Si terrà dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 a New York, presso la sede delle Nazioni Unite
La prima Conferenza di Revisione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW)
La Conferenza di Revisione ha un compito molto più profondo e strutturale: serve a tracciare il bilancio del trattato a sei anni dalla sua entrata in vigore e a stabilire la strategia globale per il futuro del disarmo nucleare.
2 novembre 2026
Redazione PeaceLink
La prima Conferenza di Revisione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), in programma a New York a fine 2026, rappresenta un momento cruciale per la diplomazia internazionale. A differenza dei normali incontri biennali tra gli Stati parte, la Conferenza di Revisione ha un compito molto più profondo e strutturale: serve a tracciare il bilancio del trattato a sei anni dalla sua entrata in vigore e a stabilire la strategia globale per il futuro del disarmo nucleare. [1, 2]
La funzione di questo incontro si sviluppa attorno a quattro pilastri fondamentali:
- Verifica dello stato di attuazione: gli Stati membri analizzano in che modo i firmatari stanno rispettando i severi divieti imposti dal trattato, che proibisce lo sviluppo, il test, la produzione e il possesso di ordigni atomici. [1, 2]
- Pianificazione del disarmo totale: la conferenza è la sede in cui si discutono le misure concrete e i tempi stringenti per l'eliminazione dei programmi nucleari, ponendo le basi per l'istituzione di un'autorità internazionale che ne verifichi lo smantellamento in modo irreversibile. [1, 2]
- Umanitarismo e risanamento ambientale: uno dei compiti più innovativi del TPNW, al centro di questa revisione, riguarda l'assistenza alle vittime dei test nucleari del passato e la bonifica dei territori contaminati dalle radiazioni, traducendo gli impegni teorici in aiuti pratici. [1, 2]
- Universalizzazione del Trattato: durante i lavori si pianificano le strategie diplomatiche per convincere nuove nazioni ad aderire, nel tentativo di isolare politicamente le potenze nucleari che ancora non riconoscono l'accordo. [1, 2]
In sostanza, questa conferenza serve a trasformare le dichiarazioni di principio in impegni politici verificabili e vincolanti, offrendo una risposta multilaterale concreta in un'epoca di crescenti tensioni geopolitiche globali. [1]
Note: Vedere anche https://liste.peacelink.it/disarmo/2026/10/msg00032.html
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