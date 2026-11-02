Si terrà dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 a New York, presso la sede delle Nazioni Unite

La prima Conferenza di Revisione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW)

La Conferenza di Revisione ha un compito molto più profondo e strutturale: serve a tracciare il bilancio del trattato a sei anni dalla sua entrata in vigore e a stabilire la strategia globale per il futuro del disarmo nucleare.