L’opinione pubblica non è informata
Le armi nucleari smarrite e mai più recuperate
Sono adagiate sul fondo degli oceani, perse a causa di incidenti aerei o intrappolate nei relitti di sottomarini affondati. Questi ordigni atomici, soggetti a lenta e inesorabile corrosione, rimangono monumenti radioattivi silenziosi, testimonianze di epoche ad altissima tensione.
18 ottobre 2026
Redazione PeaceLink
La storia delle armi nucleari smarrite e mai più recuperate è una delle eredità più inquietanti della Guerra Fredda.
Ad oggi, si calcola che ci siano almeno decine di testate nucleari adagiate sul fondo degli oceani, perse a causa di incidenti aerei o intrappolate nei relitti di sottomarini affondati. Sebbene i sistemi di sicurezza interni abbiano evitato una detonazione nucleare accidentale, questi ordigni rimangono monumenti radioattivi silenziosi, testimonianze di un'epoca ad altissima tensione.
Atomiche smarrite per incidenti ai bombardieri nucleari
Durante la Guerra Fredda, sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica mantenevano bombardieri strategici costantemente in volo, armati e pronti all'attacco. Questa pratica ha portato a diversi incidenti. Solo gli Stati Uniti ammettono ufficialmente 6 bombe nucleari disperse e mai recuperate. I casi più celebri. Eccoli. [1, 2]
- La bomba di Tybee Island (Georgia, USA - 1958). Durante un'esercitazione, un bombardiere B-47 entrò in collisione con un caccia F-86. Per alleggerire l'aereo e tentare un atterraggio di fortuna, il pilota sganciò una bomba all'idrogeno Mark 15 da 3,4 megatoni nelle acque poco profonde di Wassaw Sound, vicino a Tybee Island. Nonostante mesi di ricerche, la bomba si inabissò nel fango profondo e non fu mai più ritrovata. È ancora lì. [1, 2]
- L'incidente del Mare delle Filippine (1965). Un aereo da attacco A-4E Skyhawk, caricato con una bomba termonucleare B43, scivolò accidentalmente fuori dal ponte della portaerei USS Ticonderoga. L'aereo, il pilota e l'arma nucleare affondarono a oltre 4.900 metri di profondità a circa 110 chilometri dalle isole Ryukyu. L'immensa pressione oceanica rende il recupero impossibile. [1, 2, 3, 4]
- La scomparsa sopra il Mediterraneo (1956). Un bombardiere B-47 dell'Aeronautica statunitense, in volo da una base in Florida verso il Marocco, svanì nel nulla mentre attraversava una fitta coltre di nubi sopra il Mar Mediterraneo. A bordo trasportava due capsule di materiale fissile per armi nucleari. Non è mai stato trovato alcun rottame, né dell'aereo né del suo carico. [1]
Nota di rilievo: in altri casi famosi, come l'Incidente di Palomares (Spagna, 1966), quattro bombe caddero da un B-52: tre toccarono terra contaminando il suolo, mentre la quarta finì in mare e fu recuperata dopo una colossale operazione di ricerca subacquea durata mesi.
Sottomarini nucleari persi negli abissi
Il fondo dell'oceano ospita anche i relitti di diversi sottomarini affondati insieme ai loro reattori e al loro arsenale atomico (siluri e missili balistici). Complessivamente si contano 9 sottomarini nucleari affondati nella storia (2 statunitensi, 5 sovietici, 2 russi). I più rilevanti per il loro carico bellico sono: [1, 2, 3]
Stati Uniti
- USS Scorpion (SSN-589) - 1968: Affondò misteriosamente nell'Oceano Atlantico, circa 740 chilometri a sud-ovest delle Azzorre, provocando la perdita di 99 membri dell'equipaggio. Oltre al reattore nucleare, lo Scorpion racchiude nel suo relitto, a più di 3.000 metri di profondità, due siluri armati con testate nucleari Mark 45 ASTOR. [1, 2, 3, 4]
Unione Sovietica / Russia
- K-8 (1970): A causa di un incendio a bordo nel Golfo di Biscaglia (Oceano Atlantico), il sottomarino d'attacco sovietico colò a picco durante le operazioni di rimorchio. Portò con sé negli abissi, a oltre 4.600 metri, il proprio reattore e quattro siluri nucleari. [1, 2, 3]
- K-219 (1986): Pochi anni prima della fine della Guerra Cold, questo sottomarino lanciamissili subì un'esplosione nel tubo di lancio di un missile al largo delle Bermuda. Affondò a circa 5.000 metri di profondità con un carico stimato di ben 34 testate nucleari a bordo dei suoi missili balistici. [1, 2, 3]
- K-278 Komsomolets (1989): Questo sottomarino sovietico con scafo in titanio affondò nel Mar di Norvegia a causa di un incendio. Oggi giace a 1.680 metri di profondità con il suo reattore e due siluri a testata nucleare contenenti plutonio. Monitoraggi scientifici condotti nel corso degli anni hanno confermato che il reattore e le munizioni stanno subendo una lenta corrosione da acqua salata, rilasciando piccoli picchi di cesio radioattivo, sebbene fortemente diluiti dalle correnti marine. [1, 2, 3, 4, 5]
Perchè non vengono recuperate?
Le superpotenze hanno quasi sempre preferito lasciare gli ordigni sul fondo oceanico per quattro ragioni principali.
- Profondità: molti di questi relitti si trovano nella piana abissale (tra i 3.000 e i 5.000 metri), dove le pressioni schiaccianti rendono le operazioni di recupero tecnologicamente complesse e straordinariamente costose.
- Oblio: si ritiene che una bomba atomica sommersa non può esplodere autonomamente e si preferisce l'oblio.
- Sicurezza: muovere relitti strutturalmente instabili dopo decenni di corrosione rischia di spaccare i contenitori di sicurezza, provocando una contaminazione ecologica ancora peggiore peggiore. [1, 2, 3, 4]
- Media: non vi è una sufficiente pressione dell'opinione pubblica e i governi preferiscono non riportare queste atomiche sotto i riflettori dei media in operazioni di recupero che riporterebbero a galla oltre alle vecchie armi nucleari anche profondi timori che si preferisce tenere sopiti.
Note: Uno dei casi più recenti di dispersione radioattiva da un ex sottomarino sovietico https://www.ansa.it/canale_scienza/notizie/terra_poli/2026/03/28/fughe-radioattive-da-un-sottomarino-sovietico-affondato-nel-mare-di-norvegia_78d66722-fc31-4443-bf9d-6ad9ebae7719.html
Articoli correlati
- Quinto giorno di esercitazione nucleare
"Abbiamo perso le bombe atomiche"A chi guarda le esercitazioni nucleari come Steadfast Noon con normalità e assuefazione giova ricordare qualche trascorso della Guerra Fredda. Come quando venne lanciato uno spaventoso "Broken Arrow" a Goldsboro, nel North Carolina. O a Palomares, in Spagna. Ecco la lista completa degli incidenti.17 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Albert, peace bulletin
Russia announces its own counter-nuclear exerciseThe Russian news agency Tass announces nuclear exercises in response to French nuclear exercises and NATO's Steadfast Noon. We pacifists had predicted it and it has occurred16 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Noi pacifisti l'avevamo previsto e si è verificato
La Russia annuncia una propria contro-esercitazione nucleareL'agenzia stampa russa Tass annuncia esercitazioni nucleari in risposta alle esercitazioni nucleari francesi e alla Steadfast Noon della NATO.16 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Albert, international bulletin for peace and disarmament
Challenging the NATO nuclear exercise Steadfast NoonThere are pacifist initiatives that contest what is defined as a "dress rehearsal for atomic war". Italy is at the centre of the nuclear exercise. Today is the fourth day and the horrific procedures for a nuclear attack are being tested. Moscow threatens counter-nuclear exercises.16 ottobre 2026 - PeaceLink Staff
sociale.network