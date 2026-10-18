Le armi nucleari smarrite e mai più recuperate

La bomba di Tybee Island (Georgia, USA - 1958). Durante un'esercitazione, un bombardiere B-47 entrò in collisione con un caccia F-86. Per alleggerire l'aereo e tentare un atterraggio di fortuna, il pilota sganciò una bomba all'idrogeno Mark 15 da 3,4 megatoni nelle acque poco profonde di Wassaw Sound, vicino a Tybee Island. Nonostante mesi di ricerche, la bomba si inabissò nel fango profondo e non fu mai più ritrovata. È ancora lì.