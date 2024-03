Premio alla pediatra Annamaria Moschetti

Attivista per l'ambiente, riceverà un premio per il suo impegno nella lotta per la salute pubblica a Taranto, in particolare per la tutela dei bambini. La cerimonia si svolgerà il 15 marzo, alle ore 17.30, presso il Palazzo di Città a Taranto. PeaceLink esprime profonda gratitudine.

Venerdì 15 marzo, alle ore 17.30, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto, si terrà il Rose Day 2024 organizzato dallo Zonta Club Taranto.

In questa occasione, la dottoressa Annamaria Moschetti, medico pediatra e attivista per l'ambiente, riceverà un premio per il suo impegno nella lotta per la salute pubblica a Taranto, in particolare per la tutela dei bambini.

Nel dicembre 2022 le era stato conferito, per il suo impegno verso i bambini di Taranto, il Premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno”, giunto alla sua diciassettesima edizione.

La sua frase "tutto l'acciaio del mondo non vale la vita di un solo bambino" è diventata la frase simbolo di vari striscioni nella manifestazioni di questi anni. Negli anni ha svolto attività di studio e ricerca grazie alle quali è stato possibile focalizzare, documentare e denunciare i danni alla salute prodotti dall'inquinamento industriale.

La cerimonia di premiazione, organizzata da Zonta Club Taranto, sarà un momento di condivisione e di riconoscimento per il suo lavoro imprescindibile per la tutela della comunità.

PeaceLink desidera esprimere profonda gratitudine alla dottoressa Moschetti per il suo contributo scientifico e per il suo esempio di forza, sensibilità e dedizione.