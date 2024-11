Un premio per tua tesi di laurea

Quest'anno, il Premio Laura Conti celebra il suo venticinquesimo anniversario. Entro il 30 novembre 2024, potrai inviare la tua tesi e concorrere per un premio in denaro e la pubblicazione del tuo lavoro.

25° Premio Laura Conti: per un futuro più sostenibile

Quest'anno, il Premio Laura Conti celebra il suo venticinquesimo anniversario, un traguardo importante per un concorso che da sempre si impegna a valorizzare le giovani menti che si dedicano alla ricerca e alla promozione della sostenibilità ambientale. Nato nel 1999 per onorare la memoria di una delle più grandi ambientaliste italiane, Laura Conti, il premio è oggi un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano contribuire a un futuro più sostenibile.

Se hai discusso una tesi di laurea su temi come le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'economia circolare o la tutela della biodiversità, non perdere l'opportunità di partecipare! Entro il 30 novembre 2024, potrai inviare la tua tesi e concorrere per un premio in denaro e la pubblicazione del tuo lavoro.

Perché partecipare? Oltre al prestigio di vincere un premio così prestigioso, avrai la possibilità di far conoscere la tua ricerca a un pubblico più ampio, di entrare in contatto con esperti del settore e di contribuire a diffondere una cultura della sostenibilità.