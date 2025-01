Comunicato stampa NO alla devastazione del fiume Tara: il dissalatore è un altro sacrificio per Taranto! La conferenza dei servizi del 10 gennaio 2025 ha purtroppo dato parere favorevole al progetto di dissalatore al fiume Tara che rappresenta l’ennesima aggressione alle risorse naturali di Taranto, una città già gravemente segnata da decenni di scelte insostenibili. Comitato per la Difesa del Territorio Jonico 13 gennaio 2025

Il Comitato per la Difesa del Territorio Jonico, i cittadini e tutte le associazioni sottoscrittrici ribadiscono il loro fermo NO al progetto del dissalatore sul fiume Tara, dichiarando con forza che non esiste alcuna possibilità di accettare questa opera, né in questo né in altri siti del nostro territorio. Questo progetto rappresenta l’ennesima aggressione alle risorse naturali di Taranto, una città già gravemente segnata da decenni di scelte insostenibili. Presidio contro il dissalatore al fiume Tara del 5/01/2025 Autore: Comitato per la Difesa del Territorio Jonico Fonte: Comitato per la Difesa del Territorio Jonico Copyright © Comitato per la Difesa del Territorio Jonico Licenza: GNU FDL Documentazione Libera Chiudi

Un’opera incompatibile con il paesaggio e l’ambiente, come evidenziato dallo stesso Ministero della Cultura, che costituisce una minaccia non mitigabile per l’identità naturale e culturale del nostro territorio.

La decisione della Conferenza dei Servizi di dare il via libera al dissalatore, nonostante i pareri contrari di molti enti tecnici, è chiaramente una valutazione più politica che tecnica, dettata dalla necessità di rispettare le scadenze del PNRR. Questo rende la scelta ancora più grave, poiché antepone la priorità dei finanziamenti pubblici – già di per sé mal indirizzati – alla tutela del territorio e della salute dei cittadini.

Non possiamo continuare a sacrificare la nostra terra sull’altare di scelte economiche insostenibili, che impongono il costo irreparabile di un ambiente degradato.

Chiediamo con forza che il progetto venga fermato immediatamente e che si lavori su soluzioni realmente rispettose dell’ambiente, della comunità e delle generazioni future.

Taranto merita rispetto! Un’opera incompatibile con il paesaggio e l’ambiente, come evidenziato dallo stesso Ministero della Cultura, che costituisce una minaccia non mitigabile per l’identità naturale e culturale del nostro territorio.La decisione della Conferenza dei Servizi di dare il via libera al dissalatore, nonostante i pareri contrari di molti enti tecnici, è chiaramente una valutazione più politica che tecnica, dettata dalla necessità di rispettare le scadenze del PNRR. Questo rende la scelta ancora più grave, poiché antepone la priorità dei finanziamenti pubblici – già di per sé mal indirizzati – alla tutela del territorio e della salute dei cittadini.Non possiamo continuare a sacrificare la nostra terra sull’altare di scelte economiche insostenibili, che impongono il costo irreparabile di un ambiente degradato.Chiediamo con forza che il progetto venga fermato immediatamente e che si lavori su soluzioni realmente rispettose dell’ambiente, della comunità e delle generazioni future.Taranto merita rispetto! Nella foto il Presidio del 5 gennaio 2025 contro il dissalatore Elenco dei firmatari in aggiornamento:

A.N.T.A

Aps Ets Progentes

APS Gambe di Mazinga di Statte

Ass. Genitori tarantini

Ass. Ri.So.R.Se

Ass. Terre del Mediterraneo

Azzurro Ionio – Manduria

Centro ittico Taranto, Cooperativa Mitilicoltori

Comitato L.I.D.E.R Taranto

Comitato per il Parco del Mar Piccolo

Comitato per la difesa del Territorio Jonico

Comitato di Quartiere Tamburi

Cosimo Convertino

Europa Verde Taranto

Fai Puglia

Friday For Future- Taranto

Giustizia per Taranto*

L’Alternativa

Lignum Alberi per Taranto

LIPU Taranto

Peacelink

Risorse APS

Socialismo XXI

Terra Jonica

WWF Taranto

WWF Trulli e Gravine

Cooperativa Il Panda

ODV ODAAM

Note: In allegato inviamo ultimo Comunicato Stampa del Comitato per la Difesa del Territorio Jonico, alla luce della recente pubblicazione del verbale della Conferenza dei Servizi del 10 gennaio 2025, che ha dato parere positivo al progetto del dissalatore sul fiume Tara.



Con l'occasione, desideriamo fare alcune precisazioni per chiarire alcune informazioni che sono circolate erroneamente su alcuni media, di cui siamo venuti a conoscenza purtroppo solo recentemente. Abbiamo notato infatti che, in diverse occasioni, è stata erroneamente attribuita la presidenza del nostro comitato al Prof. Guadagnolo, ex sindaco di Taranto, figura che appartiene invece a un altro gruppo attivo sul tema, il Comitato per la Salvezza del Tara. Tale informazione è priva di fondamento.



Il Comitato per la Difesa del Territorio Jonico non ha un presidente designato; siamo un organismo collettivo in cui ogni associazione e cittadino partecipa attivamente alle decisioni e alle iniziative.

Per una corretta informazione, chiediamo che queste incongruenze vengano rettificate, garantendo così trasparenza nei confronti del pubblico e chiarezza giornalistica.



Chi siamo?



Il Comitato per la Difesa del Territorio Jonico si è costituito nell'ottobre 2023 durante i sit-in organizzati contro il progetto di realizzazione di un dissalatore presso il fiume Tara. Siamo un gruppo composto da associazioni ambientaliste, cittadini residenti nel comune e nella provincia di Taranto e realtà locali che hanno deciso di unirsi, senza alcun fine partitico, per la tutela del nostro territorio.



Il nostro obiettivo è fornire supporto al territorio contro possibili minacce ai beni ambientali, promuovendo la sensibilizzazione, l’advocacy e iniziative concrete, come:



La predisposizione di osservazioni tecniche e normative dettagliate sul progetto del dissalatore (nel corso del 2024)

La presentazione di mozioni presso le istituzioni locali.

L’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e presidi (come quello del 5 gennaio scorso).

La creazione di piattaforme di comunicazione per coinvolgere la cittadinanza (sito web, gruppo Facebook e petizione su Change.org).