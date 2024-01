Dai documenti del Washington Post emerge l'obiettivo di un'alleanza strategica Russia e Cina: la strategia di dedollarizzazione e la ricerca di un nuovo ordine mondiale Le autorità russe, nel tentativo di minare il potere degli Stati Uniti e dell'Occidente, stanno lavorando per rafforzare ulteriormente l'alleanza economica con la Cina, delineando piani per una maggiore cooperazione in settori cruciali come l'intelligenza artificiale e i sistemi informatici. Redazione PeaceLink 28 gennaio 2024

Il Washington Post ha recentemente rivelato che la Russia sta attivamente cercando di approfondire le sue relazioni economiche e diplomatiche con la Cina, oltre che con il Sud del mondo, con l'obiettivo di sfidare il sistema finanziario internazionale, che da decenni è stato dominato dagli Stati Uniti. Secondo documenti ottenuti dal giornale, il Cremlino ha organizzato incontri nel 2022 e nel 2023 per elaborare strategie atte a smantellare il sistema finanziario globale del secondo dopoguerra e ridurre l'influenza statunitense sulle transazioni globali. Uno degli obiettivi chiave emersi da questi documenti è la creazione di un nuovo ordine mondiale. Le autorità russe, nel tentativo di minare il potere degli Stati Uniti e dell'Occidente, stanno lavorando per rafforzare ulteriormente l'alleanza economica con la Cina, delineando piani per una maggiore cooperazione in settori cruciali come l'intelligenza artificiale e i sistemi informatici. Un documento attribuito a uno stretto collaboratore di Nikolai Patrushev, capo del Consiglio di sicurezza russo, ha sottolineato l'importanza di una maggiore sinergia tra Cina e Russia nel campo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi informatici. In particolare, si fa menzione di un ambizioso progetto volto a creare un nuovo sistema finanziario, insieme a una valuta digitale eurasiatica basata su sistemi di pagamento alternativi che consentano di aggirare il predominio degli Stati Uniti nelle transazioni finanziarie globali, attualmente detenuto dal dollaro Putin e Xi Fonte: https://lavoce.info/archives/93457/russia-e-cina-alleate-per-forza/ Chiudi La strategia di dedollarizzazione è un passo significativo nella sfida alla supremazia economica degli Stati Uniti. La Russia e la Cina cercano di stabilire un'alternativa al sistema finanziario globale esistente, riducendo la dipendenza dal dollaro americano e cercando soluzioni che siano meno vulnerabili alle decisioni unilaterali degli Stati Uniti. La creazione di una valuta digitale eurasiatica potrebbe rappresentare un elemento cruciale di questa strategia, consentendo una maggiore indipendenza economica e finanziaria. Questa mossa strategica mira non solo a indebolire il dominio del dollaro statunitense, ma anche a promuovere una maggiore autonomia geopolitica per la Russia e la Cina. L'alleanza tra queste due potenze sta gradualmente modificando gli equilibri di potere globali, creando nuove dinamiche che potrebbero plasmare il futuro dell'ordine mondiale. In risposta a queste manovre, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi di fronte a sfide significative nel mantenere la loro posizione di leadership economica. La geopolitica finanziaria sta evolvendo, e la creazione di nuove alleanze e strutture finanziarie alternative potrebbe ridefinire il panorama economico internazionale nei prossimi anni. In conclusione, la strategia di dedollarizzazione attuata da Russia e Cina è parte di un più ampio sforzo per ridefinire l'ordine mondiale esistente. L'evoluzione di queste dinamiche geopolitiche avrà un impatto significativo sul futuro del sistema finanziario globale e sulle relazioni economiche tra le principali potenze mondiali.