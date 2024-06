G7: PeaceLink, con -5,7% spese militari eliminate morte per fame, malaria e mortalità infantile

G7: PEACELINK, CON -5,7% SPESE MILITARI ELIMINATE MORTI PER FAME, MALARIA E MORTALITA' INFANTILE =

ADN0087 7 CRO 0 ADN CRO NAZ G7: PEACELINK, CON -5,7% SPESE MILITARI ELIMINATE MORTI PER FAME, MALARIA E MORTALITA' INFANTILE = Bari, 1 giu. - (Adnkronos) - Con una riduzione del 5,7% delle spese militari dei paesi del solo G7 si potrebbero eliminare la morte per fame (-0,94%), per malaria (-1,06%) e la mortalità infantile in eccesso (-3,7%) nel mondo. Senza per questo perdere la superiorità rispetto alla Russia che spende 109 miliardi di dollari all'anno rispetto ai 1.166 miliardi di dollari dei paesi del G7. Sono i dati che verranno illustrati nel seminario in corso da ieri nell'Istituto dei Padri comboniani a Bari, nell'ambito del controforum G7 organizzato dalle associazioni antimilitariste e nonviolente in vista del G7 dei paesi più industrializzati del mondo previsto dal 13 al 15 giugno in Puglia, a Borgo Egnatia (Brindisi), da Alessandro Marescotti, presidente di PEACELINK. Quindi, questa la conclusione di rielaborazioni statistiche inedite che Marescotti ha ottenuto sfruttando l'ultima versione, "la più avanzata", spiega all'Adnkronos, di Intelligenza Artificiale generativa (ChatGPT 4o) che scandaglia i database delle statistiche mondiali. "Scendendo a 1.099 miliardi di dollari il G7 non perderebbe la superiorità militare ma avrebbe risolto con 66/67 miliardi di dollari tre grandi problemi mondiali: fame, malaria e mortalità infantile", spiega. (segue) (Pas/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-GIU-24 10:04 NNNN

ADN0088 7 CRO 0 ADN CRO NAZ G7: PEACELINK, CON -5,7% SPESE MILITARI ELIMINATE MORTI PER FAME, MALARIA E MORTALITA' INFANTILE (2) = (Adnkronos) - "Dati da brivido, sconvolgenti su cosa si potrebbe fare trasformando l'uno per cento delle spese militari del G7 in aiuti umanitari", aggiunge limitandosi al capitolo fame nel mondo. "Muoverò l'accusa al G7 di 'omissione di soccorso' - sottolinea Marescotti - Anche perché i G7, tagliando l'1 per cento del bilancio militare, manterrebbero comunque una schiacciante superiorità militare sulla Russia. I dati elaborati sono stati "verificati con diligenza statistica". Il controforum è stato organizzato dai Comitati per la pace di Puglia, insieme a Anpi, Arci, Forum Terzo Settore Puglia, Cgil, IoAccolgo Puglia, Legambiente Puglia, Libera, Link, Pax Christi, PEACELINK, Radici future produzioni, Udu-Unione degli universitari, Unione degli studenti Puglia, Un ponte per, Movimento Nonviolento. In due giornate i relatori si stanno soffermando su temi quali Istruzione; Palestina (ieri) e Intelligenza artificiale; Guerra; Lavoro; Ambiente e Salute; Migrazione (oggi). (Pas/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-GIU-24 10:04 NNNN

ADN0142 7 CRO 0 ADN CRO NAZ G7: PEACELINK, CON -5,7% SPESE MILITARI ELIMINATE MORTE PER FAME, MALARIA E MORTALITA' INFANTILE (3) = (Adnkronos) - Inoltre per la malaria, considerando che nel mondo "ogni due minuti un bambino muore", per cancellare questa malattia a livello globale "basterebbero tra gli 8,5 e i 11,2 miliardi di euro", sostiene ancora lo studio effettuato sfruttando ChatGPT 4o. "Secondo il World Malaria Report 2023 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, questa cifra coprirebbe i costi delle misure preventive e curative necessarie per eliminare la malaria entro il 2030 (Who Media- Cdc). Questi fondi - continua - verrebbero impiegati per migliorare l'accesso ai trattamenti, distribuire zanzariere impregnate di insetticida, condurre campagne di vaccinazione, e implementare programmi di controllo dei vettori. L'obiettivo è ridurre l'incidenza della malattia e, in ultima analisi, eliminare la trasmissione locale del parassita della malaria". Infine, considerando che "ogni 3 secondi muore un bambino", per ridurre la mortalità infantile, servono "dai 36 ai 45 miliardi di euro l'anno". Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Unicef sono "necessari investimenti sostanziali per affrontare le principali cause di mortalità infantile, che includono condizioni prevenibili e curabili come polmonite, diarrea, malaria e complicazioni legate alla nascita prematura. Un approccio completo per affrontare questi problemi include il miglioramento dell'accesso alle cure sanitarie, garantendo una corretta alimentazione, fornendo vaccinazioni e migliorando i servizi igienico-sanitari e l'accesso all'acqua pulita. Affrontare questi aspetti a livello globale richiederebbe infatti investimenti annuali significativi. Pertanto, l'affermazione riguardante il costo annuale necessario per ridurre la mortalità infantile è coerente con le informazioni fornite dalle principali organizzazioni sanitarie globali". (Pas/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-GIU-24 11:03 NNNN

