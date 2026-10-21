L'aumento delle spese italiane per la Difesa e l'impatto sulla Borsa

L'approvazione del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) ha sancito un forte aumento delle spese italiane per la Difesa, innescando un immediato rally dei titoli del comparto a Piazza Affari. [2, 3] ha sancito un. [ 1 La manovra finanziaria prevede di innalzare gli stanziamenti militari dall'1,3% del PIL nel 2026 fino all'1,6% del PIL nel 2027, mobilitando circa 8 miliardi di euro di risorse aggiuntive. Di questi, ben 5 miliardi confluiranno direttamente negli investimenti in nuovi sistemi d'arma.

L'incremento delle spese militari L'impatto delle spese militari sul bilancio italiano Autore: PeaceLink Fonte: ChatGPT

Il comparto industriale della Difesa accelera bruscamente sui mercati azionari, spinto dalle nuove direttrici tracciate dal Documento Programmatico di Bilancio (DPB) approvato dal Governo italiano. La prospettiva di un deciso incremento degli stanziamenti per le spese militari nel medio termine ha innescato un rally a Piazza Affari, guidato dai pesi massimi del settore: Leonardo, Fincantieri e Avio.

Secondo gli analisti di Intermonte, tuttavia, la vera e propria conversione di questa importante "pipeline" governativa in ricavi ed Ebitda tangibili per le aziende manifatturiere richiederà tempo, manifestandosi in modo progressivo a partire dal biennio 2027-2028.

Un boost da 8 miliardi: i numeri della Manovra

A innescare l'ottimismo degli operatori finanziari è l'ambizioso piano di potenziamento della spesa militare integrato nella manovra finanziaria per il 2027. L'esecutivo punta a incrementare il budget destinato alla Difesa portandolo dall'attuale 1,3% del PIL del 2026 fino all'1,6% nel 2027. Una variazione percentuale che si traduce, in termini assoluti, in circa 8 miliardi di euro di risorse aggiuntive immesse nel sistema.

L'aspetto più rilevante per la catena del valore industriale risiede nella rimodulazione della quota specificamente destinata agli investimenti per lo sviluppo di nuovi sistemi e piattaforme tecnologiche, destinata a salire dallo 0,4% allo 0,6% del PIL (pari a un incremento netto di 5 miliardi di euro). A questo quadro si sommano le risorse derivanti dalla clausola nazionale di salvaguardia concordata in sede europea, che sblocca ulteriore flessibilità fiscale a favore della spesa militare per 4,6 miliardi di euro nel 2027 e 4,9 miliardi nel 2028.

Il giudizio degli analisti

Sebbene l'impianto normativo definitivo debba ancora completare l'iter di approvazione sia a livello parlamentare italiano sia nel complesso quadro autorizzativo europeo, la reazione della comunità finanziaria è stata nettamente positiva.

Gli analisti della banca d'affari Intermonte sottolineano come l'iniziativa allontani in modo definitivo lo spettro di tagli o ridimensionamenti dei programmi pluriennali per esigenze di finanza pubblica. La creazione di uno spazio finanziario aggiuntivo di 5 miliardi per gli investimenti offre alle aziende una visibilità senza precedenti sulla sostenibilità di lungo periodo dei rispettivi portafogli ordini (backlog).

L'impatto su Leonardo e Fincantieri

Le ricadute operative e di bilancio sulle singole aziende quotate presenteranno andamenti e tempistiche differenziati.

Leonardo: per la multinazionale dell'aerospazio e difesa guidata da Roberto Cingolani, l'impatto complessivo sui conti dipenderà strettamente dal livello di esposizione a specifici programmi tecnologici d'alto profilo. Il mercato guarda con fiducia alle ultime indicazioni del management, che ha confermato un outlook solidissimo sui flussi di ordini internazionali ed europei.

Fincantieri: il gruppo cantieristico registrerà benefici strutturalmente concentrati sui grandi contratti pluriennali legati al rinnovamento della Marina Militare. Una solida e recente anticipazione di questa tendenza è rappresentata dal mega-contratto da 3,7 miliardi di euro per la realizzazione di due nuovi cacciatorpedinieri DDX, una commessa cruciale suddivisa tra Fincantieri (1,8 miliardi) e la stessa Leonardo (1,7 miliardi). Ulteriori catalizzatori di crescita nei prossimi mesi potrebbero giungere dallo sviluppo dei programmi per la fornitura di fregate FREMM Evo destinate a rimpiazzare le unità cedute alla Grecia, oltre che dai nuovi investimenti nei segmenti d'avanguardia della difesa subacquea.

L'orizzonte temporale dei mercati



Nonostante l'entusiasmo della borsa abbia provocato un balzo immediato dei titoli nell'ordine del 3-4% (trascinando al rialzo anche i concorrenti europei del calibro di Rheinmetall, Thales e Bae Systems), Intermonte invita gli investitori alla razionalità sul piano dei fondamentali macroeconomici. La quantificazione esatta degli effetti sui bilanci societari è legata alla reale allocazione dei fondi ministeriali sui singoli progetti d'arma e ai relativi tempi di contrattualizzazione formale. Di conseguenza, le revisioni al rialzo delle stime di fatturato e redditività cominceranno a incidere in modo significativo sui bilanci aziendali solo a partire dall'esercizio 2027 e, in modo ancor più marcato, nel 2028. La borsa, come di consueto, ha iniziato ad anticipare il trend, consolidando il settore bellico come comparto centrale nelle strategie dei gestori istituzionali.

L'opposizione pacifista alla Legge di bilancio

Legge di bilancio, chi mangia di più e agli altri rimangono le briciole Autore: PeaceLink Fonte: ChatGPT

Ma il movimento pacifista si mobilita per esprimere opposizione a una manovra che sottrae risorse a sanità, scuola e stato sociale. Rete Italiana Pace e Disarmo lancia un appello : "Chiediamo a tutte le organizzazioni delle nostre reti e ai gruppi territoriali di preparare iniziative nel proprio territorio tra il 14 e il 22 novembre: convegni, eventi, approfondimenti, marce, sit-in, momenti di silenzio, incontri con amministratori e parlamentari, e qualunque altra forma di mobilitazione che riteniate utile. Dal piccolo momento di confronto alla grande piazza, ogni formato è benvenuto: conta che in tutta Italia si parli di come usare diversamente la spesa pubblica".

Lo fa anche Sbilanciamoci che annuncia : "Il 20 novembre scenderemo in piazza al fianco dei movimenti studenteschi e promuoveremo dal 14 al 22 novembre una settimana di mobilitazioni (incontri, sit in, presidi, ecc.) in tutta Italia per un’”Economia di pace” e una manovra finanziaria alternativa che presenteremo il 2 dicembre a Roma".