Più scuola e meno armi

Gli studenti hanno evidenziato le condizioni strutturali degli edifici scolastici, la riduzione dei fondi destinati al diritto allo studio e il costante aumento degli investimenti pubblici nel settore della difesa e della produzione di armamenti.

No al riarmo, fondi alla scuola Autore: Gemini Fonte: PeaceLink

Il 17 ottobre migliaia di studenti sono scesi nelle piazze italiane per uno sciopero nazionale coordinato dalle sigle dell'Uds e della Rete degli Studenti Medi. Il corteo di Roma ha attraversato il centro cittadino da Piramide fino al Ministero dell'Istruzione e del Merito, mentre a Milano gli studenti si sono concentrati in largo Cairoli per poi marciare verso il centro. Mobilitazioni analoghe, con presidi e assemblee, si sono svolte a Torino, Verona, Bologna, Firenze e Napoli.

I documenti programmatici stilati dalle assemblee territoriali hanno posto al centro della protesta tre capitoli precisi: le condizioni strutturali degli edifici scolastici, la riduzione dei fondi destinati al diritto allo studio e il costante aumento degli investimenti pubblici nel settore della difesa e della produzione di armamenti. Nei manifesti e negli interventi che si sono succeduti durante le manifestazioni, gli studenti hanno evidenziato la contraddizione tra le carenze materiali degli istituti — dove mancano manutenzioni ordinarie, riscaldamenti e servizi fondamentali per la didattica — e lo stanziamento di risorse statali a favore della spesa militare e dei programmi di riarmo europeo.

A Roma, la testa del corteo ha sfilato dietro uno striscione che chiedeva lo stop al finanziamento delle spese belliche e il reinvestimento di quelle risorse nell'istruzione pubblica. A Milano e Torino, i manifestanti hanno sottolineato come i tagli ai trasferimenti per le scuole e l'aumento dei costi per le famiglie convivano con le decisioni politiche di incrementare il budget della difesa. A Verona, Bologna, Firenze e Napoli, la protesta si è articolata attraverso interventi che hanno analizzato l'impatto economico e sociale delle politiche di riarmo sulla vita quotidiana e sulle prospettive dei giovani.

Molte manifestazioni si sono svolte in modo pacifico, senza incidenti con le forze dell'ordine, concludendosi con la presentazione di rivendicazioni puntuali inviate alle istituzioni locali e al governo: il blocco dei finanziamenti al settore bellico e la destinazione prioritaria dei fondi pubblici alla messa in sicurezza degli edifici e al sostegno del diritto allo studio.

Gli episodi di intolleranza, fortemente evidenziati da alcune testate giornalistiche, hanno riguardato solo una piccola minoranza non rappresentativa dell'ampia e civile partecipazione dei giovani.

Lo stato di salute della scuola italiana

La spesa per la scuola e l'istruzione in Italia con il governo Meloni si è mantenuta tra i livelli più bassi d'Europa in rapporto al Prodotto Interno Lordo (PIL).

L'Italia destina circa il 4% del PIL all'istruzione (secondo i dati Eurostat più recenti), restando al di sotto della media dell'Unione Europea che si attesta intorno al 4,7%. La percentuale della spesa pubblica totale dedicata all'istruzione è pari al 7,3%, la più bassa tra i 27 Paesi membri dell'UE (la media europea è del 9,6%).