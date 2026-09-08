Tre obiettivi per i prossimi tre mesi
Lo sapevi che a ottobre ci sarà un'esercitazione nucleare della NATO?
Il nome è Steadfast Noon. Si svolgerà a ottobre ma la data esatta non è stata ancora resa nota. In parallelo la Germania si prepara ad acquistare i missili Tomahawk da puntare sulla Russia mentre l'Italia progetta il caccia di sesta generazione GCAP dai costi finali non ancora calcolati.
8 settembre 2026
Redazione PeaceLink
Il riarmo europeo e l'estrema destra avanzano in parallelo.
Tre obiettivi ci possiamo porre:
1) ottobre, monitorare l'esercitazione nucleare Steadfast Noon;
2) novembre, rilanciare la campagna contro i nuovi euromissili (la Germania compra i missili da crociera Tomahawk anziché invocare il ritorno al trattato INF);
3) dicembre, prioritizzare l'iniziativa pacifista sul GCAP, caccia di sesta generazione costosissimo, bloccabile sul nascere per le sue contraddizioni interne.
Servono studio e formazione: un'ora, meglio due. Per questo abbiamo preparato un appello con un glossario finale.
Occorrono cento persone informate. Vuoi partecipare?
La democrazia è il popolo informato. E che prende l'iniziativa.
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Parole chiave: steadfast noon, euromissili, germania, riarmo, albert, noriarmo, steadfastnoon, gcap
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