Lo sapevi che a ottobre ci sarà un'esercitazione nucleare della NATO?

Se la sinistra sostituisce il casco antinfortunistico con l'elmetto militare

L'idea che una accresciuta domanda pubblica di acciaio basata sul riarmo possa portare l'ILVA a superare la fatidica soglia del punto di pareggio fra costi e ricavi è semplicemente un abbaglio matematico. Abbiamo fatto i calcoli e il risultato è semplicemente grottesco.

5 settembre 2026 - Redazione PeaceLink