"Taranto non può essere sacrificata alla guerra"

Note: L'ammiraglio Cavo Dragone (Nato): "A Taranto sta nascendo il nuovo Comando Multinazionale Marittimo per il Sud dell'Alleanza, a guida italiana: si occuperà del fianco Sud e del Mediterraneo allargato""Perché Taranto deve respingere il Comando Multinazionale Marittimo Nato per il Sud"A Taranto una raffineria e un siderurgico soggetti alla direttiva Seveso, un Sito di interesse nazionale con metalli pesanti e diossine depositati nei suoli e nei fondali e una città di 188 mila abitanti occupano già lo stesso spazio. Il Comando Multinazionale Marittimo Nato per il Sud ne farebbe un obiettivo militare, e un colpo su quel punto innescherebbe una catena: serbatoi in fiamme, effetto domino sugli impianti contigui, mezzo secolo di veleni sollevati dal suolo e dilavati verso la falda e il mare."Il Mediterraneo allargato? Ecco cosa è"La nave da guerra italiana “Bande Nere” è nell’Indopacifico a simulare la guerra con la Cina