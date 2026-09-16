"Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata" di Joscha Zmarzlik

Sei principi che hanno consentito la vittoria dei cittadini a Taranto

La mobilitazione pacifica e intergenerazionale basata sulla verità scientifica e agita sul piano del diritto è stata il fondamento della lotta nonviolenta. Questa combinazione ha permesso di ottenere sul lungo termine una vittoria riaffermando il primato della salute e della vita umana.

14 settembre 2026 - Redazione PeaceLink