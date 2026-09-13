Tre pionieri italiani nella storia della lotta per la salute in fabbrica

Le cause rsterne della malattia: Entrambi rifiutavano la visione che attribuiva la malattia solo alla sfortuna, alla fragilità biologica o a stili di vita puramente individuali. Per entrambi, la stragrande maggioranza dei tumori e delle malattie croniche deriva da fattori ambientali e lavorativi evitabili.

La critica al ruolo dei medici: Maccacaro parlava di una medicina asservita al capitale; Tomatis (nei suoi romanzi come Il Laboratorio) descriveva con lucidità e amara ironia la competitività cinica, il carrierismo e la sottomissione degli scienziati ai finanziamenti dei potenti.

Il legame umano e intellettuale: Rodolfo Saracci, eminente epidemiologo che ha lavorato con entrambi, ha ricordato come sia Maccacaro a Milano sia Tomatis a Lione abbiano plasmato in modo definitivo l'epidemiologia critica internazionale. Quando Tomatis pubblicò nel 1974 La ricerca illimitata, Maccacaro ne firmò la prefazione elogiando la capacità di Tomatis di mantenere una "vibratile presenza" etica in un mondo scientifico spesso conformista.