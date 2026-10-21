E' quanto emerge dal Documento Programmatico di Bilancio

Manovra finanziaria 2027: il governo preferisce il settore militare alla sanità pubblica

Per ogni euro aggiuntivo investito nella tutela della salute dei cittadini, lo Stato decide di spenderne quasi due in armamenti e spese militari. Sono circa 4,5 miliardi in più per le spese militari aggiuntive mentre per la Sanità la spesa introdotta ex novo è ridotta a 2,4 miliardi.