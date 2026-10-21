E' quanto emerge dal Documento Programmatico di Bilancio
Manovra finanziaria 2027: il governo preferisce il settore militare alla sanità pubblica
Per ogni euro aggiuntivo investito nella tutela della salute dei cittadini, lo Stato decide di spenderne quasi due in armamenti e spese militari. Sono circa 4,5 miliardi in più per le spese militari aggiuntive mentre per la Sanità la spesa introdotta ex novo è ridotta a 2,4 miliardi.
21 ottobre 2026
Redazione PeaceLink
Le priorità di un governo si leggono tra le righe del suo bilancio. E quando si analizza la destinazione delle nuove risorse nette introdotte dall'ultima manovra finanziaria, i numeri svelano una realtà che non può lasciare indifferenti: per ogni euro aggiuntivo investito nella tutela della salute dei cittadini, lo Stato decide di spenderne quasi due in armamenti e spese militari.
Quanto emerge dai documenti ufficiali del Documento Programmatico di Bilancio (DPB) ci costringe a una seria riflessione. Il DPB 2027 è stato trasmesso il 14 ottobre 2026 al Parlamento, alla Commissione europea eall'Eurogruppo.
I dati della "manovra" parlano chiaro:
• nuove risorse per la Sanità: circa 2,4 miliardi di euro in più.
• nuove risorse per la Difesa: circa 4,5 miliardi di euro.
• nuove risorse per la Sanità: circa 2,4 miliardi di euro in più.
• nuove risorse per la Difesa: circa 4,5 miliardi di euro.
In questo specifico perimetro, la spesa introdotta ex novo per il settore militare è quasi il doppio rispetto a quella destinata al collassato Sistema Sanitario Nazionale.
Nuove risorse per il settore militare
Quest'anno nella manovra finanziaria l'incremento delle spese militari è particolarmente elevato.
|Anno di intervento
|Incremento Difesa
|Note
|2024
|Circa 3,5 miliardi
|La legge 2024 innalzava le risorse a 3,5 miliardi nel 2024 e 5,5 miliardi annui dal 2025, secondo il testo richiamato dal Ministero della Difesa.
|2025
|Circa 2,1 miliardi
|Il disegno di legge 2025-2027 indicava un aumento di 2,1 miliardi rispetto alla legge 2024, pari a +7,2%.
|2026
|Oltre 1 miliardo
|UIL e analisi parlamentari indicavano oltre 1 miliardo di nuove risorse nella manovra 2026, oltre a quasi 23 miliardi nel triennio 2026-2028 già previsti dal DPFP.
|2027
|Circa 4,5 miliardi
|DPB 2027: circa 4,5-4,6 miliardi di nuove risorse.
Nuove risorse per la sanità
|Anno di intervento
|Nuove risorse SSN
|Fonte
|2024
|3,0 miliardi
|Legge di bilancio 2024
|2025
|1,3 miliardi
|Legge di bilancio 2025
|2026
|2,4 miliardi
|Legge di bilancio 2026
|2027
|2,4 miliardi
|DPB 2027
Eppure i segnali che arrivano dalla sanità avrebbero dovuto richiedere attenzione ben maggiore.
Infatti i pronto soccorso sono sovraffollati e le liste d'attesa costringono milioni di cittadini a ricorrere alla sanità privata (o a rinunciare alle cure). Inoltre la carenza di medici di base affligge le famiglie italiane. Ciò nonostante i canali del riarmo godono di una corsia preferenziale e blindata.
Tutto questo significa scegliere un modello di sicurezza completamente differente da quello che la gente chiede.
Come PeaceLink, continueremo a denunciare questa asimmetria etica ed economica.
Chiediamo che le nuove risorse pubbliche vengano investite nella salute pubblica, nella prevenzione e nella sicurezza sociale.
Note: La voce “sanità” nel DPB si riferisce agli incrementi del Fondo sanitario nazionale previsti per il 2027; non rappresenta l’intero finanziamento pubblico della sanità. Il DPB europeo riporta inoltre incrementi già previsti dalla legge di bilancio precedente: 2,4 miliardi nel 2026 e 2,65 miliardi annui nel 2027-2028.
La voce “Difesa” indica le nuove risorse assegnate nel 2027, non la spesa militare complessiva italiana.
La differenza assoluta è di circa 2,1-2,2 miliardi di euro a favore della Difesa.
La voce “Difesa” indica le nuove risorse assegnate nel 2027, non la spesa militare complessiva italiana.
La differenza assoluta è di circa 2,1-2,2 miliardi di euro a favore della Difesa.
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