Il Tribunale Internazionale dei Popoli di Seul ha stabilito che i bombardamenti atomici statunitensi costituirono crimini di guerra. E che il governo degli Stati Uniti deve risarcire le vittime e porgere scuse formali.

Albert, bollettino pacifista internazionale Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink

Albert bollettino internazionale per la pace e il disarmo

Seul, 15 novembre 2026 — Un "Tribunale Internazionale dei Popoli", composto da studiosi di diritto internazionale e avvocati per i diritti umani, dopo tre giorni di udienze ha emesso una sentenza preliminare che qualifica i bombardamenti atomici statunitensi su Hiroshima e Nagasaki del 1945 come crimini di guerra e crimini contro l'umanità, stabilendo che il governo degli Stati Uniti ha l'obbligo legale di porgere scuse formali e risarcire direttamente le vittime coreane. Si tratta del primo tentativo al mondo, in forma processuale, di perseguire la responsabilità dell'uso della bomba atomica da parte degli Stati Uniti da parte della società civile; sebbene la sentenza non abbia forza vincolante, riveste un importante significato morale e politico per il movimento per il disarmo nucleare e per lo sviluppo del diritto internazionale umanitario.

I settantamila dimenticati

Nell'agosto 1945, gli Stati Uniti sganciarono bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, causando circa 210.000 morti, tra cui circa 70.000 coreani presenti sul posto a causa della coscrizione forzata del colonialismo giapponese, di cui circa 40.000 persero la vita. Oggi in Corea del Sud rimangono solo circa 1.450 sopravvissuti alla bomba atomica, con un'età media di 85,5 anni.

Tra i 12 querelanti di questo tribunale, 7 sono sopravvissuti direttamente alla bomba atomica, mentre gli altri sono discendenti di seconda e terza generazione affetti dalle radiazioni. La novantatreenne Park Jeong-sun, vittima di prima generazione, ha dichiarato dopo la sentenza: "Ricevere questo verdetto a Seul mi fa sentire che ora posso chiudere gli occhi senza rimpianti".

Il contenuto centrale della sentenza

Il tribunale era composto da quattro giudici: il presidente Richard Falk, professore emerito dell'Università di Princeton, insieme all'ex giudice della Corte costituzionale coreana Lee Seok-tae, alla professoressa emerita della Thomas Jefferson School of Law Marjorie Cohn e all'avvocato senior del Center for Constitutional Rights Katherine Gallagher.

La sentenza preliminare ha stabilito che i bombardamenti atomici violarono la Convenzione dell'Aia del 1907 sulle leggi e gli usi della guerra terrestre, poiché presero di mira i civili con uccisioni indiscriminate di massa, e la necessità militare invocata dagli Stati Uniti non può costituire giustificazione. Il tribunale ha inoltre rilevato che i bombardamenti superarono quanto necessario per raggiungere un legittimo obiettivo militare, violando i principi di necessità e proporzionalità.

Sulla base di tali constatazioni, il tribunale ha stabilito che gli Stati Uniti hanno tre obblighi: riconoscere l'illegalità dei bombardamenti, porgere scuse formali e fornire un risarcimento diretto alle vittime coreane.

Falk ha inoltre formulato una serie di raccomandazioni: il governo giapponese dovrebbe riconoscere la propria responsabilità storica nei confronti delle vittime coreane della bomba atomica — inclusi l'occupazione militare illegale, la mobilitazione forzata e la discriminazione — porgere scuse formali e rafforzare l'educazione storica pertinente; il governo sudcoreano dovrebbe estendere l'assistenza ai discendenti delle vittime; i governi di Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud dovrebbero avviare consultazioni sulla questione del risarcimento.

La natura e i limiti del tribunale

È necessario precisare che non si tratta di un organo giudiziario giuridicamente vincolante. Il tribunale è stato co-organizzato dal gruppo civico sudcoreano "SPARK" (Persone che aprono la pace e l'unificazione) e dal comitato organizzatore internazionale, e rientra nella tradizione dei "tribunali dei popoli" promossi dalla società civile; le sue sentenze non possono costringere il governo statunitense a eseguirle. Il tribunale aveva inviato notifiche di comparizione al Dipartimento di Stato e al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in qualità di convenuti, nel giugno e nell'ottobre 2026, ma non ha ricevuto risposta.

Tuttavia, come ha osservato Falk dopo la sentenza, questo processo ha promosso la coscienza antinucleare su diversi livelli cruciali: ha ampliato la nostra comprensione della "vittimizzazione" — il danno persiste e produce effetti intergenerazionali; ha documentato il fatto che gli Stati Uniti rifiutano di assumersi la responsabilità nazionale nei confronti dei coreani costretti a trovarsi a Hiroshima e Nagasaki; ha inoltre evidenziato la posizione degli Stati Uniti e delle altre potenze nucleari che continuano a rifiutare di adempiere agli obblighi legali di denuclearizzazione, ignorando il parere consultivo del 1996 della Corte internazionale di giustizia sulla legalità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari e rifiutando di aderire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, già firmato da 125 paesi.

I prossimi passi

La sentenza preliminare sarà presentata dai rappresentanti delle vittime coreane alla prima Conferenza di revisione degli Stati parti del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, che si terrà presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York dal 30 novembre al 4 dicembre 2026. L'avvocato dei querelanti Park Kyu-hoon ha dichiarato che intende intentare una causa contro il governo statunitense presso i tribunali sudcoreani sulla base della sentenza del tribunale dei popoli.

La sentenza definitiva è prevista per luglio 2027.