Questo governo va nella direzione opposta rispetto a ciò che vuole la maggioranza degli italiani in materia di riarmo. Solo il 28,2% della popolazione vorrebbe aumentare la spesa militare. Rilevante è l'opinione dei giovani e in particolare quello delle donne.

Manifestazione pacifista Autore: PeaceLink Fonte: PeaceLink

Lo dimostrano i numeri del sondaggio dell'Università di Genova presentati recentemente.

Secondo la ricerca "Gli italiani e la Difesa", solo il 28,2% della popolazione vorrebbe aumentare la spesa militare, contro il 33,9% che chiede di ridurla e il 25,7% che preferisce lasciarla invariata. Quando vengono esplicitati i costi economici (nuove tasse, debito o tagli al welfare), il 45,3% rifiuta qualsiasi strumento di finanziamento per il riarmo. [1, 2]

Scrive Luca Bruzzone su Rivista Italiana Difesa: "La distanza tra priorità strategiche e preoccupazioni dei cittadini emerge dalla percezione delle minacce. Il cambiamento climatico e i disastri ambientali occupano il primo posto (37,5%), davanti all’immigrazione irregolare (32,5%). La competizione tra grandi potenze si ferma al 24,5% e l’aggressività russa al 19,8%".

In un confronto tra 15 Paesi europei curato dallo European Council on Foreign Relations, l'Italia risulta l'unico Paese con una chiara maggioranza contraria all'aumento delle spese militari: 58% contrari contro il 28% di favorevoli. [1]

L'Italia vede prevalere un'opinione pubblica nettamente contraria al riarmo, un caso unico in Europa Autore: PeaceLink Fonte: ChatGPT

Nel sondaggio dello European Council on Foreign Relations (ECFR) condotto nel maggio 2026 su oltre 18.000 cittadini in 15 Paesi europei, in 12 Paesi prevale nettamente una maggioranza favorevole all'aumento delle spese militari.

Due Paesi mostrano un equilibrio quasi perfetto tra chi vuole spendere di più e chi si oppone: l'Austria e l'Estonia. [ 1

I cittadini austriaci sono esattamente divisi a metà: 45% favorevoli contro 45% contrari (coerentemente con la tradizione di neutralità costituzionale del Paese). [1]

L'opinione pubblica estone risulta quasi in parità (46% favorevoli contro 44% contrari). Questo dato non riflette una tendenza pacifista, ma il fatto che l'Estonia ha già portato la propria spesa militare a livelli record in Europa (oltre il 5% del PIL), rendendo l'opinione pubblica divisa sulla sostenibilità di ulteriori rincari.

Rimane l'Italia, in cui invece il dato dei contrari al riarmo è nettamente (e costantemente) superiore ai favorevoli.

Quella maggioranza di cittadini italiani contrari all'aumento delle spese militari non nasce dal nulla. Ed è il frutto vivo di un lungo e capillare impegno di mobilitazione pacifista, culturale e sociale che negli anni ha saputo radicare nel Paese gli anticorpi contro la guerra.

In Germania, dove a novembre 2026 decine di migliaia di studenti hanno scioperato contro le nuove norme sul reclutamento, i dati ufficiali confermano una crescita delle domande di obiezione di coscienza. Dinamiche analoghe si registrano in Belgio, dove le lettere informative sul servizio militare inviate ai diciassettenni hanno innescato mobilitazioni studentesche in sette città con lo slogan "Fight for our future, not their wars". [1, 2] La recente crescita della mobilitazione giovanile in Europa vede crescere gli anticorpi al riarmo e alla militarizzazione.

L’invio delle lettere informative sul servizio militare ai diciassettenni in Belgio è un’iniziativa promossa dal Ministro della Difesa Theo Francken (esponente del partito nazionalista fiammingo N-VA) per reintrodurre un anno di servizio militare volontario dopo la sospensione della leva obbligatoria nel 1993. Per rendere attrattivo il percorso, il Ministero offre uno stipendio netto di circa 2.000 euro al mese .

In Polonia un sondaggio del settembre 2026 mostra che mentre il 46% della popolazione totale è favorevole al ripristino della leva, il 53% dei giovani tra i 18 e i 24 anni è contrario.

In Svezia le leva obbligatoria è stata reintrodotta nel 2017 (dopo essere stata sospesa nel 2010) e funziona così: vengono arruolati i più motivati ma se non bastano allora vengono arruolati anche gli altri.