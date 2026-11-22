Il governo italiano è in minoranza sul riarmo
Lo dimostrano i numeri del sondaggio dell'Università di Genova presentati recentemente.
Secondo la ricerca "Gli italiani e la Difesa", solo il 28,2% della popolazione vorrebbe aumentare la spesa militare, contro il 33,9% che chiede di ridurla e il 25,7% che preferisce lasciarla invariata. Quando vengono esplicitati i costi economici (nuove tasse, debito o tagli al welfare), il 45,3% rifiuta qualsiasi strumento di finanziamento per il riarmo. [1, 2]
Scrive Luca Bruzzone su Rivista Italiana Difesa: "La distanza tra priorità strategiche e preoccupazioni dei cittadini emerge dalla percezione delle minacce. Il cambiamento climatico e i disastri ambientali occupano il primo posto (37,5%), davanti all’immigrazione irregolare (32,5%). La competizione tra grandi potenze si ferma al 24,5% e l’aggressività russa al 19,8%".
In un confronto tra 15 Paesi europei curato dallo European Council on Foreign Relations, l'Italia risulta l'unico Paese con una chiara maggioranza contraria all'aumento delle spese militari: 58% contrari contro il 28% di favorevoli. [1]
Nel sondaggio dello European Council on Foreign Relations (ECFR) condotto nel maggio 2026 su oltre 18.000 cittadini in 15 Paesi europei, in 12 Paesi prevale nettamente una maggioranza favorevole all'aumento delle spese militari.
L'opinione pubblica estone risulta quasi in parità (46% favorevoli contro 44% contrari). Questo dato non riflette una tendenza pacifista, ma il fatto che l'Estonia ha già portato la propria spesa militare a livelli record in Europa (oltre il 5% del PIL), rendendo l'opinione pubblica divisa sulla sostenibilità di ulteriori rincari.
Rimane l'Italia, in cui invece il dato dei contrari al riarmo è nettamente (e costantemente) superiore ai favorevoli.
- totale diciottenni contrari: 55%
- giovani donne contrarie: 70% (circa sette ragazze su dieci)
Come si può notare vi è un latente conflitto che attraversa tutta l'Europa, e che riguarda soprattutto i giovani.
E' nostro compito svecchiare le pratiche pacifiste, fatte di lunghe riunioni e pesanti discussioni, per cogliere in nuovo che nasce. E per portare i giovani verso un sempre più ampio impegno per la pace e contro il riarmo capace di toccare la sensibilità diffusa. In particolare è fondamentale il ruolo delle donne. Le donne infatti si dichiarano sistematicamente più contrarie degli uomini all'aumento delle spese militari e all'uso della forza armata, segnando quello che i politologi definiscono uno dei "gender gap" più stabili nella storia dei sondaggi d'opinione, sia in Italia sia nel resto d'Europa.
Secondo gli studi di scienza politica (come le analisi dell'Università di Uppsala sul "gender gap" nella volontà di difesa SVT Nyheter), la disponibilità femminile a sostenere la difesa armata è mediamente la metà rispetto a quella maschile.
Nei sondaggi italiani ed europei sulle scelte di spesa pubblica, le donne esprimono una netta preferenza per gli investimenti in sanità, istruzione, servizi alla persona e coesione sociale, opponendosi con maggiore decisione a qualsiasi riallocazione di fondi verso il comparto militare. In Italia, dove già il 58% della popolazione generale respinge l'aumento delle spese militari, la contrarietà femminile supera stabilmente i due terzi del campione.
A parità di percezione della minaccia internazionale, le donne tendono a privilegiare la diplomazia, la mediazione e gli aiuti umanitari, mentre gli uomini risultano più propensi a sostenere l'invio di armamenti, la deterrenza e l'incremento degli arsenali militari.
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