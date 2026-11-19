Il giudizio di ICAN sul vertice di Shenzhen fra Trump, Putin e Xi
Un momento significativo per le prospettive di disarmo nucleare
Per la Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari (ICAN) il vertice richiama il precedente storico di Reykjavík del 1986 tra Reagan e Gorbačëv: anche allora non arrivò un accordo immediato, ma quel dialogo aprì la strada allo smantellamento dei missili nucleari.
19 novembre 2026
Redazione PeaceLink
Il primo faccia a faccia trilaterale tra Cina, Russia e Stati Uniti a Shenzhen rappresenta un passaggio rilevante, ma gli impegni restano ancora vaghi. È questa la sintesi dell'analisi diffusa da ICAN (Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari), l'organizzazione premio Nobel per la Pace, al termine dell'incontro di ottanta minuti tra Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump.
In una nota ufficiale, la campagna definisce "un momento significativo il fatto che i tre leader si siano incontrati e abbiano parlato".
Per ICAN, il vertice richiama il precedente storico di Reykjavík del 1986 tra Reagan e Gorbaciov: anche allora non arrivò un accordo immediato, ma quel dialogo aprì la strada allo smantellamento dei missili nucleari in Europa l'anno seguente.
Oggi l'appello ai tre capi di Stato è chiaro: "Portare a termine ciò che i presidenti Gorbaciov e Reagan iniziarono a discutere quarant'anni fa: l'abolizione di tutte le armi nucleari".
Nella "Dichiarazione verso la pace" firmata a Shenzhen si legge che "una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta" e che i tre Paesi avvieranno un dialogo per ridurre i rischi atomici.
Sul piano delle singole dichiarazioni, ICAN registra la prudenza di Trump — che ha ammesso come rinunciare agli arsenali "non è una cosa facile da fare" — e l'apertura di Xi Jinping, che ha definito l'atomica una "spada di Damocle" da vietare e distruggere, pur mantenendo Pechino la storica resistenza a entrare in trattati formali di riduzione.
Il vero nodo critico resta però il divario tra gli annunci e i fatti. ICAN denuncia che il vertice avviene sullo sfondo delle "guerre di aggressione russa e statunitense rispettivamente contro l'Ucraina e l'Iran, durante le quali entrambi i Paesi hanno minacciato di usare armi nucleari".
Secondo ICAN, oggi "rimangono pochi ostacoli tecnici" al disarmo verificato: manca solo "la volontà politica".
La prova dei fatti è attesa a fine mese all'ONU, alla prima Conferenza di riesame del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).
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