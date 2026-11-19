ICAN Autore: ICAN Fonte: ICAN ICAN (Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari), l'organizzazione premio Nobel per la Pace, al termine dell'incontro di ottanta minuti tra Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump. Il primo faccia a faccia trilaterale tra Cina, Russia e Stati Uniti a Shenzhen rappresenta un passaggio rilevante, ma gli impegni restano ancora vaghi. È questa la sintesi dell'analisi diffusa da(Campagna Internazionale per l'Abolizione delle Armi Nucleari), l'organizzazione premio Nobel per la Pace, al termine dell'incontro di ottanta minuti tra Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump.

In una nota ufficiale, la campagna definisce "un momento significativo il fatto che i tre leader si siano incontrati e abbiano parlato".

Per ICAN, il vertice richiama il precedente storico di Reykjavík del 1986 tra Reagan e Gorbaciov: anche allora non arrivò un accordo immediato, ma quel dialogo aprì la strada allo smantellamento dei missili nucleari in Europa l'anno seguente.

Oggi l'appello ai tre capi di Stato è chiaro: "Portare a termine ciò che i presidenti Gorbaciov e Reagan iniziarono a discutere quarant'anni fa: l'abolizione di tutte le armi nucleari".

Nella "Dichiarazione verso la pace" firmata a Shenzhen si legge che "una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta" e che i tre Paesi avvieranno un dialogo per ridurre i rischi atomici.

Sul piano delle singole dichiarazioni, ICAN registra la prudenza di Trump — che ha ammesso come rinunciare agli arsenali "non è una cosa facile da fare" — e l'apertura di Xi Jinping, che ha definito l'atomica una "spada di Damocle" da vietare e distruggere, pur mantenendo Pechino la storica resistenza a entrare in trattati formali di riduzione.

Il vero nodo critico resta però il divario tra gli annunci e i fatti. ICAN denuncia che il vertice avviene sullo sfondo delle "guerre di aggressione russa e statunitense rispettivamente contro l'Ucraina e l'Iran, durante le quali entrambi i Paesi hanno minacciato di usare armi nucleari".

Secondo ICAN, oggi "rimangono pochi ostacoli tecnici" al disarmo verificato: manca solo "la volontà politica".

La prova dei fatti è attesa a fine mese all'ONU, alla prima Conferenza di riesame del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).