La Sardegna manifesta contro il riarmo, pacifisti contro Rheinmetall
RWM Italia a Domusnovas: il 15 novembre la manifestazione pacifista contro l'espansione della fabbrica di armamenti
La RWM Italia S.p.A., azienda parte del gruppo tedesco Rheinmetall, è un importante polo industriale attivo nella produzione di munizioni, sistemi subacquei e bombe d'aereo. Lo stabilimento di Domusnovas, in provincia del Sud Sardegna — situato in località Matt'è Conti, tra i comuni di Domusnovas, Iglesias e Musei — è il principale polo produttivo italiano del gruppo tedesco Rheinmetall (divisione Weapon and Ammunition).
Il 15 novembre è il giorno della mobilitazione. La campagna Stop RWM torna infatti in piazza proprio il 15 novembre per chiedere lo stop all'espansione della fabbrica di armamenti di Domusnovas e una riconversione verso produzioni civili. L'appuntamento del 15 novembre rappresenta quindi il momento centrale della protesta, con cui il comitato intende riportare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni il tema dell'ampliamento dell'impianto.
A dare voce alle preoccupazioni del movimento è Mariella Setzu, che denuncia i rischi ambientali e di sicurezza legati alle nuove linee produttive. La manifestazione del 15 novembre non riguarda soltanto la natura militare delle attività dello stabilimento, ma anche l'impatto che l'espansione potrebbe avere sul territorio e sulle comunità che lo abitano.
Il caso di Domusnovas si inserisce in un dibattito più ampio, che intreccia sicurezza, tutela ambientale, occupazione ed etica della produzione bellica. Da un lato, la presenza di un polo industriale di rilevanza internazionale garantisce posti di lavoro e ricadute economiche; dall'altro, la campagna Stop RWM chiede che quel potenziale venga indirizzato verso settori alternativi, compatibili con la salvaguardia dell'ambiente e con una cultura di pace.
La data del 15 novembre sarà dunque un momento di confronto e di pressione politica, con l'obiettivo di porre all'attenzione delle istituzioni locali e nazionali la richiesta di trasparenza sulle nuove linee produttive e di un piano concreto di riconversione. La sfida, per il Sud Sardegna, è trovare un equilibrio tra sviluppo industriale e tutela del paesaggio e della salute pubblica, trasformando una vicenda locale in un caso esemplare del rapporto tra economia della difesa e comunità locali.
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