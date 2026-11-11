Albert, bollettino pacifista internazionale
Pacifisti USA vogliono stoppare i finanziamenti alla guerra contro l'Iran
Con 211 voti a 204 la maggioranza repubblicana alla Camera blocca l'impeachment contro il Segretario alla Difesa Hegseth per azioni militari non autorizzate. Si avvicina l'insediamento del nuovo Congresso a maggioranza democratica. Sette americani su dieci vogliono fermare la guerra contro l'Iran.
11 novembre 2026
Redazione PeaceLink
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha bloccato la richiesta di impeachment contro il Segretario alla Difesa Pete Hegseth con un voto procedurale di 211 a 204. La vicenda si sposta ora sullo scontro per la legge di bilancio federale in scadenza l'11 dicembre 2026, dove l'opposizione democratica e i movimenti pacifisti puntano a bloccare i fondi per la guerra in Iran. [1, 2, 3]
Cosa è successo all'impeachment di Pete Hegseth
- La presentazione delle accuse. Lunedì 9 novembre 2026, il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha formalmente depositato otto articoli di impeachment contro Hegseth. La mozione accusava il capo del Pentagono di aver condotto operazioni militari contro l'Iran per oltre 90 giorni senza l'autorizzazione del Congresso e di aver ordinato attacchi letali contro imbarcazioni sospettate di traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico. [1, 2]
- Il voto. Nella serata di martedì 10 novembre 2026, la maggioranza repubblicana alla Camera ha approvato una mozione procedurale per rinviare il testo in commissione con 211 voti favorevoli e 204 contrari, affossando di fatto la procedura prima della fine della legislatura. [1, 2]
- I numeri e le assenze. Thomas Massie è stato l'unico deputato repubblicano a votare per mantenere viva la procedura. L'esito è stato favorito anche dall'assenza di undici deputati democratici al momento del voto. [1, 2]
- Le reazioni. Hegseth ha definito l'iniziativa una farsa e un sabotaggio politico contro le truppe. Il Presidente Donald Trump ha celebrato il risultato sui social parlando di una piena assoluzione per il suo Segretario alla Difesa. [1, 2, 3, 4]
Come continua la storia e il ruolo dei pacifisti USA
- La prossima mossa di Massie. Nonostante lo stop all'impeachment, Massie ha annunciato l'intenzione di forzare un nuovo voto alla Camera su una risoluzione sui poteri di guerra (war powers resolution) per mettere alla prova i colleghi repubblicani dopo le elezioni di medio termine.
- Il nodo della legge di bilancio. Lo scontro principale si sposta ora sulla legge di spesa federale che deve essere approvata entro l'11 dicembre 2026 per evitare la paralisi delle attività governative (government shutdown). Secondo quanto riportato da Jewish Insider il 10 novembre 2026, diversi senatori democratici hanno dichiarato che non voteranno alcuna legge di bilancio priva di vincoli per porre fine al conflitto con l'Iran.
- La pressione dei pacifisti e il cambio di maggioranza. Le mobilitazioni dei movimenti contro la guerra e della base pacifista americana puntano a far inserire una clausola che vieti l'uso di fondi pubblici per le ostilità contro Teheran. Secondo quanto evidenziato da Bloomberg il 9 novembre 2026, i parlamentari contrari al conflitto richiamano esplicitamente il precedente della guerra del Vietnam, terminata solo quando il Congresso decise di tagliarne i finanziamenti.
- Lo scenario di gennaio 2027. La vittoria dei Democratici alle elezioni di medio termine del 3 novembre 2026 consegna al partito il controllo di Camera e Senato a partire da gennaio. Secondo l'analisi di Al-Monitor del 4 novembre 2026, la nuova maggioranza avrà il potere di bloccare la richiesta straordinaria della Casa Bianca da quasi 90 miliardi di dollari per le operazioni in Iran e di ridimensionare il bilancio record del Pentagono. [1, 2, 3, 4, 5]
I cittadini americani sono contro la guerra
Infine una buona notizia: un sondaggio Reuters/Ipsos pubblicato il 10 novembre 2026 indica che il 93% degli elettori democratici chiede al Congresso di approvare una legge per porre fine alla guerra in Iran. Il 51% degli elettori repubblicani si è dichiarato favorevole all'approvazione di una legge da parte del Congresso per porre fine alla guerra in Iran. A livello nazionale, la richiesta raccoglie il consenso complessivo del 71% degli statunitensi.
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