PeaceLink sostiene l'iniziativa di Emergency per riconoscere l'obiezione di coscienza alla guerra
Pacifisti e obiettori: mancano pochissime firme
Siamo a un passo da un risultato particolarmente significativo per il movimento che in Italia ripudia la guerra in base alla lettera e allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione.
9 novembre 2026
Associazione PeaceLink
L'iniziativa promossa da Emergency, in poco tempo, ha già mobilitato decine di migliaia di persone, raccogliendo oltre 49.500 firme.
Mancano meno di 500 firme per raggiungere l’obiettivo delle 50.000 sottoscrizioni necessarie per portare ufficialmente la proposta alla discussione del Parlamento.
L'Associazione PeaceLink sostiene con convinzione questa iniziativa, riconoscendone il profondo valore per la costruzione di un'alternativa concreta al sistema della violenza e del riarmo globale.
Di cosa si tratta?
"Io obietto la guerra" è una proposta di legge di iniziativa popolare coordinata da Emergency nell'ambito del progetto RIPUDIA. La legge mira a riconoscere formalmente il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra, consentendo a tutti i cittadini e le cittadine di rifiutare legalmente di prestare il proprio corpo, il proprio lavoro o il proprio consenso ad attività belliche, alla produzione di armamenti e alle politiche di riarmo.
La proposta punta ad attuare pienamente i principi pacifisti della Costituzione italiana e l'articolo 11, introducendo tutele per chiunque scelga di dichiararsi indisponibile a collaborare con i meccanismi distruttivi dei conflitti armati.
Perché PeaceLink sostiene la campagna
Di fronte a un'escalation militare continua e a investimenti crescenti negli armamenti a discapito della spesa sociale, garantire uno strumento giuridico alla coscienza dei singoli è fondamentale.
PeaceLink invita tutti i pacifisti a dare l'ultima spinta decisiva per raggiungere e superare la soglia delle 50.000 firme. Occorre fare in modo che l'obiezione alla guerra diventi una scelta riconosciuta, legittima e protetta dallo Stato.
Come firmare subito online
È possibile sottoscrivere la proposta in pochi istanti utilizzando lo SPID o la CIE (Carta d'Identità Elettronica) direttamente sulla piattaforma pubblica del Ministero della Giustizia.
Firma qui la proposta: Piattaforma Raccolta Firme - Ministero della Giustizia
Per maggiori informazioni sul progetto: Visita il sito ufficiale Ripudia.it.
Non aspettare: bastano pochissimi click per fare la differenza e portare la voce della pace direttamente dentro le istituzioni.
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