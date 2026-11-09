Pacifisti e obiettori: mancano pochissime firme

L'iniziativa promossa da, in poco tempo, ha già mobilitato decine di migliaia di persone, raccogliendo oltre 49.500 firme.

Mancano meno di 500 firme per raggiungere l’obiettivo delle 50.000 sottoscrizioni necessarie per portare ufficialmente la proposta alla discussione del Parlamento.

L' Associazione PeaceLink sostiene con convinzione questa iniziativa, riconoscendone il profondo valore per la costruzione di un'alternativa concreta al sistema della violenza e del riarmo globale.

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