4 Novembre: non festa ma lutto

Il 4 novembre l’Italia ufficiale torna a riempire le piazze con la solita sfilata di fanfare, retorica militarista e propaganda istituzionale.

Per noi di PeaceLink, in sintonia con il cammino condiviso da tempo insieme al Movimento Nonviolento e accogliendo la voce del Centro di ricerca per la pace di Viterbo , questa data non è e non sarà mai una festa, ma una solenne giornata di lutto, memoria storica e di ripudio della guerra.

Contro il riarmo e la militarizzazione, rifiutiamo la narrazione eroica della Prima Guerra Mondiale, inutile massacro che aprì la strada al fascismo.