Onore ai disertori e a chi rifiuta la follia bellica
4 Novembre: non festa ma lutto
Contro il riarmo e la militarizzazione, rifiutiamo la narrazione eroica della Prima Guerra Mondiale, inutile massacro che aprì la strada al fascismo.
4 novembre 2026
Redazione PeaceLink
Il 4 novembre l’Italia ufficiale torna a riempire le piazze con la solita sfilata di fanfare, retorica militarista e propaganda istituzionale.
Per noi di PeaceLink, in sintonia con il cammino condiviso da tempo insieme al Movimento Nonviolento e accogliendo la voce del Centro di ricerca per la pace di Viterbo, questa data non è e non sarà mai una festa, ma una solenne giornata di lutto, memoria storica e di ripudio della guerra.
Contro il riarmo e la militarizzazione, rifiutiamo la narrazione eroica della Prima Guerra Mondiale, inutile massacro che aprì la strada al fascismo.
Note: L’appello 2026 è pubblicato su
Centro ricerca per la pace di Viterbo
https://liste.peacelink.it/nonviolenza/2026/11/msg00002.html
Movimento Nonviolento
https://www.movimentononviolento.it/memoria/4-novembre-2026-non-festa-ma-lutto
PeaceLink
https://liste.peacelink.it/news/2026/11/msg00000.html
Centro ricerca per la pace di Viterbo
https://liste.peacelink.it/nonviolenza/2026/11/msg00002.html
Movimento Nonviolento
https://www.movimentononviolento.it/memoria/4-novembre-2026-non-festa-ma-lutto
PeaceLink
https://liste.peacelink.it/news/2026/11/msg00000.html
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