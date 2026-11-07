Chiudere i rubinetti alla guerra: i pacifisti americani si mobilitano per fermare l'attacco all'Iran
Albert - international pacifist bulletin
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Il voto sul bilancio dello Stato
Entro l'11 dicembre, il Congresso americano deve approvare la legge di finanziamento per evitare il blocco degli uffici pubblici. I pacifisti vogliono sfruttare questo voto per inserire una clausola che vieti tassativamente al Presidente di spendere anche solo un dollaro per operazioni militari contro l'Iran.
L'allarme per un attacco imminente
L'urgenza è massima. Fonti interne all'amministrazione statunitense hanno rivelato che i vertici militari stanno valutando di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran.
I pacifisti americani contro la macchina bellica
Come seguire l'evento
Trattandosi di un evento online, la partecipazione e l'osservazione sono aperte a tutta la rete pacifista globale. È sufficiente registrarsi sulla piattaforma EveryAction per accedere alla stanza Zoom lunedì 9 novembre alle ore 18:30 italiane.
Informazioni
Join National Action Hour to Defund Iran War Monday November 9 at 12:30pm ET
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WHAT: National Action Hour — Defund the Iran War
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WHEN: Monday, November 9 | 12:30 PM ET/9:30 AM PT
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WHERE: Zoom (link provided upon registration)
RSVP — JOIN NATIONAL ACTION HOUR TO DEFUND IRAN WAR ON MONDAY
With a government funding deadline approaching on December 11, Congress has a mandate and a critical opportunity to use its power of the purse to end this Iran war.
We did our part. Now it's Congress's turn.
No more blank checks for illegal war. No more excuses.
DEFUND THE IRAN WAR.
No experience necessary! We'll provide call scripts, congressional phone numbers, and everything you need to take action alongside people across the country.
RSVP Here: https://secure.everyaction.com/kXjqeU3nV060tETNP_8Z-g2
Co-sponsors: Action Corps · American Friends Service Committee (AFSC) · Answer Coalition · Brooklyn For Peace · CAIR · Chicago Area Peace Action · Chicago Committee Against War & Racism · CODEPINK · Demand Progress · Genesee Valley Citizens for Peace · Massachusetts Peace Action (MAPA) · NY DSA Anti-War Working Group · Peace Action · Peace Action New York State · Peace and Friendship with the People of Iran · People's Forum · RootsAction · United for Peace and Justice · Veterans For Peace · WESPAC Foundation · Women Cross DMZ · World BEYOND War
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