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Albert, bollettino internazionale per la pace e il disarmo

Chiudere i rubinetti alla guerra: i pacifisti americani si mobilitano per fermare l'attacco all'Iran

A lanciare questa iniziativa è una coalizione di organizzazioni pacifiste americane. Tra queste spiccano Codepink, World Beyond War e Veterans For Peace, l'associazione degli ex combattenti americani che, dopo aver vissuto l'orrore della guerra, oggi dicono no ai piani militari di Trump.
7 novembre 2026
Redazione PeaceLink

Albert - international pacifist bulletin

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A volte pensiamo che le decisioni sulla guerra e sulla pace dipendano solo dai leader geopolitici. Eppure, la società civile degli Stati Uniti ci mostra che esiste un modo molto concreto per bloccare un conflitto: costringere il proprio Parlamento a tagliare i fondi. Se mancano i soldi per pagare carburante, armi e stipendi ai soldati, la macchina bellica si deve fermare.
 
È proprio questo il cuore del National Action Hour — Defund the Iran War.
Tradotto in italiano: "Ora di azione nazionale — Taglia i fondi alla guerra con l'Iran".
 
E' una giornata di mobilitazione digitale organizzata e guidata dai movimenti pacifisti americani. L'appuntamento è per lunedì 9 novembre alle ore 18:30 italiane (le 12:30 a Washington).
 
Migliaia di cittadini statunitensi si ritroveranno in una grande stanza virtuale su Zoom per far partire un'azione coordinata di "pressione democratica" sul Congresso degli Stati Uniti. Durante l'incontro, gli attivisti riceveranno elenchi telefonici e testi già pronti per chiamare in massa i propri deputati e senatori, pretendendo che le tasse dei contribuenti americani non vengano usate per alimentare il conflitto armato in Iran.
 
Perché i pacifisti USA si muovono proprio ora?
 
La mobilitazione è nata negli Stati Uniti per rispondere a due scadenze drammatiche.

Il voto sul bilancio dello Stato 

Entro l'11 dicembre, il Congresso americano deve approvare la legge di finanziamento per evitare il blocco degli uffici pubblici. I pacifisti vogliono sfruttare questo voto per inserire una clausola che vieti tassativamente al Presidente di spendere anche solo un dollaro per operazioni militari contro l'Iran.

L'allarme per un attacco imminente 

L'urgenza è massima. Fonti interne all'amministrazione statunitense hanno rivelato che i vertici militari stanno valutando di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran.

I pacifisti americani contro la macchina bellica

A lanciare questa chiamata all'azione è una coalizione di oltre venti storiche organizzazioni pacifiste nate e radicate negli Stati Uniti. Tra queste spiccano Codepink, World Beyond War e, soprattutto, Veterans For Peace, l'associazione degli ex combattenti americani che, dopo aver vissuto l'orrore della guerra sulla propria pelle, oggi usano i loro diritti di cittadini per fermare i piani del Pentagono.
 
Nello stesso momento, all'interno del Parlamento a Washington, il deputato progressista Ro Khanna sta guidando la lotta politica per vie istituzionali. Khanna si distingue come uno dei leader dell’ala anti-bellica al Congresso americano. Insieme al deputato repubblicano Thomas Massie, ha promosso risoluzioni bipartisan sui war powers volte a forzare votazioni per richiedere un’autorizzazione o un limite esplicito del Congresso alle azioni militari statunitensi contro l’Iran; finora, però, tali iniziative non hanno avuto successo.
La mobilitazione dei pacifisti americani - in questo momento di crisi del potere di Trump e della sua sconfitta elettorale - serve proprio a dare forza alla voce di quei parlamentari che vogliono fermare l'escalation.
Lo slogan scelto per l'iniziativa dice tutto: "RIFIUTATO: Fondi insufficienti per la guerra in Iran". Un messaggio potente che parte dall'interno degli Stati Uniti per ricordare al mondo che la pace si fa anche chiudendo i rubinetti alla guerra.

Come seguire l'evento

Trattandosi di un evento online, la partecipazione e l'osservazione sono aperte a tutta la rete pacifista globale. È sufficiente registrarsi sulla piattaforma EveryAction per accedere alla stanza Zoom lunedì 9 novembre alle ore 18:30 italiane.


Informazioni

Join National Action Hour to Defund Iran War Monday November 9 at 12:30pm ET

  • WHAT: National Action Hour — Defund the Iran War

  • WHEN: Monday, November 9 | 12:30 PM ET/9:30 AM PT

  • WHERE: Zoom (link provided upon registration)

RSVP — JOIN NATIONAL ACTION HOUR TO DEFUND IRAN WAR ON MONDAY

With a government funding deadline approaching on December 11, Congress has a mandate and a critical opportunity to use its power of the purse to end this Iran war.

We did our part. Now it's Congress's turn.
No more blank checks for illegal war. No more excuses.
DEFUND THE IRAN WAR.

No experience necessary! We'll provide call scripts, congressional phone numbers, and everything you need to take action alongside people across the country.

RSVP Here: https://secure.everyaction.com/kXjqeU3nV060tETNP_8Z-g2

Co-sponsors: Action Corps · American Friends Service Committee (AFSC) · Answer Coalition · Brooklyn For Peace · CAIR · Chicago Area Peace Action · Chicago Committee Against War & Racism · CODEPINK · Demand Progress · Genesee Valley Citizens for Peace · Massachusetts Peace Action (MAPA) · NY DSA Anti-War Working Group · Peace Action · Peace Action New York State · Peace and Friendship with the People of Iran · People's Forum · RootsAction · United for Peace and Justice · Veterans For Peace · WESPAC Foundation · Women Cross DMZ · World BEYOND War

Note: Per saperne di più https://www.unitedforpeace.org
#usa#iran#pacifisti#albert

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