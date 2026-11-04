La sconfitta di Trump e il movimento pacifista

La guerra in Iran ha trascinato Trump e i repubblicani verso la sconfitta: il Midterm 2026 è stato un referendum contro la guerra. E contro il piano trumpiano di aumento delle spese militari del 42%.

Albert, pacifist bulletin Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink

Le elezioni di medio termine del 2026 negli Stati Uniti hanno prodotto un risultato che difficilmente può essere letto senza tenere conto di un fattore centrale: la guerra contro l'Iran, avviata il 28 febbraio con l'operazione "Epic Fury". I democratici hanno conquistato sia la Camera dei Rappresentanti che il Senato, infliggendo a Trump e al Partito Repubblicano una sconfitta di proporzioni storiche. Ma ciò che rende questo voto particolarmente significativo per il movimento pacifista è il modo in cui la guerra è diventata il terreno su cui si è giocata la partita elettorale: non come tema di politica estera tra gli altri, ma come fattore che ha inciso direttamente sul costo della vita e sulla percezione di instabilità, trasformando il voto in una richiesta esplicita di disimpegno militare.

I numeri della guerra: dal petrolio al carrello della spesa

La relazione fra guerra ed economia è stata netta. Prima dell'attacco, il prezzo del petrolio era di 67 dollari al barile; dopo l'inizio delle ostilità è balzato a 99 dollari, mantenendosi stabilmente su quei livelli per otto mesi. Il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti è salito da 2,98 a 4,25 dollari al gallone. Il blocco dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transitava circa un quinto dell'approvvigionamento globale di petrolio, ha amplificato l'effetto .

Questa dinamica ha reso la guerra un tema domestico, non internazionale. Come ha osservato Clifford Young di Ipsos, gli elettori hanno collegato per la prima volta in modo esplicito il prezzo del carburante alle azioni militari americane in Medio Oriente. Il risultato è che la guerra, nata come scelta di politica estera, si è trasformata in un fattore di erosione del consenso interno, colpendo in particolare quella base elettorale a cui Trump aveva promesso di porre fine ai conflitti infiniti.

L’ammissione di Trump e la lettura iraniana

Trump stesso ha ammesso, in un'intervista a Fox News, che la guerra contro l'Iran ha pesato "in parte" sui risultati elettorale. È un'ammissione significativa, perché conferma che la Casa Bianca era consapevole del legame tra guerra e malcontento economico.

Dal lato iraniano, il presidente del parlamento e negoziatore capo Mohammad Bagher Ghalibaf ha commentato i risultati con una frase che sintetizza bene la posta in gioco: "Per coscienza o per il costo della vita, gli americani hanno detto NO ALLA GUERRA, e noi approviamo questo messaggio”. Al di là della propaganda, la lettura è corretta: il voto è stato anche un referendum sulla guerra.

Adesso l'elettorato americano, dopo due decenni di conflitti in Medio Oriente, mostra una crescente insofferenza verso le avventure militari che non producono risultati tangibili ma pesano sui bilanci familiari.

Cosa significa per il movimento pacifista

Per noi pacifisti questo esito elettorale offre diversi spunti di riflessione. Innanzitutto, conferma che la guerra non è solo una questione morale o di diritto internazionale: è anche una questione economica che tocca la vita quotidiana delle persone. Il legame tra spese militari, instabilità geopolitica e inflazione è un argomento che il movimento pacifista può e deve utilizzare per costruire alleanze più ampie.

In secondo luogo, la vittoria democratica non significa automaticamente una svolta pacifista. Come dimostrano le posizioni critiche espresse da esponenti come Medea Benjamin di Code Pink, il movimento pacifista americano non ha sviluppato una "luna di miele" con i democratici. La richiesta di fine della guerra e di ritorno alla diplomazia dovrà essere avanzata con la stessa determinazione anche nei confronti della nuova maggioranza congressuale.

Infine, la sconfitta repubblicana apre uno spazio politico concreto: un Congresso democratico ha ora la possibilità di esercitare pressione sull'amministrazione per porre fine al conflitto e riaprire i canali diplomatici. Se ciò non accadrà, la partecipazione politica in positivo potrebbe trasformarsi rapidamente in nuova rabbia.

Oltre alla guerra contro l’Iran c’è la questione del piano di riarmo degli Stati Uniti contestato dai pacifisti americani. Il bilancio per le forze armate USA per l'anno fiscale 2027 presentato dall'amministrazione Trump ammonta a 1.500 miliardi di dollari, con un incremento del 42% rispetto all'anno fiscale 2026. È il bilancio militare più grande nella storia degli Stati Uniti. La sua contestazione muove dal fatto che, mentre aumenta massicciamente le spese militari, taglia drasticamente i programmi sociali interni.