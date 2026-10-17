Trump ferma i dazi sull'export russo: esulta il Cremlino

Trump ha però deciso di avvalersi della Sezione 115 della normativa, una clausola di deroga che permette al capo della Casa Bianca di fermare il provvedimento se giustificato dall'interesse nazionale. "Ho trasmesso al Congresso la certificazione sulla concessione di tale deroga, in questo momento è nell'interesse nazionale degli Stati Uniti", ha scritto il presidente in una nota ufficiale. L'efficacia della legge avrebbe infatti complicato i piani dell'amministrazione volti a ridurre i prezzi del gasolio e a contenere i costi dei carburanti in vista del voto di midterm del prossimo 3 novembre. Dalla Casa Bianca si precisa che l'ordine esecutivo non cancella tutte le sanzioni contro la Russia.

La sponda diplomatica ed economica del Cremlino non ha tardato a festeggiare il provvedimento. Kirill Dmitriev, consigliere di Vladimir Putin per la cooperazione economica internazionale e principale negoziatore economico russo, ha commentato entusiasta sui social network: "La sospensione della legge Graham da parte dell'amministrazione Trump è un momento importante e davvero storico".

Per Mosca e per i mercati dell'energia si tratta di un successo strategico, mentre per Kiev rappresenta un durissimo smacco.

La percezione che il sistema globale delle sanzioni sia scivolato in una forma di ipocrisia istituzionalizzata è oggi ampiamente condivisa da analisti geopolitici ed economisti.

Kaja Kallas attacca duramente gli Stati Uniti Da un lato, l'alto rappresentante dell'UEattacca duramente gli Stati Uniti Donald Trump replica accusando l'Europa di profonda ipocrisia . Dall'altro lato, lo stessoreplica accusando l'Europa di profonda ipocrisia 250 e i 320 miliardi di dollari in combustibili fossili russi dall'inizio del conflitto energetico, continuando a comprare gas e petrolio "lavato" tramite triangolazioni asiatiche. , dichiarando che allentare la morsa sul diesel russo garantisce a Mosca entrate fondamentali per finanziare la guerra, ricordando come i Paesi europei abbiano sborsato tra iin combustibili fossili russi dall'inizio del conflitto energetico, continuando a comprare gas e petrolio "lavato" tramite triangolazioni asiatiche.

"Oil laundering"

L'Europa infatti compra indirettamente grandi quantità di idrocarburi russi attraverso nazioni terze, sfruttando un vero e proprio "vuoto normativo" nelle sanzioni comunitarie. Questo fenomeno è noto come il meccanismo di "lavaggio" del petrolio (oil laundering).

Il fenomeno dell' oil laundering e del "gas laundering" rappresenta una delle dinamiche più sconcertanti. I dati ufficiali e le analisi di settore confermano che l'Europa continua ad acquistare massicce quantità di idrocarburi russi, sia direttamente sia per vie indirette attraverso raffinatori e intermediari. L'India e la Turchia acquistano greggio russo greggio a forte sconto, lo raffinano nei propri impianti e lo rivendono all'Europa sotto forma di prodotti finiti (come il gasolio o il diesel). Una volta raffinato in un paese terzo, per la legge internazionale quel carburante cambia formalmente origine, perdendo l'etichetta "russo". Solo nel luglio del 2026, gli acquisti indiani di greggio russo hanno toccato il record di e del "gas laundering" rappresenta una delle dinamiche più sconcertanti. I dati ufficiali e le analisi di settore confermano che l'Europa, sia direttamente sia per vie indirette attraverso raffinatori e intermediari. L'India e la Turchia acquistano greggio russo greggio a, lo raffinano nei propri impianti e lo rivendono all'Europa sotto forma di prodotti finiti (come il gasolio o il diesel). Una volta raffinato in un paese terzo, per la legge internazionale quel carburante, perdendo l'etichetta "russo". Solo nel luglio del, gli acquisti indiani di greggio russo hanno toccato il record di 5,5 miliardi di euro in un solo mese , trainati proprio dalla forte domanda di esportazione verso l'Occidente.

Europa: importazioni record di Gnl dall'Artico russo

solo per il 2027) ma, nel presente, i porti del blocco registrano 9,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E quindi? Le sanzioni sul GNL russo - quello che alimenta milioni di auto europee con un risparmio considerevole rispetto alla benzina - sono sul futuro, mentre il record di importazioni si registra nel presente. È la strategia del "fumare oggi pianificando di smettere domani". O del "programmare la dieta per il futuro e abbuffarsi nel presente". Come rilevato da osservatori europei, l'Unione Europea introduce pacchetti sanzionatori progressivi sul gas liquefatto russo (fissandone lo stop definitivo) ma, nel presente, i porti del blocco registrano importazioni record di Gnl dall'Artico russo. Basti pensare che nei primi nove mesi del 2026, l'Unione Europea ha importato la cifra da primato di 12,18 milioni di tonnellate di GNL proveniente direttamente dallo stabilimento siberiano di Yamal LNG. Il dato segna infatti un incremento delrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E quindi? Le sanzioni sul GNL russo - quello che alimenta milioni di auto europee con un risparmio considerevole rispetto alla benzina - sono sul, mentre il record di importazioni si registra nel. È la strategia del "fumare oggi pianificando di smettere domani"."programmare la dieta per il futuro e abbuffarsi nel presente".

E l'Ucraina consuma energia russa?

Sì, in ultima istanza esistono triangolazioni commerciali che fanno arrivare l'energia russa in Europa e, indirettamente, in Ucraina. Questo accade perché i mercati energetici globali funzionano come grandi vasi comunicanti: una volta che la materia prima viene immessa o trasformata, tracciarne la reale "molecola originaria" diventa estremamente difficile (e spesso politicamente tollerato).

L'Ucraina ha interrotto i contratti commerciali diretti con Mosca, ma la sua economia e il suo sforzo bellico dipendono oggi quasi interamente dagli aiuti e dalle forniture energetiche dei paesi dell'Unione Europea. Poiché l'Europa stessa è strettamente dipendente da triangolazioni che "lavano" l'energia russa, questa finisce inevitabilmente per fluire anche in Ucraina.