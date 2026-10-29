L'atomica su Teheran?

Riceviamo da Michael Christ, Direttore esecutivo di IPPNW, la redazione, da parte di vari esponenti della Società Civile, di un urgente appello rivolto al Congresso degli Stati Uniti. Perché:

"Donald Trump ha ripetuto minacce profondamente preoccupanti, che suggeriscono la possibilità che utilizzi armi nucleari contro l’Iran dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Si è discusso su cosa fare nel caso in cui le sue minacce venissero attuate."

Certamente dubbi e ipotesi già più volte hanno avuto spazio tra i pensieri del popolo della pace; e le stesse dichiarazioni - tra segni di distensione e minacce a fasi alterne che nel tempo hanno mostrato al mondo e ai media aspetti controversi e dubbi - lo possiamo dire? - sulla salute del Grande imperatore, a questo punto l'interrogativo si pone: la minaccia sarà alla fine concretizzata? Oltretutto con l'impressione che gli occasionali gesti distensivi nei confronti di Teheran non siano stati altro che fasi di una manovra atta ad annacquare l'opinione pubblica nei suoi confronti in attesa delle elezioni di midterm? Certamente dubbi e ipotesi già più volte hanno avuto spazio tra i pensieri del popolo della pace; e le stesse dichiarazioni - tra segni di distensione e minacce a fasi alterne che nel tempo hanno mostrato al mondo e ai media aspetti controversi e dubbi - lo possiamo dire? - sulla salute del Grande imperatore, a questo punto l'interrogativo si pone: la minaccia sarà alla fine concretizzata? Oltretutto con l'impressione che gli occasionali gesti distensivi nei confronti di Teheran non siano stati altro che fasi di una manovra atta ad annacquare l'opinione pubblica nei suoi confronti in attesa delle elezioni di midterm?

Michael Christ prosegue:

"Siamo molto impreparati a organizzare una risposta adeguata e immediata in tal caso; inoltre, sembrerebbe inappropriato reagire soltanto dopo che i fatti si sono verificati. Stiamo diffondendo questo breve comunicato che chiede al Congresso degli Stati Uniti di intervenire, nella speranza di attirare ulteriore attenzione su questo pericolo prima che sia troppo tardi e di generare una reazione pubblica sufficiente a influenzare le sue decisioni."

Ricordo - forse un'illusione? - quanto venne rammentato a Trump, in una lettera pubblicata il 17 gennaio dell'anno passato sul Washington Post alla vigilia del suo insediamento alla Casa Bianca, dai Dr. James E. Muller e John O. Pastore, rispettivamente Co-fondatore e Segretario Esecutivo di IPPNW, ricordando quanto per decenni lo stesso nuovo Presidente aveva espresso preoccupazioni proprio sui rischi di guerra nucleare (vedi l'articolo collegato "The Buck Stops Here").

E ricordo ancora le dichiarazioni all'inizio del suo mandato, in cui prometteva in definitiva un disimpegno dai conflitti in corso e un'attenzione maggiore alle questioni di politica interna.

Sono molto ristretti i termini di presentazione del'appello - praticamente già scaduti per via delle imminenti elezioni.

Rimane comunque importante la sua lettura e riflessione.