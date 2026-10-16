Steadfast Noon (e la possibile risposta russa)? Perfettamente inutili!

"È noto da tempo che un conflitto nucleare su larga scala potrebbe distruggere la civiltà moderna e uccidere la maggior parte dell'umanità. Anche un conflitto nucleare limitato, circoscritto a una sola regione o che coinvolga solo una frazione dell'arsenale nucleare mondiale, avrebbe conseguenze catastrofiche."

La follia nucleare... Fonte: Pressenza E' pieno di cifre, oltre che di tabelle e immagini esplicative, il documento "Nuclear Famine" redatto da IPPNW, l'Organizzazione internazionale dei medici che da decenni dimostra la necessità del disarmo atomico globale, per l'impossibilità di cure e assistenza a chi sopravvive a un conflitto nucleare. Cifre che presentano scenari forse sconosciuti ai più e che travalicano la visione corrente delle conseguenze a breve termine - le ustioni e la contaminazione radioattiva. Proprio in questo periodo critico della nostra umanità questo report può quindi portare i dati scientifici necessari per rendere più efficaci le mobilitazioni e le iniziative di contrasto alle spinte al riarmo. Anche verso governi e istituzioni, chissà che queste cifre non diano loro conferma dell'inutilità e idiozia nell'escalation progressiva, e la necessità urgente di riprendere nuovamente e sviluppare accordi per la limitazione e l'eliminazione degli arsenali!

"Quando un'arma nucleare detona, crea brevemente temperature quattro volte più alte del centro del Sole" e l'enorme calore generato propaga incendi su aree estremamente estese con miliardi di particelle di fuliggine risalenti nell'alta atmosfera e capaci di oscurare a lungo la luce del Sole. Coltivazioni inibite per anni e conseguente carestia in gran parte del pianeta.

Tabella degli scenari possibili di un conflitto regionale 100 ordigni da 15 Kton provocano 5 milioni di tonnellate di fuliggine, 27 millioni di morti nell'immediato e in due anni 260 milioni di morti per fame.

100 ordigni da 15 Kton provocano 5 milioni di tonnellate di fuliggine, 27 millioni di morti nell'immediato e in due anni 260 milioni di morti per fame. 250 ordigni da 15 Kton provocano 16 milioni di tonnellate di fuliggine, 52 millioni di morti nell'immediato e in due anni 930 milioni di morti per fame.

250 ordigni da 50 Kton provocano 27 milioni di tonnellate di fuliggine, 97 millioni di morti nell'immediato e in due anni 1,4 miliardii di morti per fame.

250 ordigni da 100 Kton provocano 37 milioni di tonnellate di fuliggine, 127 millioni di morti nell'immediato e in due anni 2,1 miliardi di morti per fame.

500 ordigni da 100 Kton provocano 47 milioni di tonnellate di fuliggine, 164 millioni di morti nell'immediato e in due anni 2,5 miliardi di morti per fame. (by Nature Food, August 2022)

E qua si parla di conflitti "regionali", lo scenario illustrato prevede sia stato usato il solo 3% degli arsenali atomici!

Già nel 2007 uno studio prodotto dagli esperti del clima Brian Toon, Alan Robock e altri, aveva descritto la conseguenza di un'ipotetica guerra tra India e Pakistan, con l'utilizzo di 50 bombe ciascuna. E il risultato di questo "conflitto limitato" ha dato già valori catastrofici: 5 milioni di tonnellate di fuliggine nell'atmosfera col calo medio della temperatura di 1,3 °C (valori medi! con diminuzioni ben maggiori in diverse aree circoscritte) e di conseguenza fino a 2 miliardi di umani a rischio di morte per fame.

"Al confronto, l'ultima Era glaciale - quando i nostri antenati affrontavano i mammut e le tigri dai denti a sciabola, la temperatura fu di 6 gradi inferiore a oggi. Sebbene il raffreddamento (dovuto al conflitto) sarebbe globale, il calo di temperatura su Nord America, Europa e Asia potrebbe essere ancora maggiore. Le precipitazioni globali calerebbero e le stagioni di crescita delle colture si ridurrebbero."

Il report analizza anche altre conseguenze. Ad esempio la perdita dello strato di ozono che preserva il pianeta dai raggi UV. E inoltre approfondisce ulteriormente, dati alla mano, la situazione negli scenari descritti.

Qua il report di IPPNW