In Iran siamo vicini a una guerra nucleare?

Dal video podcast MEE LIVE, un'intervista a Ira Helfand, già co-presidente di IPPNW e membro di ICAN, sui possibili sviluppi della guerra provocata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran

(Fonte: MEE LIVE. Se necessario attivare i sottotitoli, anche in italiano)

"Le armi nucleari sono la ragione per cui si sta combattendo la guerra contro l’Iran, se si crede al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Eppure rimangono un concetto astratto nei notiziari. Parliamo di programmi nucleari, capacità nucleari e armi nucleari. Non parliamo di guerra nucleare.

È naturale non soffermarsi su una devastazione inimmaginabile, o su un inferno di fronte al quale siamo impotenti.

Ma il dottor Ira Helfand afferma che dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando quando parliamo di guerra nucleare.

Perché, a suo avviso, la guerra regionale potrebbe trasformarsi in una guerra nucleare.”