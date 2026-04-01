I bombardieri USA non possono utilizzare la base di Sigonella senza autorizzazione italiana
- Ha fatto molto discutere quanto avvenuto nella base militare di Sigonella che ospita la Naval Air Station americana (NAS). La questione riguarda il diniego italiano all'uso della struttura da parte di aerei militari Usa, comunicato dal ministro della Difesa Guido Crosetto nei giorni scorsi.
Contesto dell'episodio
Gli Stati Uniti hanno inviato un piano di volo per alcuni asset aerei (probabilmente bombardieri) diretti verso il Medio Oriente, già in volo senza previa autorizzazione o consultazione con i vertici italiani.
Una volta verificato che non si trattava di voli logistici ordinari, ma di operazioni non coperte dai trattati bilaterali Italia-Usa (come Nato Sofa del 1951 e accordi successivi), Crosetto ha ordinato il divieto di atterraggio tramite il capo di Stato Maggiore Luciano Portolano.
Il "caveat" (ossia la limitazione) sui voli Usa imponeva comunque restrizioni, salvo emergenze.
Motivi del diniego
Il ministro Crosetto ha agito in linea con quanto dichiarato in Parlamento: operazioni non standard, specie con velivoli da bombardamento, richiedono procedure istituzionali e approvazione parlamentare, con tempistiche dedicate.
Non era stata presentata alcuna richiesta formale, e la comunicazione è arrivata ex post, violando gli accordi vigenti.
Palazzo Chigi ha ribadito che l'Italia opera nel rispetto dei trattati, senza tensioni con gli Usa.
Reazioni e chiarimenti
Crosetto ha smentito narrazioni di "sospensione" delle basi: Sigonella resta attiva per usi ordinari, e i rapporti con Washington sono solidi. Resta tuttavia il fatto che i bombardieri USA non possono usare Sigonella senza autorizzazione italiana, in violazione degli accordi bilaterali (che rimangono tuttavia segreti).
L'episodio richiama alla mente la crisi del 1985 sotto Craxi, quando l'Italia oppose un "no" a Reagan su Sigonella.
Altre informazioni sono su https://installations.militaryonesource.mil/in-depth-overview/naval-air-station-sigonella
Sigonella non è una base esclusivamente USA. È una base aerea italiana sotto controllo sovrano dell'Aeronautica Militare, che ospita il 41º Stormo Antisom, ma condivisa con la Naval Air Station Sigonella degli Stati Uniti e asset NATO.
La struttura è sul territorio italiano concesso agli USA tramite accordi bilaterali dal 1957 (evoluzione del NATO SOFA del 1951), che regolano l'uso per operazioni logistiche e di sorveglianza
La parte ovest è gestita dalla US Navy (NAS Sigonella), mentre quella est è italiana; complessivamente, resta sotto autorità italiana, che può imporre caveat come nel recente diniego del ministro della Difesa Guido Crosetto.
Sigonella è un hub chiave nel Mediterraneo per USA e NATO, con droni Reaper, aerei EP-3 e P-8 Poseidon per intelligence e antisommergibile, ma ogni uso non standard richiede approvazione del governo italiano.
Articoli correlati
- Aveva colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere
Il drone "russo" sconfinato in Estonia era ucrainoMolti media italiani ed europei hanno immediatamente parlato di una "incursione russa". Questa narrazione è rimbalzata ovunque, alimentando tensioni geopolitiche senza alcuna verifica preliminare. Persino l'ANSA ha titolato "Drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia".1 aprile 2026 - Redazione PeaceLink
- L'Air Technical Agreement e il Bilateral Infrastructure Agreement (BIA) del 1954
Gli accordi sulle basi militari USA in Italia rimangono segretiPalazzo Chigi e il ministro della Difesa Crosetto citano questi accordi nei chiarimenti recenti senza però pubblicarne i testi. La questione dell'ammissibilità dei trattati segreti nel vigente ordinamento costituzionale è stata al centro di un lungo dibattito giuridico.1 aprile 2026 - Redazione PeaceLink
Vulcano Iran - La rivolta scintilla della rivoluzione e l'aggressione israelo-americanaQuando uno Stato viene aggredito militarmente da forze esterne, non è il regime che lo governa ad essere colpito, ma è una nazione e la sua popolazione31 marzo 2026 - Valeria Poletti
- Quando il dissenso diventa reato
Israele, vietate le manifestazioni pacifisteGli assembramenti di oltre 50 persone vengono considerati fuorilegge. Una misura che colpisce direttamente il diritto fondamentale al dissenso e che sta suscitando preoccupazione tra organizzazioni per i diritti umani, attivisti e osservatori internazionali. Pena di morte verso l’approvazione30 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
Sociale.network