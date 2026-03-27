La guerra va male per Trump

Ma la verità è difficile da trovare per la censura militare sull'informazione. Il presidente della Federal Communications Commission (FCC) statunitense, Brendan Carr, ha lanciato una minaccia: "Perderanno la licenza le emittenti che distorcono le notizie".

Mentre i soldati americani lasciano le basi militari per lavorare da hotel in "modalità remota", mentre Trump accusa i media di volere "che l'America perda la guerra" e i satelliti russi guidano i missili iraniani, il conflitto armato in Medio Oriente del 2026 sta rivelando un volto nuovo della guerra moderna.

Dalle basi militari alle camere d'albergo: i soldati americani costretti a lavorare da remoto

Basi Usa nel Golfo Autore: InsideOver Fonte: https://it.insideover.com/chi-siamo Chiudi

A fine marzo 2026, una notizia ha sconvolto gli analisti militari internazionali: migliaia di soldati americani di stanza in Medio Oriente stanno conducendo operazioni militari da hotel di lusso e uffici temporanei.

Il 25 marzo, il New York Times ha confermato che, dopo l'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l'Iran del 28 febbraio, le rappresaglie iraniane hanno causato danni sistematici alla presenza militare americana nella regione. I militari USA sono stati costretti a evacuare migliaia di soldati dalle basi in prima linea verso "strutture alternative" come hotel e uffici nei Paesi del Golfo, creando dei "centri di comando temporanei".

"Praticamente, la maggior parte delle forze di terra sta conducendo la guerra in modalità di lavoro a distanza", scrive il New York Times citando fonti militari. Solo i piloti dei caccia e gli equipaggi rimangono nelle basi tradizionali per svolgere le loro missioni, mentre funzioni chiave come l'analisi di intelligence, il puntamento dei bersagli, il coordinamento degli attacchi e il comando e controllo vengono svolte da camere d'albergo con apparecchiature portatili.

L'esperto di aviazione militare in pensione Wes J. Bryant ha espresso dubbi in merito: "Non puoi mettere tutte quelle apparecchiature sul tetto di un hotel, alcune sono molto ingombranti. In questo modo si perde sicuramente capacità operativa".

Tredici basi "quasi inabitabili": le immagini satellitari rivelano l'entità dei danni



Quanto hanno colpito gli attacchi iraniani? Le informazioni provenienti da più fonti sono sorprendenti.

Secondo il New York Times, tredici basi militari utilizzate dagli Stati Uniti nella regione sono diventate "quasi inabitabili" a causa dei continui attacchi. Un'analisi preliminare condotta dall'analista open source Fabian Hinz ha mostrato che l'Iran ha lanciato ripetuti attacchi contro basi statunitensi e regionali.

Ecco una sintesi dei danni subiti dalle principali basi.

In Kuwait, la base aerea di Ali Al Salem è stata colpita 23 volte, il numero più alto nella regione, con danni a hangar, impianti di comunicazione, attrezzature satellitari e depositi di carburante. Il Camp Arifjan è stato colpito 17 volte, e il Camp Buehring 6 volte.

In Arabia Saudita, la base aerea di Prince Sultan ha visto un hangar raso al suolo e cinque aerei cisterna KC-135 danneggiati.

In Qatar, la base aerea di Al Udeid, la più grande base americana in Medio Oriente, ha subito la distruzione di diverse antenne e schiere di satelliti.

In Bahrein, il quartier generale della Quinta Flotta della Marina americana è stato colpito, con una stima dei danni di circa 200 milioni di dollari.

Negli Emirati Arabi Uniti, la base aerea di Al Dhafra ha subito un grosso buco in un dormitorio per soldati.

Il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana, Jafari, ha dichiarato il 12 marzo che l'Iran ha distrutto il 70% delle basi militari americane in Medio Oriente. Al 15 marzo, gli Stati Uniti hanno riconosciuto 13 morti e decine di feriti.

Il Center for Strategic and International Studies con sede a Washington ha stimato all'inizio di marzo che gli attacchi nei primi giorni della guerra avevano già causato danni per almeno 800 milioni di dollari.

La "guerra della verità" di Trump: censura mediatica e manipolazione delle informazioni

Di fronte alla situazione sfavorevole sul campo di battaglia, l'amministrazione Trump ha intrapreso una guerra su un altro fronte: quella contro i media.

Il 14 marzo, il presidente degli Stati Uniti Trump ha pubblicato un post su Truth Social, accusando i "media delle fake news" di pubblicare deliberatamente titoli fuorvianti. Ha preso di mira in particolare il New York Times e il Wall Street Journal, "soprattutto questi due... che in realtà vogliono farci perdere questa guerra".

Trump ha risposto a un articolo che riportava il danneggiamento di cinque aerocisterne KC-135 dell'aeronautica americana nella base aerea di Prince Sultan in Arabia Saudita. Ha ammesso che la base era stata colpita, ma ha insistito che l'entità dei danni era stata ampiamente esagerata: "Quattro sono state appena danneggiate e sono già tornate operative; l'altra ha subito danni leggermente più gravi, ma si prevede che tornerà presto in volo. Nessuna è stata distrutta come riportato dai titoli delle fake news".

Lo stesso giorno, il presidente della Federal Communications Commission (FCC) statunitense, Brendan Carr, ha lanciato una minaccia ancora più diretta sui social media: "Le emittenti che diffondono informazioni false, distorcendo le notizie, quelle che chiamiamo fake news, hanno ora l'opportunità di correggere la loro direzione prima del rinnovo delle licenze. I media radiotelevisivi devono operare nell'interesse pubblico, altrimenti perderanno la licenza".

La minaccia ha immediatamente scatenato polemiche. L'avvocato d'interesse pubblico Schwartzman ha osservato che la minaccia di Carr è "inutile" perché, dagli anni '80, la FCC non ha mai revocato la licenza a nessuna grande emittente, e un'azione del genere innescherebbe una lunga battaglia legale, protetta dal Primo Emendamento.

Anna Gomez, l'unica commissaria democratica della FCC, ha dichiarato: "La FCC può emettere minacce tutto il giorno, ma non ha il potere di metterle in atto. Questa minaccia viola il Primo Emendamento e non avrà alcun effetto".

Ma c'è un controllo ancora più nascosto: il 6 marzo, la società di immagini satellitari commerciali Planet Labs ha imposto un ritardo obbligatorio di almeno 96 ore per la pubblicazione di nuove immagini satellitari dei Paesi del Golfo e delle aree di conflitto circostanti, con l'esclusione dell'Iran. Altre società hanno adottato la politica di non pubblicare mai immagini delle basi americane. Questo significa che è molto difficile per il pubblico e per gli organi investigativi indipendenti ottenere informazioni tempestive sui reali danni alle basi.

La "mano invisibile" dietro la precisione iraniana: il ruolo di Russia e Cina



Come hanno fatto i missili iraniani a colpire con tale precisione le basi americane? Un articolo del Washington Post del 6 marzo ha rivelato un aspetto scioccante: la Russia sta fornendo all'Iran le coordinate precise degli obiettivi americani.

Tre funzionari a conoscenza delle informazioni, che hanno parlato in forma anonima, hanno confermato al Washington Post che, dall'inizio della guerra il 28 febbraio, la Russia ha trasmesso all'Iran le posizioni delle risorse militari americane, comprese navi e aerei. Un funzionario ha definito il supporto dell'intelligence russo come "un'operazione piuttosto completa".

Dara Massicot, esperta di questioni militari russe presso la Carnegie Endowment for International Peace, ha osservato: "L'Iran sta effettuando attacchi molto precisi contro radar di allarme precoce e radar oltre l'orizzonte. Le loro azioni sono mirate, con l'obiettivo di distruggere i sistemi di comando e controllo".

L'Iran possiede solo pochi satelliti militari e non ha una costellazione satellitare completa. Questo significa che le immagini satellitari fornite dalla Russia, soprattutto dopo anni di guerra in Ucraina che hanno affinato le capacità di attacco di precisione, sono di grande valore per Teheran.

Nicole Grajewski, ricercatrice presso la Harvard Kennedy School che studia la cooperazione tra Iran e Russia, ha affermato che gli attacchi di rappresaglia iraniani sono "estremamente precisi", sia per la scelta dei bersagli che per la capacità di superare le difese delle forze USA e israeliane, con un miglioramento evidente rispetto alla guerra dello scorso anno con Israele.

Per quanto riguarda il ruolo della Cina, ci sono divergenze tra le fonti. Il Washington Post cita funzionari informati secondo cui la Cina "non sembra assistere l'Iran nel settore della difesa", nonostante i forti legami tra i due Paesi. Tuttavia, un rapporto dell'Institute for the Study of War del 6 marzo afferma che diverse persone a conoscenza delle informazioni dell'intelligence americana hanno dichiarato che la Cina potrebbe essere pronta a fornire assistenza finanziaria e componenti per missili all'Iran. Fonti dei servizi segreti europei avevano precedentemente rivelato che, nell'ottobre 2025, l'Iran aveva ricevuto 2.000 tonnellate di perclorato di sodio, un precursore chimico fondamentale per il propellente solido dei missili, dalla Cina. Non va poi dimenticato che il sistema satellitare cinese BDS (BeiDou Navigation Satellite System) è estremamente efficiente e, se attivato, potrebbe fornire una precisione centimetrica negli attacchi misilistici.

La rabbia degli alleati del Golfo: il "parapioggia" è diventato un "parafulmine"?

Questa guerra ha anche messo in luce profonde fratture nelle relazioni tra Stati Uniti e i loro alleati del Golfo.

Secondo un rapporto di China News Weekly, tutte le principali basi militari statunitensi nei Paesi del Golfo, dalla base aerea di Al Udeid in Qatar al quartier generale della Quinta Flotta in Bahrein, dalla base aerea di Ali Al Salem in Kuwait alla base aerea di Prince Sultan in Arabia Saudita, sono state oggetto di attacchi ripetuti e intensi, senza eccezioni.

Ciò che ha fatto ancora più arrabbiare i Paesi del Golfo è il fatto di essere stati completamente esclusi dalle decisioni sulla guerra. L'Associated Press ha citato fonti anonime secondo cui, nelle settimane precedenti la guerra, i Paesi del Golfo avevano ripetutamente esortato gli Stati Uniti a mostrare moderazione. Il ministro degli Esteri dell'Oman aveva persino incontrato personalmente il vicepresidente americano Vance il giorno prima dell'attacco per avvertirlo delle gravi conseguenze di un'azione militare avventata. Tuttavia, l'amministrazione Trump ha lanciato l'attacco aereo senza informare alcun alleato del Golfo.

Per decenni, i Paesi del Golfo hanno basato il loro rapporto con gli Stati Uniti sull'idea di "petrolio in cambio di sicurezza". L'Arabia Saudita si era impegnata a investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti, gli Emirati Arabi Uniti a investire 1.400 miliardi di dollari in dieci anni, e il Qatar aveva firmato accordi di cooperazione per 243,5 miliardi di dollari. Nel 2025, Stati Uniti e Arabia Saudita avevano anche firmato il più grande accordo di vendita di armi della storia, del valore di quasi 142 miliardi di dollari.

Ma quando le fiamme della guerra si sono accese, questo accordo apparentemente solido non ha fornito le garanzie di sicurezza promesse.

Conclusione: tre guerre in corso simultaneamente

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran del 2026 è in realtà la sovrapposizione di tre guerre.

La prima è la guerra tradizionale: missili e droni si intrecciano nei cieli del Medio Oriente, le basi americane vengono ridotte in macerie e i soldati sono costretti a condurre operazioni dalle camere d'albergo.

La seconda è la guerra dell'informazione: l'amministrazione Trump minaccia i media con la revoca delle licenze, le immagini satellitari commerciali vengono ritardate, rendendo difficile per il pubblico conoscere la verità sul campo di battaglia.

La terza è una guerra occulta: i satelliti russi guidano i missili iraniani verso i loro obiettivi. I componenti missilistici cinesi (più l'intelligence satellitare) potrebbero arrivare silenziosamente a Teheran. In questa guerra occulta le grandi potenze muovono i loro pezzi sulla scacchiera mediorientale e osservano la vulnerabilità delle basi USA.

Come ha osservato la Radio Television Digital News Association in risposta alle minacce della FCC: "I giornalisti hanno affrontato situazioni peggiori e hanno continuato a fare il loro lavoro. Continueranno anche ora". Nel conflitto tra verità e menzogna, la trasparenza e l'apertura delle informazioni rimangono la risorsa più preziosa ma anche più scarsa di questo momento.