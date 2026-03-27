A Roma, a Londra e in tutto il mondo
No Kings, la mobilitazione internazionale contro Trump: consulta la mappa globale
Sabato 28 marzo un corteo da piazza della Repubblica a San Giovanni. Il giorno prima, il concertone alla Città dell'altra economia a Roma. Oltre 700 sigle, migliaia di persone attese per dire no alla guerra, al riarmo e alle politiche autoritarie.
27 marzo 2026
Redazione PeaceLink
Note: (1) La manifestazione "Unite the Kingdom", organizzata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson il 14 settembre 2025 a Londra, è stata una delle più grandi proteste anti-immigrazione nella storia britannica, con oltre 100.000 partecipanti.
(2) La Città dell'Altra Economia (CAE) è nata a Roma tra il 2004 e il 2007, frutto del recupero dell'ex mattatoio di Testaccio al Campo Boario. Il progetto, ideato dall'architetto Luciano Cupelloni, ha trasformato antichi spazi degradati in un centro di 3.500 mq dedicato a finanza etica, commercio equo, bioedilizia e riciclo.
(3) Il calendario online di PeaceLink è uno strumento digitale collaborativo e gratuito, parte del sistema PhPeace, progettato per raccogliere e promuovere eventi legati alla cultura della pace, nonviolenza, diritti umani, ambiente e volontariato. Funge da agenda condivisa per il movimento pacifista, permettendo di aumentare la visibilità delle iniziative su scala nazionale.
(2) La Città dell'Altra Economia (CAE) è nata a Roma tra il 2004 e il 2007, frutto del recupero dell'ex mattatoio di Testaccio al Campo Boario. Il progetto, ideato dall'architetto Luciano Cupelloni, ha trasformato antichi spazi degradati in un centro di 3.500 mq dedicato a finanza etica, commercio equo, bioedilizia e riciclo.
(3) Il calendario online di PeaceLink è uno strumento digitale collaborativo e gratuito, parte del sistema PhPeace, progettato per raccogliere e promuovere eventi legati alla cultura della pace, nonviolenza, diritti umani, ambiente e volontariato. Funge da agenda condivisa per il movimento pacifista, permettendo di aumentare la visibilità delle iniziative su scala nazionale.
Articoli correlati
- I pacifisti finlandesi chiedono aiuto, si può firmare entro il 30 aprile
Finlandia, il rischio nucleare e l'appello pacifistaIl Parlamento finlandese sta discutendo un disegno di legge per modificare la Nuclear Energy Act del 1987 che vieta importazione, transito, possesso e uso di armi nucleari sul territorio nazionale. Questa proposta governativa mira ad allineare la Finlandia alle politiche nucleari della NATO19 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
- El Salvador
La deriva autoritaria di Bukele, fedele alleato di WashingtonUn’indagine internazionale svela lo smantellamento dei contrappesi democratici e la sistematica violazione dei diritti umani sotto lo stato d’eccezione18 marzo 2026 - Giorgio Trucchi
- Albert è ora in un formato di otto pagine
Il bollettino pacifistaE' scritto in un linguaggio sobrio, diretto e basato sull'asciutta evidenza dei dati. Può essere personalizzato e condiviso in rete su scala nazionale ma stampato localmente, fotocopiato e portato in piazza o nei luoghi di incontro e dibattito. E' allegato come file word e PDF a questa pagina web.18 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
- Colpita Ali Al Salem, la base kuwaitiana dove Italia e USA condividono i rischi della guerra
Attacco iraniano ai militari italiani in KuwaitLa base di Ali Al Salem ospita una parte consistente dei 13.500 militari statunitensi distribuiti nelle tre basi kuwaitiane (ci sono anche le basi di Camp Arifjan e Camp Buehring). Lì c'erano oltre trecento militari italiani, ora in buona parte evacuati.15 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
Sociale.network