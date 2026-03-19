Finlandia, il rischio nucleare e l'appello pacifista
Un disegno di legge in discussione al Parlamento finlandese potrebbe aprire le porte alle armi nucleari statunitensi e francesi sul territorio nazionale. Organizzazioni pacifiste di tutto il mondo sono chiamate a firmare l'appello entro il 30 aprile 2026.
La Finlandia è al centro di un dibattito che riguarda tutti noi. Il governo di Helsinki ha presentato un disegno di legge che eliminerebbe dalla legislazione nazionale il divieto di importare, trasportare, impiegare e stoccare esplosivi nucleari sul territorio finlandese. Un cambiamento di portata storica, che romperebbe con decenni di politica di sicurezza responsabile e aprirebbe le porte alle testate nucleari della NATO.
Cosa sta succedendo
Dal 2023 la Finlandia è membro della NATO e ha firmato con gli Stati Uniti un Accordo di cooperazione alla difesa (DCA). Questi passaggi hanno già segnato la fine della tradizionale neutralità finlandese. Ora, con il nuovo disegno di legge, si vorrebbe rimuovere uno degli ultimi ostacoli normativi alla presenza di armi nucleari sul suolo finlandese.
A rendere ancora più grave il quadro, il Nuovo Trattato sulla riduzione delle armi strategiche tra Stati Uniti e Russia (New START) è scaduto il 5 febbraio 2026 senza alcuna proroga né accordo sostitutivo. Siamo dunque in un momento di vuoto nei controlli sugli armamenti nucleari, mentre la Francia annuncia l'intenzione di ampliare il proprio arsenale e di estendere la propria deterrenza nucleare a diversi alleati europei, inclusi i paesi nordici.
Un appello dal cuore del Nord Europa
A lanciare la mobilitazione sono Ulla Klötzer e Lea Launokari, attive in Donne per la Pace Finlandia e nel network internazionale Global Women for Peace United Against NATO (GWUAN), insieme a Thomas Wallgren dei Filosofi per la Pace – Finlandia. Con una lettera aperta indirizzata al governo e al Parlamento finlandese, chiedono alle organizzazioni pacifiste di tutto il mondo di unire la propria voce per fermare questo disegno di legge.
Il messaggio è chiaro: in un momento di estrema instabilità internazionale, occorrono paesi che promuovano il dialogo, la diplomazia e misure di rafforzamento della fiducia — non un'escalation degli armamenti nucleari.
Perché è importante anche per noi
La Finlandia ha costruito per decenni la propria credibilità internazionale proprio su questa scelta: niente armi nucleari sul proprio territorio. Rinunciare a questo principio non è solo una questione interna finlandese. Significherebbe legittimare la nuova corsa al riarmo nucleare in corso, proprio nel momento in cui i trattati di controllo degli armamenti si sgretolano e la tensione tra le grandi potenze è ai massimi storici.
Come afferma l'appello, «la de-escalation, la stabilità, la diplomazia e gli accordi internazionali dovrebbero avere la priorità per garantire il disarmo nucleare e la sicurezza per tutti».
Come aderire
Organizzazioni, movimenti e gruppi locali possono firmare l'appello allegato a questa pagina web inviando a ullaklotzer@yahoo.com il testo della lettera aperta insieme a:
- nome dell'organizzazione o gruppo
- paese
- nominativo della persona di riferimento
- email della persona di riferimento
La scadenza è il 30 aprile 2026.
PeaceLink invita tutte le realtà pacifiste a dare l'adesione e a diffondere l'appello nei propri canali e contatti. In un momento in cui le armi nucleari tornano al centro della politica internazionale, ogni voce conta.
Per informazioni: ullaklotzer@yahoo.com Iniziati
La Finlandia verso la fine del divieto di transito delle armi nucleari
https://lists.peacelink.it/disarmo/2026/03/msg00000.html
Allegati
Appello pacifista da firmare e inviare9 Kb - Formato docx
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