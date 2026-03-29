Il SignorNO si riprende le strade

Contro il riarmo e Trump Autore: PeaceLink Fonte: No Kings Chiudi

Una mobilitazione che ha fatto parlare di sé su entrambe le sponde dell'Atlantico. Almeno otto milioni di americani sono scesi in piazza contro Donald Trump nelle oltre 3.300 manifestazioni "No Kings" che si sono svolte sabato, con 1,6 milioni di partecipanti in più rispetto all'analoga mobilitazione dello scorso ottobre.

Un'onda che non si è fermata ai confini degli Stati Uniti.



Ieri, 28 marzo 2026, anche Roma ha parlato chiaro. Il corteo "No Kings Italy" ha invaso le strade della capitale con una partecipazione largamente superiore alle aspettative: gli organizzatori hanno dichiarato 300.000 presenti, in una mobilitazione definita una grande marcia popolare. Era stata convocata aspettandosi 15.000 persone. È arrivata una folla che ha costretto a rimodulare persino il percorso.