Analisi semiseria della guerra all'Iran

Ciò che segue non è satira ma è semplicemente il notiziario, nient'altro che il notiziario di una guerra ha chiaramente smesso di avere una logica sensata. E' un disastro di proporzioni storiche. Chiunque abbia mai indossato un grado militare lo sa.

19-21 marzo: Dio è un comico

Si consiglia un bicchierino robusto

È un fatto ampiamente accertato che l'universo abbia il senso dell'umorismo. È meno accertato, ma sempre più evidente, che si tratti del tipo di umorismo che si apprezza meglio da grande distanza — diciamo, dalla luna.

A tre settimane dall'inizio della guerra contro l'Iran, la realtà ha attraversato lo specchio, è uscita dall'altra parte, e adesso vende i biglietti per il negozio di souvenir. Ciò che segue non è satira. La satira richiede esagerazione, e non si può esagerare qualcosa che sta già operando al massimo dell'assurdità. Questo è semplicemente il notiziario, nient'altro che il notiziario. Raccontato in modo diretto, in un universo che ha chiaramente smesso di prendere le medicine.

La portaerei può entrare? Autore: Substack Fonte: https://no01.substack.com/p/march-19-21-god-is-a-comedian Chiudi

Gli Stati Uniti stanno inviando 5.000 Marines nel Golfo Persico per conquistare l'isola di Kharg, un fazzoletto di terra a 25 chilometri dalla costa iraniana che gestisce il 90% delle esportazioni petrolifere dell'Iran. Sulla carta è un obiettivo militare ragionevole, nello stesso senso in cui infilare la mano in un alveare è un modo ragionevole per procurarsi il miele. Tecnicamente corretto. Le api non sarebbero d'accordo.

Per raggiungere l'isola di Kharg, i Marines a bordo dell'USS Tripoli e dell'USS Boxer devono attraversare lo Stretto di Hormuz, che l'Iran ha minato. Lo stretto è diventato anche, a partire da questa settimana, un casello autostradale. Le Guardie della rivoluzione islamica verificano le imbarcazioni via radio VHF e applicano un pedaggio fino a 2 milioni di dollari per ogni transito, pagabile in contanti, criptovalute o permuta. Almeno otto navi hanno già pagato. Il parlamento iraniano sta regolamentando formalmente l'accordo, perché persino le teocrazie rivoluzionarie hanno bisogno di un ufficio di conformità.

Una fonte della Casa Bianca ha dichiarato ad Axios che occorre "circa un mese per indebolire ulteriormente gli iraniani" prima di tentare l'operazione. Un mese. Di una guerra che Trump venerdì scorso ha descritto come "in fase di conclusione" — a tre settimane dall'inizio, che nel suo computo equivale praticamente a quattro giorni. Entrambe le dichiarazioni sono state rilasciate, per quanto si possa capire, da persone che appartengono allo stesso governo e condividono occasionalmente lo stesso edificio.

Un ex Navy SEAL ha definito il piano "folle". Un ammiraglio in pensione lo ha chiamato "uno scenario di massacro annunciato". Un contrammiraglio in pensione ha fatto notare che anche qualora riuscissero a conquistare l'isola, l'Iran potrebbe semplicemente chiudere il gasdotto dall'altra estremità. Francamente, li trovo estremamente cortesi. Questo è un disastro di proporzioni storiche e chiunque abbia mai indossato un grado lo sa.

L'USS Gerald R. Ford, nel frattempo — la nave da guerra più costosa nella storia dell'umanità — si sta ritirando verso Creta. La ragione ufficiale è "un incendio in lavanderia". Duecentosessantasei giorni consecutivi in mare, a ventotto giorni dal record di dispiegamento dell'era vietnamita, e il fiore all'occhiello della Marina statunitense abbandona il teatro delle operazioni — non perché colpita in combattimento, non perché circondata da missili — ma perché qualcuno ha lasciato le mutande sul fuoco.

La Francia, in un gesto di solidarietà alleata, ha dispiegato nella regione la portaerei Charles de Gaulle. La sua posizione esatta è stata poi rivelata all'intero internet da un marinaio che ha fatto jogging sul ponte con l'app Strava attiva.

In diplomazia esiste un concetto noto come "sanzioni", che funziona secondo lo stesso principio per cui si dice a un bambino che non può avere il dessert mentre gli si mangia una torta davanti. Gli Stati Uniti sanzionano l'Iran da anni. E da tre settimane lo bombardano. Queste sono, nel normale corso degli eventi, attività complementari: una è guerra economica, l'altra è guerra nel senso tradizionale del termine.

Questa settimana, il Tesoro americano ha revocato tutte le sanzioni petrolifere sull'Iran. Per 30 giorni. Centoquaranta milioni di barili di greggio iraniano, fermi su navi in mare, possono ora essere venduti liberamente sul mercato globale. Anche agli Stati Uniti stessi. In yuan. Gli Stati Uniti stanno acquistando, con valuta cinese, petrolio dal paese che stanno bombardando? Lo stesso petrolio che finanzia i missili che hanno abbattuto per la prima volta un F-35. Gli stessi missili che stanno ridecorando le infrastrutture petrolifere alleate. Il segretario al Tesoro Bessent ha definito la cosa "strettamente calibrata".

Nello stesso decreto dell'OFAC, sono state revocate anche le sanzioni sul petrolio russo. E pure quelle sulla potassa bielorussa, perché evidentemente l'universo stava esaurendo le scorte di ironia e aveva bisogno di fare rifornimento.

La logica, nella misura in cui esiste, è questa: la guerra ha fatto crollare il mercato petrolifero globale così duramente che l'amministrazione ha bisogno del petrolio del nemico per evitare che i prezzi della benzina divorino le elezioni di metà mandato. Stanno togliendo le sanzioni alle persone che stanno bombardando perché i bombardamenti stanno funzionando troppo bene in quello che non volevano che facessero. Le sanzioni servivano a impedire all'Iran di finanziare la guerra, ma la guerra ha reso le sanzioni troppo efficaci, quindi le sanzioni hanno dovuto essere revocate per finanziare lo sforzo bellico contro il paese che non ha più bisogno di sanzioni perché i proventi petroliferi che le sanzioni impedivano sono ora necessari a prevenire il danno economico causato dal blocco di tali proventi, che è a sua volta la conseguenza della campagna militare pensata per rendere le sanzioni inutili trasformando l'Iran nel tipo di paese che non ha bisogno di essere sanzionato, il che avverrebbe, se le sanzioni non fossero state revocate per pagare la campagna volta a renderlo tale, il che non succede, perché le sanzioni sono state revocate.

Due caccia stealth F-35 sono stati colpiti dalle difese antiaeree iraniane. Il primo è stato confermato dal CENTCOM, che ha usato l'espressione "atterraggio di emergenza" nel modo in cui un impresario di pompe funebri potrebbe descrivere la morte come "un cambio di residenza permanente". Il pilota riportava ferite da schegge. L'aereo, hanno detto, "non tornerà in servizio", che è il tipo di dichiarazione che si fa per un'auto andata a sbattere contro un pilone a tutta velocità, non per un aereo che ha effettuato un atterraggio.

In seguito, un elicottero Chinook è stato tracciato mentre conduceva un'ampia ricognizione sopra l'Arabia Saudita orientale. Questo è quello che si fa quando qualcosa si è disintegrato in volo e bisogna trovare i pezzi. Non è quello che si fa dopo un atterraggio, d'emergenza o meno. L'intera dottrina dell'F-35 — il programma d'armamento più costoso nella storia dell'umanità — si regge sul presupposto che l'aereo sia invisibile ai radar. Qualcuno si è dimenticato di dirlo agli iraniani.

L'Isola di Diego García Autore: Google Maps Fonte: https://no01.substack.com/p/march-19-21-god-is-a-comedian Chiudi

Poi c'è Diego Garcia. La base dei bombardieri B-2 nell'Oceano Indiano, a circa 4.000 chilometri dall'Iran. L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio. Uno ha avuto un guasto in volo. L'altro è stato intercettato da un SM-3. Il risultato è secondario. L'Iran aveva dichiarato pubblicamente una gittata massima dei propri missili di 2.000 chilometri. Mentiva di un fattore due, il che, in termini di capacità missilistiche balistiche, costituisce quello che gli esperti definiscono "una brutta sorpresa".. La Gran Bretagna aveva dato il permesso per usare Diego Garcia come base per i raid contro l'Iran e ha scoperto che la risposta iraniana potrebbe, se Teheran lo volesse, arrivare fino a Heathrow.

Trump ha chiesto alla NATO di inviare navi per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Ogni. Singolo. Alleato. Ha rifiutato. Trump li ha chiamati "vigliacchi" e ha detto che la NATO ha un "futuro molto difficile". Ha poi annunciato che gli Stati Uniti non hanno in realtà bisogno dello Stretto di Hormuz. Ha poi detto che i paesi che ne hanno bisogno dovrebbero vigilarlo da soli. Ha poi detto alla Cina di farlo. Ha poi inviato 5.000 Marines verso lo stretto. Questa sequenza di dichiarazioni è stata rilasciata, per quanto risulta dai verbali pubblici, dalla stessa persona, con la stessa bocca, nell'arco di circa 24 ore. Gli alleati sono vigliacchi perché non aiutano in qualcosa di cui non ha bisogno, ecco perché sta mandando i Marines a morirci, a meno che i paesi che ne hanno bisogno non lo facciano da soli, il che non faranno, perché sono vigliacchi. Trump ha detto ai giornalisti che lo stretto potrebbe essere aperto con una "semplice manovra militare" che è "relativamente sicura" ma richiede "molto aiuto". Aiuto. Dai vigliacchi. Di cui non ha bisogno. Per lo stretto. Di cui non ha nemmeno bisogno.

Dall'altra parte di tutto questo siede il ministro degli Esteri iraniano Araghchi, che non risponde ai messaggi dell'inviato americano Steve Witkoff. E perché mai dovrebbe? L'ultimo funzionario iraniano che aveva preso parte ai negoziati era Ali Larijani, capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Israele lo ha ucciso. La guida suprema precedente è stata uccisa il primo giorno. Il segretario alla Difesa Hegseth definisce apertamente le posizioni apicali delle Guardie della rivoluzione "impieghi temporanei". State assassinando tutti coloro che hanno l'autorità per negoziare e poi vi stupite, con quello che sembra un autentico sconcerto, che nessuno voglia trattare. È l'equivalente diplomatico di dare fuoco a tutti i ristoranti della città e poi lasciare una recensione negativa su TripAdvisor per la mancanza di opzioni culinarie.

Gli stati del Golfo, nominalmente alleati degli Stati Uniti in questa produzione, stanno attraversando quello che potremmo definire un Momento. La raffineria kuwaitiana di Mina Al-Ahmadi, la più grande del paese, è stata colpita ancora da droni iraniani. Il ministro degli Esteri saudita ha detto davanti a una riunione di 12 nazioni arabe e islamiche che la "pazienza dell'Arabia Saudita non è illimitata", che nel linguaggio diplomatico saudita equivale più o meno a tirare una sedia. Il primo ministro del Qatar ha dichiarato in diretta televisiva che "tutti sanno chi è il principale beneficiario di questa guerra". Non ha nominato Israele. La frase non aveva bisogno della parola.

QatarEnergy ha dichiarato "forza maggiore". Due dei 14 treni di liquefazione del GNL danneggiati, uno dei due impianti gas-to-liquids colpito, 12,8 milioni di tonnellate all'anno fuori produzione, il 17% della capacità esportativa del Qatar scomparso, 20 miliardi di dollari di entrate annuali evaporati, tempi di ripristino da tre a cinque anni. E poiché il senso dell'umorismo dell'universo è perfettamente funzionante: Exxon detiene il 34% del Treno S4 e il 30% del Treno S6. Una grande compagnia petrolifera americana ha ricevuto un colpo diretto di missile in una guerra avviata dall'America. Il telefono dell'assicuratore deve produrre suoni piuttosto interessanti in questo momento.

La raffineria israeliana di Haifa, il complesso Bazan, 197.000 barili al giorno, il 40% della capacità di raffinazione nazionale, è stato colpito da missili balistici iraniani. Le IDF hanno dichiarato che si trattava di "schegge da un proiettile intercettato". Sta diventando uno schema ricorrente: Israele rilascia una dichiarazione, appaiono i filmati, la realtà sceglie il vincitore.

L'intero accordo petrodollaristico post-1973 era semplice: il Golfo vende petrolio in dollari, l'America fornisce l'ombrello della sicurezza. L'ombrello è in fiamme. Le raffinerie sono in fiamme. E secondo un giornalista omanita su BBC Arabic, Trump ha inviato una fattura: 5.000 miliardi di dollari per continuare la guerra, 2.500 miliardi per fermarla. Il petrodollaro era già il pagamento. Questa è una doppia fatturazione per un servizio che sta visibilmente, in mezzo alle fiamme, fallendo.

Il CEO di Rheinmetall è andato su CNBC e ha detto la cosa che nessuno nella sua posizione avrebbe dovuto dire. "Se la guerra dura un altro mese, non avremo quasi più missili disponibili. I magazzini di tutti i paesi europei, americani e del Medio Oriente sono vuoti, o quasi vuoti". Non era una fuga di notizie. Non una fonte anonima. Non la stima di un think tank. Era il CEO del più grande produttore di armamenti europeo, in diretta televisiva, a dichiarare apertamente che le dispense sono vuote. È l'equivalente militare del pilota che attacca il microfono per dire che non sa come atterrare.

L'IEA ha rilasciato 400 milioni di barili dalle riserve strategiche. Il rilascio coordinato più grande della storia. Sarà ricordato come tale per 3,8 giorni. L'estintore è durato meno di una settimana e l'incendio non se n'è nemmeno accorto. United Airlines sta pianificando per 175 dollari al barile fino alla fine del 2027. Qualunque cosa significhi "in fase di conclusione", il CFO di United non ci crede. La pianificazione aziendale ha esaminato la situazione, ha fatto i propri calcoli e ha concluso che si tratta di un problema biennale spacciato per una questione di due settimane.

L'oro ha vissuto la sua peggior settimana dal 1983. Giù di oltre il 10%. Ma le banche cinesi stanno allocando 600 chilogrammi di lingotti d'oro per banca al giorno, e ogni singola allocazione si esaurisce in meno di 60 secondi. Ogni giorno di borsa. Nei fine settimana sono 100 chilogrammi. Spariti anche quelli in un minuto. La domanda non è 600 chilogrammi. La domanda è qualsiasi cifra svuoterebbe i caveau. Le banche razionano e le razioni evaporano a contatto con il pubblico cinese come acqua su una piastra rovente. Qualcuno ha acquistato 11.000 opzioni COMEX sull'oro con strike da 15.000 a 20.000 dollari per dicembre 2026. L'oro cartaceo crolla. L'oro fisico viene accaparrato. I due mercati occupano ora realtà separate, salutandosi da lontano attraverso un divario sempre più incolmabile.

La conferenza stampa di venerdì. Appena esagerata.

Alle 12:03, il presidente Trump ha detto ai giornalisti di volere un cessate il fuoco con l'Iran.

Alle 12:05 ha dichiarato la vittoria. Alle 12:07 ha annunciato l'invio dei Marines.

Alle 12:08 ha detto niente truppe a terra.

Alle 12:11 ha detto di non volere un cessate il fuoco.

Alle 12:16 ha dichiarato di nuovo la vittoria.

Alle 12:17 ha chiesto un cessate il fuoco.

Alle 12:23 ha definito la NATO un branco di vigliacchi.

Alle 12:29 ha detto che l'Iran sta supplicando per un cessate il fuoco.

Alle 12:31 ha detto che va tutto benissimo.

Alle 12:36 ha detto che il petrolio a 500 dollari è una buona cosa.

Alle 12:37 ha preteso che l'Iran apra Hormuz.

Alle 12:39 ha detto che Hormuz non è mai stato chiuso.

Alle 12:41 ha detto che gli USA non sono in guerra con l'Iran.

Alle 12:42 ha dichiarato la vittoria in Iran.

Alle 15:43 ha detto alla CBS di non volere un cessate il fuoco.

Alle 17:13 — 13 minuti dopo la chiusura dei mercati futures per il fine settimana, in una coincidenza che dovrebbe essere studiata in ogni manuale di frodi sui titoli — ha pubblicato su Truth Social che gli USA stanno "avvicinandosi molto al raggiungimento dei nostri obiettivi mentre valutiamo di concludere il nostro grande sforzo militare". L'S&P ha invertito la rotta di oltre l'1% in pochi secondi. Il QQQ aveva già registrato un'impennata dell'1,1% negli 80 minuti precedenti all'annuncio, con opzioni call che affluivano a un ritmo che lascia intendere che qualcuno, da qualche parte, avesse già un'agenda.

È un fatto ampiamente accertato che l'universo abbia il senso dell'umorismo. È ugualmente accertato che la risposta migliore all'umorismo dell'universo sia un bicchierino robusto, una poltrona comoda, e la tranquilla certezza che prima o poi anche l'universo esaurisce il materiale. Si spera.