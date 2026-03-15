Iran, dal colpo di stato della CIA del 1953 alla guerra di Trump del 2026
La storia
La nazionalizzazione del petrolio iraniano del 1951
La postura geopolitica attuale dell'Iran non si comprende senza risalire a oltre settant'anni fa, quando l'industria energetica del paese era saldamente in mano alla Anglo-Iranian Oil Company britannica, che tratteneva la quasi totalità dei proventi. Nel 1951 il primo ministro Mohammed Mossadegh decise di nazionalizzare il settore per rivendicare la sovranità nazionale.
Il colpo di stato della CIA nel 1953
La risposta occidentale fu immediata: embargo britannico e, nel 1953, un colpo di stato organizzato da CIA e MI6 — la cosiddetta Operazione Ajax — che portò al potere lo Scià Pahlavi, trasformando l'Iran in alleato-chiave di Washington e Londra. Quella ferita è rimasta impressa nella memoria collettiva iraniana. Con la rivoluzione del 1979 guidata da Khomeini, l'Iran passò da principale alleato statunitense ad avversario strategico, costruendo la propria identità politica in opposizione all'influenza occidentale.
L'attualità
Isola di Kharg: strategica per il petrolio dell'Iran
E' un piccolo lembo di terra nel Golfo Persico a determinare il peso strategico di Teheran: da qui passa l'85-90% del petrolio iraniano. Per capirne il valore, bisogna tornare agli anni Cinquanta.
Kharg è il terminale marittimo attraverso cui l'intera filiera energetica iraniana si connette al mercato globale. Se lo Stretto di Ormuz è il "collo di bottiglia" del Golfo, Kharg è il punto di partenza: colpirla significherebbe paralizzare la capacità dell'Iran di finanziare il proprio sistema. Un conflitto nell'area non è però una questione regionale.
Le ripercussioni della guerra sugli USA
La guerra mette in crisi le monarchie del Golfo che reinvestono i proventi petroliferi nel mercato azionario americano.
- Il ruolo di "perno" economico: le monarchie del Golfo (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Bahrain) sono considerate il fulcro dell'economia degli Stati Uniti perché vendono petrolio in dollari e reinvestono tali proventi direttamente nel mercato azionario americano.
- Finanziamento dell'Intelligenza Artificiale: attualmente, l'intera economia statunitense poggia in modo significativo sugli investimenti in Intelligenza Artificiale (AI) e nei data center, e tali capitali provengono massicciamente proprio dai paesi del Golfo.
- Il rischio della "bolla": esiste una dipendenza critica tra la stabilità del Golfo e la tecnologia americana. Se queste monarchie non fossero più in grado di vendere il proprio petrolio a causa del conflitto o di blocchi navali (come quello dello Stretto di Ormuz), non potrebbero più finanziare quella che viene definita la "bolla delle AI" negli Stati Uniti, con conseguenze sistemiche per l'intero sistema finanziario statunitense
Le rotte del petrolio e quelle aeree
Corea del Sud, Giappone e Bangladesh dipendono quasi interamente da queste rotte per il loro approvvigionamento energetico; la chiusura dello spazio aereo colpirebbe hub come Dubai e Doha, interrompendo il 35% del valore del commercio mondiale che viaggia via aerea.
Effetti ecologici e umanitari della guerra
Gli attacchi agli impianti stanno già provocando l'incendio di milioni di barili di greggio e piogge tossiche su Teheran, mentre la distruzione delle infrastrutture civili e lo sfollamento delle popolazioni restano le conseguenze più gravi e meno visibili della crisi.
Fonte di queste informazioni è l'interessante video di LifeGate: clicca qui https://www.youtube.com/watch?v=X3WYFtOlLbc
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