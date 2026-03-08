Non in nostro nome
Ancora una volta un otto marzo di guerra.
Mentre nella nostra città e in tutto il mondo le donne continuano la loro lotta contro la violenza e il dominio patriarcale, il governo di Israele e degli Stati Uniti d’America, i nazionalisti, i potenti, gli affaristi della terra cominciano una nuova guerra. Ancora una volta ci vorrebbero raccontare, come anni fa in Afghanistan, che oggi in Iran bombardano per la democrazia e per la libertà delle donne, mentre ancora una volta si tratta solo di una volontà di dominio e di guerra.
Noi non ci facciamo ingannare.
Noi siamo insieme alle donne iraniane, alle nostre sorelle di DONNA VITA E LIBERTA’, combattiamo con loro, per gridare il loro desiderio di libertà, contro uno stato teocratico, contro la violenza dei pasdaran. Siamo insieme alle donne e alle ragazze che stanno sperando sotto le bombe di poter cambiare la propria vita e conquistare la libertà per cui hanno tanto lottato e sofferto.
Noi non ci facciamo ingannare. Non possiamo accettare che la libertà e la vita delle nostre sorelle iraniane venga usata con crudele ipocrisia per coprire volontà di guerra di Netanyahu e di Trump. Lo abbiamo già visto in Afghanistan dove le donne sono state prime illuse e usate e poi abbandonate.
La libertà delle donne la possono conquistare solo le donne e i tiranni possono essere abbattuti solo dai loro popoli
Articoli correlati
Dal governo Meloni un solo grido: Guerra!?Il Golfo è anche un'area cruciale per il nostro export. Nel Mar Rosso transita tra Suez e il Mar Rosso circa il 40% del commercio marittimo italiano.6 marzo 2026 - Rossana De Simone
- Come si assassina il futuro di un popolo
Iran, l'impero colpisce ancoraKhamenei non era un leader democratico. Il regime opprime le donne, imprigiona i dissidenti, spara sui manifestanti nelle piazze. Ma l'Occidente che oggi dice di voler liberare il popolo iraniano è lo stesso che nel 1953 gli ha strappato la democrazia di mano con un'operazione della CIA.5 marzo 2026 - Jacopo Tallarico
- E non ha condannato la guerra preventiva di Trump
Iran, il governo italiano concede le basi militariIl 4 marzo 2026, alla Camera, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha affermato: «Ad oggi non è arrivata alcuna richiesta di utilizzo delle basi USA in Italia». Eppure, subito dopo, la maggioranza parlamentare ha votato una risoluzione che concede il via libera. Il silenzio di Mattarella.5 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
- Una scelta pacifista che parla all’Europa e va controcorrente
Sánchez dice no alla guerraQuello del leader spagnolo è un atto di lucidità politica: nessun sostegno all'attacco contro l’Iran. La posizione di Madrid ha fatto infuriare Trump e ha spinto il Pentagono a ritirare gli aerei cisterna KC-135 dalle basi militari spagnole. Quante nazioni in Europa avranno la coerenza della Spagna?4 marzo 2026 - Redazione PeaceLink
