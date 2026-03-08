Gli editoriali di PeaceLink
Ancora una volta un otto marzo di guerra

Non in nostro nome

Noi non ci facciamo ingannare. Non possiamo accettare che la libertà e la vita delle nostre sorelle iraniane venga usata con crudele ipocrisia per coprire volontà di guerra di Netanyahu e di Trump. Lo abbiamo già visto in Afghanistan dove le donne sono state prime illuse e usate e poi abbandonate.
8 marzo 2026
Casa Internazionale delle Donne

Ancora una volta un otto marzo di guerra. Donna Vita Libertà

Mentre nella nostra città e in tutto il mondo le donne continuano la loro lotta contro la violenza e il dominio patriarcale, il governo di Israele e degli Stati Uniti d’America, i nazionalisti, i potenti, gli affaristi della terra cominciano una nuova guerra. Ancora una volta ci vorrebbero raccontare, come anni fa in Afghanistan, che oggi in Iran bombardano per la democrazia e per la libertà delle donne, mentre ancora una volta si tratta solo di una volontà di dominio e di guerra.

Noi non ci facciamo ingannare.

Noi siamo insieme alle donne iraniane, alle nostre sorelle di DONNA VITA E LIBERTA’, combattiamo con loro, per gridare il loro desiderio di libertà, contro uno stato teocratico, contro la violenza dei pasdaran. Siamo insieme alle donne e alle ragazze che stanno sperando sotto le bombe di poter cambiare la propria vita e conquistare la libertà per cui hanno tanto lottato e sofferto.

Noi non ci facciamo ingannare. Non possiamo accettare che la libertà e la vita delle nostre sorelle iraniane venga usata con crudele ipocrisia per coprire volontà di guerra di Netanyahu e di Trump. Lo abbiamo già visto in Afghanistan dove le donne sono state prime illuse e usate e poi abbandonate.

La libertà delle donne la possono conquistare solo le donne e i tiranni possono essere abbattuti solo dai loro popoli

