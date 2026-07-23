IPPNW – International Physicians for the Prevention of Nuclear War

L’International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) – in italiano Medici Internazionali per la Prevenzione della Guerra Nucleare – è la principale organizzazione medica internazionale dedicata all’eliminazione globale delle armi nucleari. Si tratta di una federazione apartitica che riunisce organizzazioni mediche nazionali in oltre 60 paesi, coinvolgendo più di 100.000 tra medici, operatori sanitari e cittadini.

Storia

L’IPPNW è stata fondata nel dicembre 1980 a Ginevra da un piccolo gruppo di medici statunitensi e sovietici, tra cui i cardiologi Bernard Lown (USA) e Yevgeny Chazov (URSS). La loro convinzione era che il dovere professionale di proteggere la vita umana dovesse prevalere sulle divisioni ideologiche della Guerra Fredda.

L’organizzazione ha svolto un ruolo fondamentale nel documentare e divulgare gli effetti catastrofici della guerra nucleare sulla salute e sull’ambiente, affermando con chiarezza che di fronte a un conflitto atomico nessun sistema sanitario sarebbe in grado di fornire soccorso.

Nel 1985 l’IPPNW ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per aver “fornito preziosi servigi all’umanità divulgando informazioni autorevoli e diffondendo la consapevolezza sulle catastrofiche conseguenze di un conflitto nucleare”.

Missione e attività

La missione dell’IPPNW è la prevenzione della guerra nucleare e l’abolizione delle armi atomiche. I suoi ambiti di azione principali sono:

ricerca e documentazione sugli effetti umanitari, sanitari e ambientali delle armi nucleari;

educazione di professionisti sanitari e opinione pubblica sui rischi nucleari;

advocacy per il Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW) e la sua universalizzazione;

prevenzione di tutte le guerre e promozione della risoluzione nonviolenta dei conflitti;

riduzione degli effetti della guerra e delle preparazioni belliche su salute, sviluppo e ambiente.

Oggi l’IPPNW si occupa anche dei moltiplicatori di minaccia che rendono il rischio nucleare più grave e più probabile, come i conflitti in corso, la corsa agli armamenti e la crisi climatica.

Presenza in Italia

In Italia l’IPPNW è rappresentata da IPPNW-Italy (www.ippnw-italy.org) che ha promosso importanti iniziative di sensibilizzazione.