Mobilitazioni per la pace e contro il riarmo nel Regno Unito

Il movimento pacifista britannico mantiene una presenza attiva e organizzata. Le veglie regolari a RAF Lakenheath e nelle città principali mostrano un impegno costante contro le armi nucleari. La sincronizzazione con le campagne "Stop Rearm Europe" evidenzia un movimento ormai transnazionale.

Albert, bollettino pacifista Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink Chiudi

Nel mese di luglio 2026 la Gran Bretagna sarà teatro di diverse iniziative pacifiste contro il riarmo e per la pace. Questi eventi si inseriscono in un contesto politico nazionale molto acceso.

Ci sono state le dimissioni del Segretario alla Difesa (laburista) John Healey l'11 giugno 2026 che richiedeva più spese per il riarmo scontrandosi con il suo stesso governo che ha seri problemi di bilancio per pagare lo stato sociale.

Veglie mensili contro le armi nucleari statunitensi

A RAF Lakenheath (Suffolk), la Lakenheath Alliance for Peace organizza veglie mensili per protestare contro la presenza di armi nucleari statunitensi in Gran Bretagna. La veglia di luglio si terrà sabato 18 luglio 2026, dalle 12:00 alle 14:00, davanti al cancello principale (Gate 1) della base aerea.

Questo gruppo è parte della Campaign for Nuclear Disarmament (CND), una delle più storiche organizzazioni pacifiste britanniche fondata nel 1958.

Veglie "Women in Black" in tutta la Gran Bretagna

Il gruppo "Women in Black" mantiene veglie silenziose per la pace in diverse città durante tutto il mese, con circa 20 vigil nel Regno Unito:

Brighton : Ogni venerdì al War Memorial, Old Steine

Oxford : Ogni sabato dalle 14:00 alle 15:00 al Martyrs Memorial, bottom of St Giles

Londra: Ogni sabato fuori dalla Friends House su Euston Road, e ogni mercoledì intorno alla statua di Edith Cavell a St Martin's Place (18:00-19:00)

Women in Black è un movimento internazionale con centinaia di gruppi in tutto il mondo, inclusi Azerbaijan, Colombia, Israele/Palestina, Serbia e Stati Uniti.

Durham Miners Gala: il più grande raduno di sindacalisti britannici

Il 11 luglio 2026 si terrà a Durham la Durham Miners' Gala, la 140ª edizione del più grande raduno di sindacalisti del paese.

Sebbene non sia un evento esplicitamente contro il riarmo, la Gala rappresenta una storica manifestazione della classe lavoratrice dove spesso vengono sollevate tematiche di giustizia sociale e di pace. Depuis 1871, l'evento celebra il colleтивismo sindacale, lo spirito comunitario e la solidarietà internazionale.

Contesto politico: le dimissioni del Segretario alla Difesa

Il dibattito sul riarmo è particolarmente acceso in Gran Bretagna. Il piano di investimenti per la Difesa ha subito ripetuti rinvii, nonostante avvertimenti sul grave divario di finanziamenti per le forze armate britanniche.

John Healey, Segretario di Stato alla Difesa, si è dimesso l'11 giugno 2026 in aperta protesta contro il budget militare da lui ritenuto insufficiente, criticando il Piano per l'investimento della difesa che prevede una spesa militare al 2,68% del PIL.

Campagne internazionali in azione

"No Cold War Britain": Lanciata nel 2021, questa campagna chiede al governo britannico di non unirsi alla cosiddetta "crociata anti-cinese" guidata dagli USA, considerata controproducente.

"Stop Rearm Europe" (SRE): La coalizione europea, di cui fanno parte molti gruppi britannici, ha organizzato un "mese di azione" a giugno e luglio 2026. Il 14 giugno oltre 800 organizzazioni hanno manifestato a Bruxelles contro i piani di riarmo dell'UE e della NATO.

Perché questi eventi sono importanti

Queste mobilitazioni dimostrano che il movimento pacifista britannico mantiene una presenza attiva e organizzata, nonostante le pressioni governative per aumentare la spesa militare. Le veglie regolari a RAF Lakenheath e nelle città principali mostrano un impegno costante contro la presenza nucleare statunitense e per la giustizia sociale.

La sincronizzazione con le campagne europee "Stop Rearm Europe" evidenzia come la lotta contro il riarmo sia ormai un movimento transnazionale, che collega le istanze locali britanniche con quelle di tutto il continente europeo.