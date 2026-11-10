Un deputato repubblicano chiede l’impeachment del Segretario alla Difesa Hegseth
Albert
bollettino internazionale per la pace e il disarmo
Negli USA vi sono due fronti contro la guerra in Iran: l'impeachment di Hegseth e mobilitazione pacifista “Defund the Iran War” per bloccare ogni finanziamento ad un possibile prossimo attacco contro Teheran.
Mentre a Washington si apre una crisi istituzionale, la società civile statunitense lancia una mobilitazione nazionale per costringere il Congresso a tagliare i fondi allla guerra. Due pressioni diverse — quella parlamentare e quella dal basso — convergono su un obiettivo comune: fermare l’escalation militare.
Impeachment contro il Segretario alla Difesa
Una procedura di impeachment è stata avviata contro il Segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, per la guerra in Iran. Il deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie ha presentato otto articoli di impeachment, accusando Hegseth di aver intrapreso illegalmente una guerra senza l’autorizzazione del Congresso e di aver abusato dei suoi poteri come capo del Pentagono.
La mossa arriva a pochi giorni dalla sconfitta subita dal partito del presidente Donald Trump alle elezioni di metà mandato. Non si tratta solo di un atto simbolico: gli articoli di impeachment mettono nero su bianco il nodo della legalità costituzionale, cioè il potere del Congresso di autorizzare l’uso della forza militare.
La mobilitazione pacifista: “Defund the Iran War”
In parallelo, lunedì 9 novembre è cominciata la mobilitazione pacifista negli Stati Uniti per tagliare i fondi alla guerra con l’Iran.
È stata una giornata di mobilitazione digitale organizzata e guidata dai movimenti pacifisti americani. Durante l’incontro, gli attivisti hanno condiviso elenchi telefonici e testi già pronti per chiamare in massa i deputati e senatori, pretendendo che le tasse dei contribuenti americani non vengano usate per alimentare il conflitto armato in Iran.
Perché proprio ora
La mobilitazione nasce per rispondere a due scadenze drammatiche.
La prima è il voto sul bilancio dello Stato: entro l’11 dicembre il Congresso americano deve approvare la legge di bilancio per evitare il blocco degli uffici pubblici. I pacifisti vogliono sfruttare questo voto per inserire una clausola che vieti tassativamente al Presidente di spendere anche solo un dollaro per operazioni militari contro l’Iran.
La seconda è l’allarme per un attacco imminente. Fonti interne all’amministrazione statunitense hanno rivelato che i vertici militari stanno valutando di lanciare un attacco su vasta scala contro l’Iran. L’urgenza è massima.
Due pressioni, un obiettivo
Da una parte il Congresso, con gli articoli di impeachment contro Hegseth per la guerra illegale; dall’altra la società civile, che chiama in massa i parlamentari per chiudere i rubinetti del finanziamento bellico. Sono due strade diverse ma complementari: la prima rivendica il controllo costituzionale sull’uso della forza, la seconda esercita una pressione democratica diretta sui rappresentanti eletti.
Per chi segue da vicino i movimenti pacifisti, la lezione è chiara: la guerra si contrasta solo mediante l'organizzazione e la mobilitazione. E mentre a Washington si discute di impeachment, gli attivisti americani stanno già componendo i numeri di telefono dei propri deputati.
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