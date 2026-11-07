Le guerre di Mosca e quelle di Washington: una comparazione

La bilancia pende dalla parte degli Stati Uniti e questo è attribuibile alla natura "globale" della proiezione di potenza americana in particolare durante la Guerra Fredda.

In questo report viene effettuato uno (sgradevole) confronto globale tra l'impatto bellico degli Stati Uniti e quello dell'Unione Sovietica / Russia dal 1945 a oggi.

Comparazione delle guerre USA/Russia Autore: PeaceLink Fonte: Gemini

Una stima condotta sui dati degli storici militari, dei report delle Nazioni Unite e dell'istituto indipendente Costs of War Project (Brown University) mostra la portata complessiva degli interventi militari delle due principali superpotenze: gli Stati Uniti d'America da un lato, e l'Unione Sovietica (prima) con la Federazione Russa (poi) dall'altro.

1. Militari avversari uccisi (1945–oggi)

Se si considerano unicamente i combattenti e i soldati delle forze armate opposte caduti negli scontri, la differenza nei numeri riflette la diversa natura geografica e la scala delle guerre affrontate dai due Paesi.

Guerre degli Stati Uniti

Nelle grandi guerre della Guerra Fredda (Corea e Vietnam), gli USA hanno affrontato eserciti regolari di massa altamente mobilitati e ben equipaggiati, oltre a forze d'insorgenza su larga scala.

Guerra di Corea (1950–1953): ~600.000 – 900.000 militari avversari uccisi (esercito nordcoreano e "volontari" cinesi).

Guerra del Vietnam e Indocina (1964–1975): ~840.000 – 1.100.000 militari avversari uccisi (esercito nordvietnamita e Viet Cong).

Guerra del Golfo (1991): ~20.000 – 50.000 militari iracheni uccisi.

Guerra in Iraq (2003–2011/post-invasione): ~30.000 – 50.000 tra soldati regolari e miliziani insorti.

Guerra in Afghanistan (2001–2021): ~50.000 – 70.000 Talebani e insorti uccisi.

Guerre dell'URSS / Russia

Fino all'invasione su larga scala dell'Ucraina del 2022, l'URSS e la Russia hanno prevalentemente affrontato forze guerrigliere irregolari (Mujahideen afghani, ribelli ceceni) numericamente contenute e prive di grandi scontri campali.

Guerra in Afghanistan sovietica (1979–1989): ~75.000 – 90.000 Mujahideen uccisi.

Guerre Cecene (1994–2009): ~15.000 – 25.000 miliziani ceceni uccisi.

Guerra in Ucraina (dal 2022 ad oggi): ~100.000 – 150.000 militari ucraini uccisi (stime occidentali/NATO su perdite totali).

2. Il dramma delle perdite civili: dirette e indirette

Il divario nei numeri diventa ancora più marcato quando si analizza il bilancio delle vittime civili. Le stime distinguono tra morti dirette (causate da bombardamenti, sanzioni belliche imminenti o scontro a fuoco) e indirette (causate dal collasso delle infrastrutture idriche ed elettriche, malnutrizione e distruzione del sistema sanitario).

Guerre USA (Corea, Vietnam, Golfo, Iraq, Afghanistan, droni): Civili morti diretti: ~3.800.000 – 5.400.000 (principalmente nei bombardamenti massicci in Corea e Vietnam, e nelle operazioni belliche post-11 settembre). Civili morti totali (inclusi gli effetti indiretti): > 8.000.000 – 9.000.000 (stimando l'impatto a lungo termine dei conflitti post-2001 e del Vietnam).

Guerre URSS / Russia (Afghanistan, Cecenia, Siria, Ucraina): Civili morti diretti: ~1.200.000 – 1.700.000 (con la quota maggioritaria rappresentata dalla devastazione dei villaggi rurali afghani negli anni '80 e dagli assedi di Grozny). Civili morti totali (inclusi gli effetti indiretti): ~2.000.000 – 2.500.000 .



3. Quadro sinottico generale (confronto 1945–oggi)

Nella tabella che segue viene riassunto il quadro statistico complessivo. Per completezza d'analisi, viene inserito anche il dato relativo alle perdite di truppe proprie subite dai due Paesi.

Tipologia di perdite umane Conflitti condotti dagli USA Conflitti condotti da URSS / Russia Militari propri caduti ~103.000 ~250.000 – 350.000 Militari avversari uccisi ~1.600.000 – 2.300.000 ~200.000 – 400.000 Vittime civili dirette ~3.800.000 – 5.400.000 ~1.200.000 – 1.700.000 Vittime civili totali (dirette + indirette) > 8.000.000 ~2.000.000 – 2.500.000

Considerazioni

Dall'incrociare questi dati emergono due evidenze strategiche e morali fondamentali.

La scala del potere d'impatto bellico: la sproporzione nel numero complessivo delle vittime avversarie e civili a favore delle guerre statunitensi è dovuta alla natura "globale" della proiezione di potenza americana durante la Guerra Fredda (in particolare l'uso di potenza di fuoco aerea su scala industriale in Asia orientale) e nelle Guerre al Terrore del XXI secolo. Il rapporto "Caduti propri vs Perdite inflitte": gli Stati Uniti hanno progressivamente evoluto una dottrina incentrata sulla minimizzazione dei costi in vite umane dei propri soldati (tramite supremazia aerea, droni e tecnologia), scaricando quasi interamente il peso letale del conflitto sulle forze avversarie e sui civili locali. Al contrario, il modello militare sovietico e russo ha sempre mantenuto una soglia di tolleranza alle perdite dei propri caduti sensibilmente più elevata, come dimostrano i dati storici dell'Afghanistan e l'attuale conflitto in Ucraina.

Gli interventi repressivi di Mosca

Riportiamo un quadro integrativo dedicato agli interventi militari e repressivi all'interno del blocco sovietico (Europa orientale e spazio post-sovietico) condotti dall'URSS - e in seguito, dalla Federazione Russa - dal 1945 a oggi.

Queste operazioni — nate per reprimere rivolte popolari, fermare riforme politiche o mantenere il controllo nella sfera d'influenza — presentano dinamiche differenti dalle classiche "guerre d'invasione", ma hanno registrato un costo significativo in vite umane.

1. Dettaglio delle principali operazioni repressive e di intervento locale

Repressione della rivolta dell'Est tedesco (1953)

Contesto: protese operaie e popolari a Berlino Est e in oltre 700 città della DDR contro i ritmi di lavoro e la sovietizzazione.

Operazione: intervento dell'Armata Rossa con carri armati per riprendere il controllo.

Caduti propri (URSS/DDR): ~5 – 15 soldati.

Caduti avversari/Insorti: ~20 – 50 dimostranti uccisi negli scontri.

Vittime civili: ~50 – 125 giustiziati o uccisi dalla repressione (oltre 1.500 condannati a pene detentive).

Rivoluzione ungherese (1956)

Contesto: rivolta popolare e tentativi di riforma democratica guidati da Imre Nagy per uscire dal Patto di Varsavia.

Operazione: Operazione Esercizio (invasione su larga scala da parte delle truppe sovietiche con oltre 30.000 soldati e carri armati).

Caduti propri (URSS): ~700 – 720 soldati sovietici .

Militari/Insorti ungheresi caduti: ~2.500 – 3.000 combattenti e insorti ungheresi .

Vittime civili: ~2.000 – 3.000 civili uccisi nei combattimenti urbani a Budapest (a cui si aggiungono oltre 350 giustiziati post-rivolta e 200.000 profughi).

Primavera di Praga / invasione della Cecoslovacchia (1968)

Contesto: riforme del "Socialismo dal volto umano" promosse da Alexander Dubček.

Operazione: Operazione Danubio (invasione di circa 500.000 soldati del Patto di Varsavia guidati dall'URSS).

Caduti propri (Patto di Varsavia): ~112 morti (principalmente per incidenti, sanzioni interne o sporadici scontri). Questo dato è significativo: le stime ufficiali oscillano tra i 108 e i 112 morti sul fronte degli invasori (di cui circa 96 sovietici). Gli storici confermano che la stragrande maggioranza di queste perdite non fu dovuta ad azioni di combattimento, bensì a gravissimi incidenti stradali , colpi accidentali dovuti alla tensione, suicidi e problemi logistici (es. intossicazioni).

Militari avversari: 0 (l'esercito cecoslovacco ricevette l'ordine di non opporre resistenza armata). Anche questo dato è significativo: il Segretario del Partito Comunista Alexander Dubček e il governo cecoslovacco ordinarono espressamente alle proprie forze armate di rimanere nelle caserme e di non reagire militarmente . Questo evitò un massacro su larga scala. Non si registrarono perdite in combattimento tra i militari cecoslovacchi.

Vittime civili: ~137 civili uccisi nei primi mesi dall'invasione (dovuti a scontro di piazza, travolgimenti da parte di mezzi corazzati e fuoco sulla folla).

Interventi post-sovietici e repressioni minori (1990–2022)

Gennaio Nero ad Baku, Azerbaigian (1990): repressione dell'Armata Rossa contro l'indipendentismo azero. Vittime civili/Dimostratori: ~130 – 170 morti .

Guerra di Transnistria (Moldavia, 1992): intervento della 14ª Armata russa per separare la regione filo-russa. Vittime complessive (civili e militari moldavi): ~800 – 1.000 morti .

Guerra Russo-Georgiana (2008): intervento militare in Ossezia del Sud e Abkhazia. Caduti russi: ~67 soldati. Caduti militari georgiani: ~170 soldati. Vittime civili: ~220 – 300 civili morti .

Intervento in Kazakistan (Operazione CSTO, gennaio 2022): invio di truppe per sedare le proteste popolari ed economiche. Vittime civili/Dimostratori locali: ~227 morti (secondo fonti governative kazake/indipendenti).



2. Quadro sintetico a parte: interventi interni nella "sfera d'influenza" (1945–Oggi)

Evento / intervento Anno Militari sovietici/russi caduti Militari/insorti locali uccisi Vittime civili dirette Germania Est 1953 < 15 ~30 ~50 – 125 Ungheria 1956 ~720 ~2.500 ~2.000 – 3.000 Cecoslovacchia 1968 ~112 0 (nessuna resistenza armata) ~137 Azerbaigian (Baku) 1990 ~20 ~30 ~130 – 170 Moldavia (Transnistria) 1992 ~50 ~300 ~500 – 800 Georgia 2008 ~67 ~170 ~220 – 300 Kazakistan 2022 0 ~50 ~170 – 227 TOTALE STIMATO ~980 – 1.100 ~3.080 – 3.100 ~3.100 – 4.700

3. Considerazioni conclusive sull'uso della forza interna