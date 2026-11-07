I repubblicani Usa hanno fatto più guerre dei democratici?
Analizzando il periodo che va dal 1945 a oggi, la statistica dei conflitti militari statunitensi conferma una profonda continuità strategica tra i due partiti. Nel secondo dopoguerra la distinzione statistica non si misura sul numero di interventi (pressoché identico), ma sulla mortalità militare concentrata sotto le amministrazioni democratiche (a causa di Corea e Vietnam) e sui costi economici record accumulati sotto quelle repubblicane (Guerre al Terrore del XXI secolo). [1]
I grandi conflitti post-1945
Considerando le maggiori guerre dirette o le principali operazioni di invasione e bombardamento su larga scala, la ripartizione per partito del Presidente in carica al momento dell'inizio del conflitto o dell'escalation decisiva è la seguente:
Amministrazioni Democratiche (5 conflitti principali)
- Guerra di Corea (1950–1953): Iniziata sotto Harry Truman.
- Guerra del Vietnam (1965–1975): Escalation e invio massiccio di truppe da combattimento sotto Lyndon B. Johnson.
- Intervento in Kosovo/Serbia (1999): Campagna aerea NATO sotto Bill Clinton.
- Intervento in Libia (2011): Campagna aerea e cambio di regime sotto Barack Obama.
- Guerra all'ISIS in Siria e Iraq (dal 2014): Avvio delle operazioni aeree e forze speciali sotto Barack Obama. [1, 2, 3]
Amministrazioni Repubblicane (5 conflitti principali)
- Invasione di Grenada (1983): Ordinata da Ronald Reagan.
- Invasione di Panama (1989): Ordinata da George H.W. Bush.
- Guerra del Golfo (1991): Operazione Desert Storm sotto George H.W. Bush.
- Guerra in Afghanistan (2001–2021): Iniziata da George W. Bush.
- Guerra in Iraq (2003–2011/2021): Iniziata da George W. Bush. [1]
Statistiche a confronto: Democratici vs Repubblicani
-
Perdite umane (Caduti militari USA)
Il bilancio delle vittime tra i soldati americani dal 1945 in poi pende drammaticamente verso le amministrazioni democratiche. Questo è dovuto alla natura delle guerre di logoramento della Guerra Fredda (Corea e Vietnam) rispetto alle guerre tecnologiche o asimmetriche del XXI secolo. [1, 2]
- Sotto Presidenti Democratici: Oltre 95.000 morti
- Guerra del Vietnam: ~58.200 morti (gestione Johnson/Nixon).
- Guerra di Corea: ~36.500 morti (gestione Truman). [1, 2]
- Sotto Presidenti Repubblicani: Circa 7.300 morti
- Guerra in Iraq: ~4.500 morti (gestione G.W. Bush).
- Guerra in Afghanistan: ~2.400 morti (gestione G.W. Bush).
- Guerra del Golfo: ~300 morti (gestione G.H.W. Bush). [1, 2]
-
Costo economico (Rapportato all'inflazione)
Se si guarda l'impatto finanziario complessivo sulle casse dello Stato, le guerre avviate dalle amministrazioni repubblicane nel XXI secolo superano le spese di qualsiasi conflitto precedente dal 1945 a oggi. [1]
- Record Repubblicano: ~5,9 - 7,2 mila miliardi di dollari per la "Guerra al Terrore" post-11 settembre (Iraq e Afghanistan sotto George W. Bush). [1]
- Record Democratico: ~1,2 mila miliardi di dollari (valore attualizzato) per la Guerra del Vietnam (sotto Johnson) e ~2,8 mila miliardi stanziati complessivamente per la difesa durante l'amministrazione Truman (comprensiva della Guerra di Corea). [1]
Interventi minori, operazioni speciali e droni
Se usciamo dalla definizione di "grande guerra" e contiamo ogni singolo intervento militare (Raid aerei, interventi della CIA, invio di forze speciali o droni), la distinzione di partito scompare quasi del tutto: [1, 2]
- La Dottrina dei Droni (Dem): sotto l'amministrazione di Barack Obama si è registrato il record statistico di attacchi mirati all'estero, con 563 attacchi drone autorizzati in territori come Pakistan, Yemen e Somalia. [1]
- Le Operazioni Segrete (Rep): sotto l'amministrazione di Ronald Reagan si è registrato il picco di interventi indiretti e coperti della CIA (specialmente in America Latina come nel caso dei Contras in Nicaragua o in El Salvador). [1]
I dati dal 1945 dimostrano che la politica estera statunitense risponde a dinamiche di continuità geopolitica (la Guerra Fredda prima, la lotta al terrorismo e il contenimento regionale poi) indipendentemente dal colore politico della Casa Bianca. [1]
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