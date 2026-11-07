Contemporanea
Una comparazione dal 1945 in poi

I repubblicani Usa hanno fatto più guerre dei democratici?

Sono stati confrontati anche i dati delle perdite umane e dei costi economici. I numeri dimostrano che la politica estera statunitense risponde a dinamiche di continuità geopolitica che sono indipendenti dal colore politico della Casa Bianca.
7 novembre 2026
Alessandro Marescotti

Analizzando il periodo che va dal 1945 a oggi, la statistica dei conflitti militari statunitensi conferma una profonda continuità strategica tra i due partiti. Nel secondo dopoguerra la distinzione statistica non si misura sul numero di interventi (pressoché identico), ma sulla mortalità militare concentrata sotto le amministrazioni democratiche (a causa di Corea e Vietnam) e sui costi economici record accumulati sotto quelle repubblicane (Guerre al Terrore del XXI secolo). [1]

I grandi conflitti post-1945

Considerando le maggiori guerre dirette o le principali operazioni di invasione e bombardamento su larga scala, la ripartizione per partito del Presidente in carica al momento dell'inizio del conflitto o dell'escalation decisiva è la seguente:

Amministrazioni Democratiche (5 conflitti principali)

Amministrazioni Repubblicane (5 conflitti principali)

Statistiche a confronto: Democratici vs Repubblicani

  1. Perdite umane (Caduti militari USA)

Il bilancio delle vittime tra i soldati americani dal 1945 in poi pende drammaticamente verso le amministrazioni democratiche. Questo è dovuto alla natura delle guerre di logoramento della Guerra Fredda (Corea e Vietnam) rispetto alle guerre tecnologiche o asimmetriche del XXI secolo. [12]

  1. Costo economico (Rapportato all'inflazione)

Se si guarda l'impatto finanziario complessivo sulle casse dello Stato, le guerre avviate dalle amministrazioni repubblicane nel XXI secolo superano le spese di qualsiasi conflitto precedente dal 1945 a oggi. [1]

  • Record Repubblicano: ~5,9 - 7,2 mila miliardi di dollari per la "Guerra al Terrore" post-11 settembre (Iraq e Afghanistan sotto George W. Bush). [1]
  • Record Democratico: ~1,2 mila miliardi di dollari (valore attualizzato) per la Guerra del Vietnam (sotto Johnson) e ~2,8 mila miliardi stanziati complessivamente per la difesa durante l'amministrazione Truman (comprensiva della Guerra di Corea). [1]

Interventi minori, operazioni speciali e droni

Se usciamo dalla definizione di "grande guerra" e contiamo ogni singolo intervento militare (Raid aerei, interventi della CIA, invio di forze speciali o droni), la distinzione di partito scompare quasi del tutto: [12]

  • La Dottrina dei Droni (Dem): sotto l'amministrazione di Barack Obama si è registrato il record statistico di attacchi mirati all'estero, con 563 attacchi drone autorizzati in territori come Pakistan, Yemen e Somalia. [1]
  • Le Operazioni Segrete (Rep): sotto l'amministrazione di Ronald Reagan si è registrato il picco di interventi indiretti e coperti della CIA (specialmente in America Latina come nel caso dei Contras in Nicaragua o in El Salvador). [1]

I dati dal 1945 dimostrano che la politica estera statunitense risponde a dinamiche di continuità geopolitica (la Guerra Fredda prima, la lotta al terrorismo e il contenimento regionale poi) indipendentemente dal colore politico della Casa Bianca. [1]

Bilancia guerre USA, alternanza fra democratici e repubblicani

Note: Questa scheda andrà completata e non comprende la crisi di Cuba dell'inizio degli anni Sessanta, importantissima.
#storia della pace#usa

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