Obiezione di coscienza alla guerra: raggiunto il quorum

“Non è punibile chi, in ragione della sua coscienza ed esercitando il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, in coerenza con il ripudio della guerra di cui all’articolo 11 della Costituzione e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si opponga, con metodi nonviolenti, al trasferimento di armi o altri strumenti letali verso zone di guerra”.