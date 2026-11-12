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Cinquantamila pacifisti hanno firmato in quaranta giorni, ora la parola passa al Parlamento

Obiezione di coscienza alla guerra: raggiunto il quorum

La proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da Emergency e dalla rete R1PUD1A, a cui partecipa PeaceLink, non si limita all’obiezione al servizio militare, ma estende la tutela a chi disobbedisce alla guerra, proteggendo anche i portuali che si rifiutano di movimentare i carichi di armi.
12 novembre 2026
Redazione PeaceLink

Raggiunto il quorum

La proposta di legge di iniziativa popolare “Io obietto la guerra” ha superato il traguardo delle 50.000 firme necessarie per essere depositata e calendarizzata in Parlamento. Un risultato ottenuto in soli quaranta giorni, a testimonianza di una partecipazione ampia e trasversale, che ora pone il Parlamento di fronte alla responsabilità di discutere un diritto fondamentale: quello di rifiutarsi di contribuire, con il proprio corpo e il proprio lavoro, alla macchina della guerra.

Un passo avanti per la coscienza e la nonviolenza

La proposta, promossa da Emergency e dalla rete R1PUD1A, a cui partecipa anche PeaceLink, non si limita a ripristinare l’obiezione al servizio militare, ma consente legalmente di disobbedire a tutte quelle attività – progettazione, produzione, commercio e movimentazione di armi – che rendono possibile la guerra.

Il cuore innovativo del testo è racchiuso nell’articolo 7, che introduce nel codice penale una nuova causa di non punibilità:

“Non è punibile chi, in ragione della sua coscienza ed esercitando il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, in coerenza con il ripudio della guerra di cui all’articolo 11 della Costituzione e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si opponga, con metodi nonviolenti, al trasferimento di armi o altri strumenti letali verso zone di guerra”.

Una norma che intende dare concretezza giuridica al ripudio costituzionale della guerra, proteggendo chi sceglie la non collaborazione e la disobbedienza come forma di dissenso attivo e di resistenza civile.

La copertura finanziaria: una scelta di campo

Di particolare rilievo è anche l’articolo 8, che stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dalla legge si provveda “con gli stanziamenti previsti per il Ministero della Difesa”. Una scelta che non è solo tecnica, ma profondamente politica: le risorse per garantire un diritto civile e non violento vengono sottratte alla stessa macchina militare che quel diritto intende contrastare.

Questa impostazione segna una differenza rispetto a un’altra proposta di legge di iniziativa popolare, quella per l’“Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa civile, non armata e nonviolenta”. In quel caso, l’articolo 4 prevede una copertura finanziaria basata su una “corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti... nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Due filosofie diverse: da un lato, la difesa civile finanziata attraverso una riduzione della spesa del Ministero dell’Economia; dall’altro, la difesa dell’obiezione di coscienza finanziata attingendo direttamente dal bilancio della Difesa militare. Il logo della campagna R1PUD1A

Ora la mobilitazione continua

Il quorum raggiunto è un punto di partenza, non di arrivo. La raccolta firme proseguirà per ampliare ulteriormente il consenso e trasformare questa iniziativa in una legge capace di dare attuazione piena all’articolo 11 della Costituzione.

PeaceLink continuerà a sostenere questo percorso, convinta che la costruzione di una società nonviolenta passi anche attraverso strumenti giuridici che riconoscano il primato della coscienza e il diritto di opporsi alla guerra con mezzi pacifici.

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