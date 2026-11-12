Obiezione di coscienza alla guerra: raggiunto il quorum
Un passo avanti per la coscienza e la nonviolenza
La proposta, promossa da Emergency e dalla rete R1PUD1A, a cui partecipa anche PeaceLink, non si limita a ripristinare l’obiezione al servizio militare, ma consente legalmente di disobbedire a tutte quelle attività – progettazione, produzione, commercio e movimentazione di armi – che rendono possibile la guerra.
Il cuore innovativo del testo è racchiuso nell’articolo 7, che introduce nel codice penale una nuova causa di non punibilità:
“Non è punibile chi, in ragione della sua coscienza ed esercitando il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, in coerenza con il ripudio della guerra di cui all’articolo 11 della Costituzione e con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si opponga, con metodi nonviolenti, al trasferimento di armi o altri strumenti letali verso zone di guerra”.
Una norma che intende dare concretezza giuridica al ripudio costituzionale della guerra, proteggendo chi sceglie la non collaborazione e la disobbedienza come forma di dissenso attivo e di resistenza civile.
La copertura finanziaria: una scelta di campo
Di particolare rilievo è anche l’articolo 8, che stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dalla legge si provveda “con gli stanziamenti previsti per il Ministero della Difesa”. Una scelta che non è solo tecnica, ma profondamente politica: le risorse per garantire un diritto civile e non violento vengono sottratte alla stessa macchina militare che quel diritto intende contrastare.
Questa impostazione segna una differenza rispetto a un’altra proposta di legge di iniziativa popolare, quella per l’“Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa civile, non armata e nonviolenta”. In quel caso, l’articolo 4 prevede una copertura finanziaria basata su una “corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti... nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Due filosofie diverse: da un lato, la difesa civile finanziata attraverso una riduzione della spesa del Ministero dell’Economia; dall’altro, la difesa dell’obiezione di coscienza finanziata attingendo direttamente dal bilancio della Difesa militare.
Ora la mobilitazione continua
Il quorum raggiunto è un punto di partenza, non di arrivo. La raccolta firme proseguirà per ampliare ulteriormente il consenso e trasformare questa iniziativa in una legge capace di dare attuazione piena all’articolo 11 della Costituzione.
PeaceLink continuerà a sostenere questo percorso, convinta che la costruzione di una società nonviolenta passi anche attraverso strumenti giuridici che riconoscano il primato della coscienza e il diritto di opporsi alla guerra con mezzi pacifici.
Allegati
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