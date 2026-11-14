Giovani in piazza contro carovita e riarmo

La giornata di sabato 14 novembre 2026 è stata caratterizzata da diverse manifestazioni di piazza in varie città italiane Meloni , oltre a cortei contrapposti sul tema dell'immigrazione , incentrate principalmente sulla protesta contro il carovita, il riarmo e le politiche del governo, oltre a cortei contrapposti sul tema dell'immigrazione 2] . [ 1

Continuano le manifestazioni in Italia Autore: Sky Tg24 Fonte: Sky Tg24 Ecco il quadro dettagliato di quanto avvenuto nelle principali città coinvolte, secondo quanto riportato dalle testate nazionali.

Milano. Secondo quanto riferito da Sky TG24 La Stampa Secondo quanto riferito da, alcune centinaia di manifestanti hanno sfilato nel pomeriggio partendo da piazza Leonardo da Vinci fino a piazza Martiri della Resistenza irachena. Il corteo, promosso dalla rete Italia in piazza, ha visto la partecipazione di sigle della galassia pro-Palestina e della sinistra extraparlamentare, tra cui Giovani Palestinesi, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. 1, 2, 3] Giovani in piazza Autore: Sole 24 Ore Fonte: Sole 24 Ore

1, 2, 3] Torino. Come riportato da TG La7 Come riportato da, circa trecento persone hanno aderito alla mobilitazione lanciata dal movimento Torino in Piazza (attivo dal 7 novembre con un presidio permanente in piazza Castello), affiancate da un corteo di studenti universitari partito da Palazzo Nuovo, sede occupata nei giorni precedenti. Durante la protesta, un gruppo di manifestanti ha fatto ingresso in un supermercato esponendo striscioni contro i rincari e le spese militari. 1, 2, 3]

1, 2, 3] Parma e Bologna. Nel centro di Parma si sono svolti senza tensioni due cortei di schieramenti opposti: da una parte circa mille persone riunite da sigle di estrema destra a sostegno della "remigrazione", dall'altra la manifestazione della rete antifascista, a cui ha preso parte anche il sindaco di centrosinistra. Cortei contrapposti, anch'essi svoltisi pacificamente, sono stati registrati nella stessa giornata a Bologna. [1]

Anche sul Sole 24 Ore (immagine qui sopra) c'è un invito ad ascoltare questi giovani che scendono in piazza.