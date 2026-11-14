La mobilitazione sociale sposa gli obiettivi pacifisti
Giovani in piazza contro carovita e riarmo
Contestato l’aumento delle spese militari. Recente aumento chiesto dal governo per i nuovi cacciabombardieri F-35, un incremento di 7,3 miliardi di euro.
14 novembre 2026
Redazione PeaceLink
La giornata di sabato 14 novembre 2026 è stata caratterizzata da diverse manifestazioni di piazza in varie città italiane, incentrate principalmente sulla protesta contro il carovita, il riarmo e le politiche del governo Meloni, oltre a cortei contrapposti sul tema dell'immigrazione. [1, 2]
Ecco il quadro dettagliato di quanto avvenuto nelle principali città coinvolte, secondo quanto riportato dalle testate nazionali.
- Milano. Secondo quanto riferito da Sky TG24 e La Stampa, alcune centinaia di manifestanti hanno sfilato nel pomeriggio partendo da piazza Leonardo da Vinci fino a piazza Martiri della Resistenza irachena. Il corteo, promosso dalla rete Italia in piazza, ha visto la partecipazione di sigle della galassia pro-Palestina e della sinistra extraparlamentare, tra cui Giovani Palestinesi, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. [1, 2, 3]
- Torino. Come riportato da TG La7, circa trecento persone hanno aderito alla mobilitazione lanciata dal movimento Torino in Piazza (attivo dal 7 novembre con un presidio permanente in piazza Castello), affiancate da un corteo di studenti universitari partito da Palazzo Nuovo, sede occupata nei giorni precedenti. Durante la protesta, un gruppo di manifestanti ha fatto ingresso in un supermercato esponendo striscioni contro i rincari e le spese militari. [1, 2, 3]
- Parma e Bologna. Nel centro di Parma si sono svolti senza tensioni due cortei di schieramenti opposti: da una parte circa mille persone riunite da sigle di estrema destra a sostegno della "remigrazione", dall'altra la manifestazione della rete antifascista, a cui ha preso parte anche il sindaco di centrosinistra. Cortei contrapposti, anch'essi svoltisi pacificamente, sono stati registrati nella stessa giornata a Bologna. [1]
Anche sul Sole 24 Ore (immagine qui sopra) c'è un invito ad ascoltare questi giovani che scendono in piazza.
Un aumento dei costi, e in particolare 7,28 miliardi di euro in più rispetto ai circa 13,5 miliardi di euro preventivati e autorizzati nel 2009, per il programma che prevede l’acquisizione di caccia F-35 e il potenziamento del polo tecnologico industriale di Cameri (Novara). È quanto prevede lo schema di decreto del ministero della Difesa che il 30 ottobre il governo ha trasmesso alle commissioni difesa di Camera e Senato. Queste ultime sono chiamate a esprimere un parere entro il 13 dicembre.
Note: Approfondimenti https://liste.peacelink.it/disarmo/2026/11/msg00005.html
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