Le forze nucleari sono al centro dell'incontro fra Xi, Putin e Trump. Oggi è un giorno positivo perché un minimo di fiducia strategica si sta ricreando fra le tre grandi potenze e tale fiducia ci pone al riparo dal rischio di una guerra nucleare. L'Europa è invece impegnata nell'escalation militare.

Albert, Pacifist Bulletin Autore: PeaceLink Fonte: PeaceLink

L'importanza dell'incontro trilaterale

Il vertice trilaterale in Cina a Shenzhen fra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin e Donald Trump, arriva dopo la scadenza di New Start, l’ultimo trattato che limitava le forze nucleari strategiche di Stati Uniti e Russia.

Per PeaceLink è fondamentale concentrare in questo momento l'attenzione sui trattati nucleari New Start (forze strategiche) e INF (euromissili) non più in vigore. Il mondo è oggi privo di regole per le armi nucleari. Per questo è importante che si ritorni a discutere di regole condivise in questo vertice trilaterale nel quale - fortunatamente - l'elemento della fiducia sembra prevalere su quello della contrapposizione.

Per le armi nucleari la mancanza in questo momento di regole condivise, di verifiche e di garanzie è un fatto gravissimo e non abbastanza coscientizzato nell'opinione pubblica e purtroppo nello stesso movimento pacifista.

Tutto ciò per cui il movimento pacifista si è battuto negli ultimi cinquant'anni - tutto ciò che era stato realizzato per ridimensionare lo spettro della guerra nucleare - non c'è più. Rimane solo il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ampiamente bypassato sia dalla Nato sia dalla Russia.

La semplice constatazione lascia sgomenti.

La gravità della situazione attuale

Ma la gravità della situazione è tuttavia ben presente agli scienziati che si occupano di armi nucleari. Infatti il Bulletin of the Atomic Scientists giudica la situazione globale estremamente critica, tanto da aver spostato le lancette dell'Orologio dell'Apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte nel gennaio 2026. Si tratta del punto più vicino alla catastrofe globale mai registrato dalla creazione dell'orologio nel 1947. Come mai questa discrepanza fra la nostra percezione e quella degli scienziati?

Eppure dovrebbe farci riflettere l'elevatissimo rischio costituito dall'ingresso potenziale dell’intelligenza artificiale nei sistemi militari che presiedono all'uso e al lancio potenziale delle armi nucleari.

Purtroppo non vi è stata una nostra mobilitazione pacifista quando l'ultimo trattato che limitava le armi strategiche tra Stati Uniti e Russia è giunto a scadenza senza un accordo sostitutivo.

I numeri delle testate nucleari

Secondo le stime SIPRI e della Federation of American Scientists riferite a gennaio 2026, la Russia possiede 5.420 testate nucleari totali, gli Stati Uniti 5.042 e la Cina 620. Le tre potenze rappresentano quindi circa 11.082 testate, ossia circa il 91 per cento dell’inventario mondiale stimato in 12.187.[sipri][fas][academic.oup]

Paese Schierate Riserva/non schierate Stockpile militare Inventario totale Russia 1.796 2.604 4.400 5.420 [fas] Stati Uniti 1.770 1.930 3.700 5.042 [fas] Cina 34 586 620 620 [fas]

La Cina ha quindi circa un nono delle testate americane e russe in termini di inventario totale. Il suo arsenale è però quello in più rapida crescita: SIPRI stima 620 testate a gennaio 2026, con ulteriori testate in produzione per armare nuovi sistemi di lancio.[sipri]

Cosa significa stockpile

Lo stockpile nucleare è l’insieme delle testate disponibili per le forze armate di uno Stato. Comprende le testate schierate, cioè già installate su missili balistici intercontinentali, missili lanciati da sottomarini o presenti presso basi di bombardieri strategici, e le testate conservate nei depositi, che possono diventare operative dopo preparazione, trasporto o caricamento sui vettori.[sipri][tandfonline]

Le testate ritirate, invece, sono armi tolte dal servizio e destinate allo smantellamento. Non fanno parte dello stockpile militare, ma possono comparire nell’inventario totale, che somma stockpile e testate ritirate in attesa di demolizione.[tandfonline]

Questo spiega perché Russia e Stati Uniti hanno inventari superiori ai rispettivi stockpile: entrambi conservano migliaia di testate ritirate in attesa di smantellamento. La Cina, secondo le stime disponibili, non presenta una distinzione rilevante fra stockpile e inventario totale.[fas][tandfonline]

Perché New Start conta

New Start non limitava l’intero stockpile militare, ma soltanto le testate strategiche schierate di Stati Uniti e Russia. Il trattato fissava un tetto di 1.550 testate per ciascun Paese, calcolate sulle testate effettivamente installate su ICBM e SLBM schierati e, per i bombardieri pesanti schierati attrezzati per armamenti nucleari, una testata per aereo.[sipri]

Con la scadenza del trattato, avvenuta il 5 febbraio 2026, è venuto meno anche questo limite verificato sulle forze strategiche schierate. Per la prima volta da oltre mezzo secolo, Stati Uniti e Russia non sono più soggetti a un accordo vincolante che ponga limiti ai rispettivi arsenali strategici.[sipri]

La posizione cinese

Pechino sostiene che Washington e Mosca, che insieme detengono quasi il 90 per cento delle testate nucleari mondiali, debbano prima ridurre i propri arsenali prima di chiedere alla Cina di entrare in un regime trilaterale di limiti.

La Cina è inoltre l’unica delle tre potenze a dichiarare formalmente una politica di «no first use»: si impegna a non usare per prima armi nucleari e a non impiegarle contro Stati privi di armi nucleari. Questa dichiarazione, pur non essendo verificabile allo stesso modo di un trattato con ispezioni, costituisce una base politica diversa da quella americana e russa, che non adottano un impegno analogo.

Le tre dottrine nucleari

Gli Stati Uniti mantengono una deterrenza estesa a favore degli alleati e si riservano la possibilità di ricorrere al nucleare in circostanze estreme, comprese alcune forme di aggressione strategica non nucleare. La Russia definisce il proprio approccio come deterrenza difensiva, ma si riserva il diritto di usare armi nucleari anche in risposta a un’aggressione convenzionale che minacci l’esistenza dello Stato.

La Cina, invece, dichiara - come abbiamo visto - una politica di non primo impiego.

AI e rischio nucleare

L’intelligenza artificiale può accelerare l’elaborazione delle informazioni di allerta e il supporto alle decisioni militari, ma aumenta anche il rischio di errori, ambiguità e reazioni troppo rapide. Se sistemi automatizzati o di supporto decisionale entrano nelle reti di comando e controllo nucleari, la finestra disponibile per verificare un’eventuale minaccia può ridursi drasticamente.

Il problema è oggi anche quello degli attacchi cibernetici. Un’interferenza su satelliti, comunicazioni o sistemi di allerta può essere interpretata come preludio a un attacco nucleare, con la conseguenza di innalzare lo stato di allerta e ridurre i margini della decisione umana.

Per questo, gli esperti di controllo degli armamenti chiedono che ogni decisione nucleare resti sotto controllo umano effettivo e che nei sistemi di comando siano inseriti meccanismi di sicurezza, i cosiddetti «firebreaks», capaci di impedire che un’azione automatizzata possa condurre all’impiego dell’arma nucleare senza autorizzazione umana.

Fiducia come condizione tecnica

Di fronte a tutti questi rischi, per di più crescenti, l'incontro fra Trump, Putin e Xi è molto positivo. La fiducia, in questo contesto, significa soprattutto prevedibilità: sapere ad esempio che un malfunzionamento non venga scambiato per un’aggressione. E che un’eventuale escalation convenzionale non travolga rapidamente la soglia nucleare.

Il vertice di Shenzhen può quindi avere valore se produce fiducia e misure concrete di dialogo sul terreno delle armi atomiche: canali di comunicazione militare, regole condivise sull’uso dell’AI nei sistemi nucleari e impegni verificabili sul controllo umano delle decisioni.

Europa e rischio di escalation

Mentre le tre superpotenze discutono del futuro in un clima di distensione, l’Europa si trova sempre più invischiata nella guerra in Ucraina.

La presenza di esperti militari europei in Ucraina, anche se limitata ad addestramento e supporto tecnico, aumenta la probabilità di escalation. L’ipotesi di un dispiegamento di truppe europee, o di un ruolo più attivo nella difesa di corridoi e infrastrutture, potrebbe trasformare il conflitto in uno scontro diretto fra forze NATO e Russia, con conseguenze difficili da controllare.

Gli italiani poco inclini all'invio di armi in Ucraina

Questa voglia di escalation di leader europei con voglia di vare la guerra non trova riscontro nei sondaggi italiani. Secondo Eumetra (rilevazione del 22-23 settembre 2026) il 61,1% degli italiani è contrario all'invio di armi a Kiev, il 20,6% è favorevole e il 18,3% non sa o non risponde (dati che potrebbero essere cambiati dopo tale data). [1]

Il Fatto Quotidiano Secondo, solo il 18% ritiene che l'Italia debba continuare a sostenere militarmente Kiev.

Il vero test del vertice di Shenzhen

Oggi dobbiamo batterci perché vengano rafforzati i canali di comunicazione, le regole condivise e la capacità di fermare l’escalation prima che diventi irreversibile. Il vero test del vertice di Shenzhen è quello di porre un freno alla deregulation nucleare. Stati Uniti, Russia e Cina è bene che fissino regole per riconoscere che il controllo umano sulle armi nucleari venga prima sempre e comunque sull'uso dell'Intelligenza Artificiale e che gli algoritmi servano più a verificare i rischi di guerra nucleare per errore che a generere tale terribile scenario.

Oggi è un giorno positivo perché un minimo di fiducia strategica si sta ricreando fra le tre grandi potenze e questa fiducia strategica è - nel momento storico attuale - una delle condizioni di sopravvivenza per l'umanità, al riparo dal rischio di una guerra nucleare.