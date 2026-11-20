Mobilitazioni in varie città per la scuola e la sanità
Più di un milione di persone per il lavoro e contro il riarmo
Non esiste un conteggio nazionale disaggregato per i soli studenti poiché molti cortei si sono fusi con quelli sindacali ma i dati principali diffusi dalle piazze più grandi delineano una forte presenza giovanile. La forte spinta pacifista dei giovani ha fatto la differenza.
20 novembre 2026
Redazione PeaceLink
Le stime degli organizzatori indicano che alle mobilitazioni di oggi, che hanno unito studenti e lavoratori in oltre 100 piazze italiane, hanno partecipato complessivamente più di un milione di persone. [1]
Non esiste un conteggio nazionale disaggregato per i soli studenti (poiché molti cortei si sono fusi con quelli sindacali), ma i dati principali diffusi dalle piazze più grandi delineano una forte presenza giovanile.
- Milano. Secondo quanto riportato da Leggo, il corteo studentesco ha portato circa 20.000 ragazzi fino in piazza Duomo, inserendosi in una mobilitazione cittadina che la CGIL stima in oltre 100.000 partecipanti totali. [1, 2]
- Roma. Nel corteo principale confluente ai Fori Imperiali si sono radunate circa 50.000 persone tra lavoratori e giovani, a cui si sono aggiunte migliaia di studenti nei cortei universitari e medi partiti dalla Sapienza e da Piazzale Ostiense. [1]
- Bologna. La CGIL regionale parla di 50.000 persone in piazza Maggiore tra sindacati, collettivi universitari e studenti delle scuole superiori. [1]
- Torino. I partecipanti complessivi al corteo contro il carovita e il riarmo hanno raggiunto quota 30.000, secondo le stime riportate da La Stampa. [1]
- Bari. Gli organizzatori segnalano circa 13.000 persone in corteo, con una partecipazione di diverse migliaia di studenti accanto ai lavoratori. [1]
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