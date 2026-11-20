Mobilitazione studentesca per la pace, la scuola e il lavoro
Sciopero per i giovani e contro il riarmo
Informazioni in tempo reale. Oggi sciopero generale della CGIL e dei sindacati di base. Vi sono iniziative in tutt’Italia per dire no all’aumento delle spese militari che sottrae risorse allo stato sociale.
20 novembre 2026
Redazione PeaceLink
Il movimento pacifista ha aderito alla mobilitazione di oggi. L'iniziativa è italiana ed europea.
Il sindacalismo di base è mobilitato con cortei contro la guerra e il carovita.
Oggi, venerdì 20 novembre 2026, si svolge in tutta Italia lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla CGIL, accompagnato da cortei e presidi in circa 100 piazze. Secondo quanto riportato dalla CGIL, la mobilitazione coinvolge tutti i settori pubblici e privati (inclusi scuola, sanità, enti locali, industria e trasporti) per chiedere interventi su salari, pensioni, fisco, sanità, diritto alla casa e contrasto alla precarietà, contestando la manovra economica del governo Meloni. [1, 2, 3]
Principali cortei e orari nelle città
- Roma. Sono previsti diversi appuntamenti nel corso della mattinata. Il corteo principale della CGIL parte alle 8:30 (concentramento alle 9:30 secondo le comunicazioni territoriali) da Piazza Vittorio Emanuele II per arrivare a Via dei Fori Imperiali, dove si terrà il comizio conclusivo del segretario generale Maurizio Landini. Dalle 9:30 alle 12:00 è in programma anche un corteo studentesco da Porta San Paolo a Via degli Annibaldi, oltre a un presidio in Piazza dei Santi Apostoli (10:00–13:00). [1, 2, 3, 4]
- Milano. Il concentramento del corteo è fissato alle 9:00 in Piazzale Cadorna. Sul fronte dei trasporti locali, i mezzi ATM (metro, bus e tram) circolano regolarmente per l'intera giornata, mentre lo stop ai treni scatta dalle ore 21:00. [1, 2]
- Bologna. Il ritrovo è alle 9:30 in Piazza dei Martiri, con corteo diretto verso Piazza Maggiore e comizio conclusivo di Michele De Palma (Segreteria nazionale CGIL). [1]
- Napoli. La partenza del corteo sindacale è prevista alle 9:00 da Piazza Mancini, attraversando il centro cittadino. [1]
- Torino. Sono organizzati due cortei distinti nella mattinata: uno promosso dai lavoratori con la CGIL e uno dagli studenti. [1]
- Altre città. Mobilitazioni e cortei mattutini sono in corso anche in decine di altri capoluoghi, tra cui L'Aquila (da Colle Sapone alle 9:00), Potenza (da Piazza XVIII Agosto) e Vicenza. [1, 2]
Puoi seguire gli aggiornamenti in tempo reale e i collegamenti dai territori attraverso la diretta streaming della CGIL oppure consultare il riepilogo nazionale su Sky TG24 per le informazioni su viabilità e fasce di garanzia. [1, 2]
Le iniziative dei Cobas
- Astensione dal lavoro. Lavoratori di scuola, università, sanità, pubblico impiego e aziende private incrociano le braccia per l'intera giornata. [1, 2]
- Cortei in piazza. In concomitanza con la Giornata internazionale di lotta degli studenti, sono in corso manifestazioni territoriali in tutta Italia (a Roma il corteo principale è partito da Piazzale Aldo Moro / La Sapienza; in Puglia sono attive mobilitazioni e cortei a Bari, Brindisi e Taranto). [1, 2, 3]
- Le rivendicazioni. Secondo il comunicato ufficiale COBAS sullo sciopero del 20 novembre, il sindacato protesta contro il caro-vita, l'economia di guerra, i tagli all'istruzione (7.000 posti docenti/ATA) e l'abuso di appalti e part-time imposto. Chiede invece il salario minimo legale, l'adeguamento automatico di stipendi e pensioni all'inflazione e investimenti su scuola e sanità pubblica. [1, 2]
Link utili ai portali COBAS e agli aggiornamenti
- Sito nazionale: Confederazione COBAS (piattaforma rivendicativa e comunicati generali)
- Settore Istruzione: COBAS Scuola (dettagli sullo sciopero per docenti e personale ATA)
- Settore Privato: COBAS Lavoro Privato (notizie su industria, logistica e servizi)
- Pubblico Impiego: COBAS Pubblico Impiego (comunicazioni per sanità ed enti locali)
- Sedi locali: Elenco contatti territoriali COBAS (recapiti delle sedi in Puglia e nelle altre regioni)
- Cronaca della giornata: Diretta sciopero generale su Rai News (aggiornamenti in tempo reale su piazze e adesioni) [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Note: Per segnalare eventi clicca su https://www.peacelink.it/segnala
Rete studenti
https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/cronaca/2026/11/20/rete-studenti-50-cortei-in-tutta-italia-in-piazza-per-il-nostro-futuro_a2cfbc17-c63c-4be8-b7c0-726e966bf68b.html
In piazza lavoratori e studenti
https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/cronaca/2026/11/20/al-via-lo-sciopero-generale-in-piazza-lavoratori-e-studenti_599c502c-b0d3-44aa-8e7b-cdf04b274aeb.html
“Lottiamo per il nostro futuro, non per le vostre guerre”: studenti in sciopero in 25 Paesi, cortei anche in Italia
https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/11/19/sciopero-studenti-20-novembre-25-paesi-notizie/8577230/
Grande mobilitazione pacifista dei giovani in Germania https://ilmanifesto.it/germania-no-al-riarmo-e-no-alla-leva-disobbedienti-alla-dottrina-merz
Giovani per la pace in Giappone https://ilmanifesto.it/le-lotte-dei-giovani-giapponesi-per-la-pace
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