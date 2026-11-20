La giornata di ieri ha segnato un punto di svolta nella mobilitazione internazionale dei ragazzi e degli studenti, capaci di riempire le piazze delle principali capitali e città europee per gridare un secco "No" all'escalation bellica e alle politiche di tagli alla scuola e allo stato sociale.

Albert, bollettino pacifista Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink

Ieri, sabato 31 ottobre 2026, una massiccia ondata di proteste guidata dai giovani ha attraversato il cuore del continente. Da Berlino a Roma, le nuove generazioni hanno rivendicato un futuro di pace, respingendo fermamente i piani di riarmo, il carovita e il ritorno della leva obbligatoria.

Un filo rosso unisce i giovani europei: il rifiuto di vedere il proprio futuro sacrificato sull'altare delle spese militari. La giornata di sabato 31 ottobre ha segnato un punto di svolta nella mobilitazione internazionale dei ragazzi e degli studenti, capaci di riempire le piazze delle principali capitali e città europee per gridare un secco "No" all'escalation bellica e alle politiche di tagli allo stato sociale, in particolare alla scuola.

Dopo i blocchi studenteschi in Francia e lo sciopero generale del 30 ottobre in Italia, la mobilitazione ha toccato il suo apice in Germania. Sotto lo slogan globale del disarmo e dei diritti sociali, i movimenti giovanili hanno chiesto di convertire i fondi destinati alle armi in investimenti strutturali per scuola, sanità e welfare.

La mappa del dissenso: dove i giovani hanno detto no al riarmo

La protesta di ieri ha visto la sua concentrazione più massiccia e coordinata in Germania, ma ha trovato sponde solidali e continuità d'azione in tutto il continente.

Paese / Città principale Dimensioni e Dinamiche della Mobilitazione Focus della Protesta Contro il Riarmo Germania(Berlino, Amburgo, Monaco, Francoforte, Colonia, Lipsia) Oltre 120.000 persone in piazza (con stime fino a 180.000) distribuite in ben 34 città. La rete giovanile "Gen Z regelt" (I giovani ci pensano) ha paralizzato i centri urbani. Opposizione radicale ai piani di incremento delle spese militari e netta contrarietà all'ipotesi di reintroduzione della leva militare obbligatoria. Richiesta di fondi per le scuole in rovina. Italia (Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli) Continuità con lo sciopero generale del giorno precedente. A Roma gli studenti hanno organizzato una tendopoli e una "notte bianca dei diritti" vicino al Colosseo e ai Fori Imperiali. Denuncia della militarizzazione dell'economia, del carovita, e della complicità dei porti italiani nel transito di armamenti destinati ai conflitti globali. Francia & resto d'Europa Presidi e azioni di solidarietà dei movimenti studenteschi a Parigi e in altri centri europei in supporto alla mobilitazione transnazionale. Condanna della repressione delle proteste giovanili e opposizione al piano di riarmo europeo da 800 miliardi di euro.

"Scuole, non caserme": le ragioni di una generazione dimenticata

I media mainstream tendono spesso a ridurre queste mobilitazioni a semplici problemi di ordine pubblico, focalizzandosi esclusivamente sui momenti di tensione registrati a margine di alcuni cortei (come ad Amburgo o a Roma). Su PeaceLink sentiamo il dovere di analizzare le radici politiche e sociali di questo profondo malessere.

I giovani europei si sentono traditi da una classe politica che trova "istantaneamente" miliardi per finanziare l'industria bellica, ma che impone tagli draconiani all'istruzione pubblica, al trasporto locale e alle politiche abitative.

I ragazzi che sono scesi in piazza ieri hanno le idee chiarissime.

Ad esempio il rifiuto della leva obbligatoria, in particolare in Germania, vista come un tentativo di inquadrare le nuove generazioni nella logica della guerra.

La richiesta immediata è quella di spostare gli incrementi di budget della difesa verso la transizione ecologica e il contrasto alla precarietà giovanile.

Chiedono inoltre la fine della penetrazione della cultura militare e delle aziende della difesa all'interno delle università e delle scuole superiori.

Questa straordinaria giornata di mobilitazione non rimarrà un caso isolato. I comitati studenteschi internazionali hanno già rilanciato la lotta, indicando come prossimo obiettivo cruciale lo sciopero internazionale dei giovani contro il riarmo fissato per il prossimo 20 novembre 2026.