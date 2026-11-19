Quasi due settimane di negoziati per limare le parole, rinviare le scelte strutturali e produrre quella che le stesse delegazioni europee hanno ribattezzato una "lista della spesa". Alla Cop31 di Antalya, la prima bozza del documento finale – lunga diciotto pagine – rischia di trasformarsi nell'ennesimo catalogo di buoni propositi a geometria variabile, dove ogni nazione può pescare le formule più convenienti senza mettere in discussione l'attuale modello estrattivo ed economico.

La trappola dell'elettrificazione "senza vincoli"

Uno dei nodi più critici del testo riguarda l'obiettivo di portare l'elettrificazione globale al 35% entro il 2035. Un traguardo solo apparentemente ambizioso, svuotato di reale impatto ecologico da una clausola precisa: la possibilità di raggiungere tale quota "indipendentemente dal mix energetico". In termini pratici, il sistema potrà continuare a generare elettricità bruciando carbone, petrolio e gas, mantenendo intatta la dipendenza dai combustibili fossili sotto una vernice di modernizzazione.

Una contraddizione che riflette gli equilibri stessi della conferenza: mentre le Nazioni Unite inaugurano il nuovo registro internazionale dei crediti di carbonio – strumento spesso criticato dai movimenti ecologisti perché rischia di legittimare la compensazione al posto della riduzione reale delle emissioni – la guida dei lavori è affidata all'Australia, uno dei principali esportatori storici di combustibili fossili al mondo insieme a Russia e Arabia Saudita.

I numeri dell'ingiustizia climatica e finanziaria

A rendere ancora più evidente il divario tra gli annunci diplomatici e la realtà sul campo intervengono i dati del rapporto di ActionAid International, che fotografano una vera e propria asimmetria finanziaria ai danni delle popolazioni più vulnerabili.

Il peso del debito sul Sud globale: i Paesi del Sud del mondo spendono per il servizio del debito quasi 225 volte l'ammontare che ricevono dai Paesi ricchi sotto forma di sovvenzioni per il clima.

L'emergenza nei Paesi più esposti: nelle 65 nazioni maggiormente colpite dalla crisi ambientale, i rimborsi versati ai creditori internazionali superano di 25 volte le risorse che i rispettivi governi riescono a investire nella tutela ambientale e nell'adattamento climatico.

In questo scenario, i popoli che non hanno responsabilità storiche nel riscaldamento globale si trovano costretti a contrarre nuovi prestiti per difendersi da siccità, alluvioni e innalzamento dei mari. Viene così aggirato il nodo politico centrale del debito ecologico: il riconoscimento delle responsabilità storiche delle potenze industrializzate, che dovrebbero garantire sovvenzioni dirette e riparazioni anziché alimentare ulteriori meccanismi di indebitamento.

La memoria come responsabilità collettiva

Come sottolinea Tonio Dell'Olio su Mosaico di Pace, il vertice di Antalya rischia di consegnare all'opinione pubblica un cambiamento fragile, fatto di formule diplomatiche che lasciano aperte le porte alla continuità. Ma le conseguenze di questi rinvii non restano sulla carta: si tradurranno nelle prossime esondazioni, nelle isole sommerse dall'innalzamento degli oceani e nei nuovi record di temperature estreme. Tenere traccia di quanto accade oggi al tavolo dei negoziati diventa quindi un atto necessario di memoria civile, per non dimenticare chi, pur avendo gli strumenti per invertire la rotta, ha scelto di non cambiare.