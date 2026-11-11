L'estrema destra tedesca contro la transizione ecologica

Questa impostazione ha permesso ad Alternative für Deutschland (AfD) di intercettare il malcontento legato all’aumento dei costi energetici e ai timori di deindustrializzazione.

Bandiera Germania Autore: Wikipedia Fonte: Wikipedia Le Grand Continent, il rifiuto della transizione ecologica è entrato stabilmente nei programmi elettorali federali e regionali.

La linea dell’AfD si articola su alcuni punti chiave. Anzitutto il partito mette in dubbio il consenso scientifico sul riscaldamento globale: sostiene che i cambiamenti climatici siano fenomeni ciclici naturali e che l’attività umana, in particolare le emissioni di CO₂, non ne sia la causa principale. Sul piano internazionale chiede l’uscita della Germania dall’Accordo di Parigi e si oppone al Green Deal europeo, considerato un vincolo ideologico dannoso per la sovranità nazionale.

Sul fronte energetico e industriale, l’AfD presenta la Energiewende (transizione energetica) come una minaccia diretta alla competitività tedesca e ai posti di lavoro. Per abbassare i costi dell’energia propone di abolire i sussidi alle fonti rinnovabili, bloccare l’espansione dell’eolico, riattivare le centrali a carbone e nucleari e ripristinare le importazioni di gas dalla Russia. Difende inoltre il settore automobilistico tradizionale: contesta lo stop europeo ai motori a combustione previsto per il 2035, difende diesel e benzina e chiede lo stop ai finanziamenti pubblici per le infrastrutture legate ai veicoli elettrici.

Questa impostazione ha permesso all’AfD di intercettare il malcontento legato all’aumento dei costi energetici e ai timori di deindustrializzazione, soprattutto nei Länder della Germania orientale. Tuttavia, numerosi economisti, istituti di ricerca e associazioni industriali tedesche avvertono che un ritorno ai combustibili fossili e l’isolamento dalle politiche verdi europee rischiano, in realtà, di compromettere la sicurezza energetica e la modernizzazione dell’economia tedesca nel lungo periodo.