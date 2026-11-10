I ritardi della Commissione Europea sui PFAS: interviene la Corte dei Conti

Per il 18 novembre è atteso l'intervento della Corte dei conti europea. La UE è accusata da diverse associazioni ambientaliste di aver preferito la via del compromesso per quelle sostanze chimiche eterne che ormai contaminano l'ambiente, i nostri cibi e persino il sangue dei cittadini.

I limiti per gli alimenti e l’acqua potabile nei 27 Stati membri sono efficaci?

La sede della Corte dei Conti Europea Autore: Euseson Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_dei_conti_europea#/media/File:Europäischer_Rechnungshof.jpg

Parliamo di sostanze chimiche eterne che ormai contaminano l'ambiente, l' acqua , i nostri cibi e persino il sangue dei cittadini.

Regolamento REACH Molte associazioni ambientaliste e alcuni Stati membri (come la Svezia) spingono per un bando totale e immediato di tutte le famiglie di PFAS, mentre l'azione di Bruxelles si è finora mossa tramite il, suscitando lamentele di lentezza e timidezza normativa. 1, 2, 3]

Ursula von der Leyen è stata A marzo di quest'anno la Presidente della Commissione Europeaè stata fortemente criticata per non aver incontrato i movimenti No-PFAS.

26 cittadini e attivisti provenienti dai principali focolai di contaminazione in Italia (tra cui il movimento veneto italiano delle Mamme No PFAS), Francia, Germania, Belgio, Danimarca e Paesi Bassi si è recata presso la sede delle istituzioni comunitarie. Il gabinetto della Presidente ha declinato l'appuntamento invocando una sopraggiunta Gli attivisti hanno manifestato davanti al palazzo della Commissione esponendo striscioni con slogan come «Von der Leyen incontra chi ci avvelena e ignora noi», accusando i vertici dell'Unione Europea di prestare maggiore ascolto alle lobby dell'industria chimica rispetto alle richieste dei cittadini contaminati. [1, 2, 3] "sovrapposizione di impegni". La protesta ha avuto luogo a Bruxelles durante lo Stop PFAS Forum . Una delegazione composta daprovenienti dai principali focolai di contaminazione in Italia (tra cui il movimento veneto italiano delle Mamme No PFAS), Francia, Germania, Belgio, Danimarca e Paesi Bassi si è recata presso la sede delle istituzioni comunitarie. Il gabinetto della Presidente ha declinato l'appuntamento invocando una sopraggiunta

La Corte dei conti europea ha perciò deciso di mettere sotto esame la strategia dell'Unione Europea contro i PFAS .

Con una relazione speciale, l'organismo di controllo europeo ha avviato un audit approfondito per rispondere a una domanda che si fanno in molti: Bruxelles si sta dimostrando troppo indulgente nei confronti dei colossi industriali della chimica?

La discussione, guidata dal membro della Corte Joëlle Elvinger, tocca un nervo scoperto. L'obiettivo è verificare se i limiti imposti per gli alimenti e l’acqua potabile nei 27 Stati membri siano davvero in linea con le ultime evidenze scientifiche o se la politica dei vertici UE abbia preferito la via del compromesso.

Perché si muove proprio la Corte dei conti europea?

La Corte dei Conti Europea è conosciuta come ECA ( European Court of Auditors ).

A prima vista potrebbe sembrare strano che un organismo di controllo contabile si occupi di inquinamento e salute pubblica. In realtà, il ruolo della Corte va ben oltre la verifica contabile. I giudici contabili effettuano i cosiddetti " Performance Audit ", ovvero controlli sull'efficacia delle politiche pubbliche. In pratica, verificano se le leggi e i programmi finanziati con i soldi dei contribuenti raggiungano gli obiettivi promessi.

Dal momento che il bilancio dell'UE finanzia direttamente le agenzie di controllo come l’ECHA e l’EFSA, la Corte ha il pieno diritto di valutare se queste risorse siano spese per garantire la massima sicurezza possibile. La gestione dei PFAS diventa così il caso studio ideale per misurare la reale capacità di reazione della burocrazia europea di fronte agli allarmi documentati dalla scienza.