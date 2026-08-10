Europa e Italia finanziano nuove telecamere libiche nel "deserto della tratta"

A partire dai prossimi mesi decine di telecamere ottiche e termiche affolleranno il tratto tripolitano del confine, già militarizzato da anni, tra Libia e Tunisia. Si tratta di circa 200 chilometri tra il valico di Ras Agedir, sul mare, e Al Assah nel deserto, che ogni anno decine di migliaia di persone migranti, la maggior parte provenienti da Paesi dell’Africa sub-sahariana, sono costrette ad attraversare perché vittime di tratta. Lungo quella frontiera vengono, infatti, trascinati moltissimi migranti già intercettati dalle milizie armate in Tunisia o in mare per essere portati nei lager libici, venduti o abbandonati ormai morti – senza degna sepoltura – nel deserto. Adesso i controlli saranno resi ancora più severi dall’installazione di telecamere progettate per controllare il confine 24 ore su 24 e «individuare precocemente le minacce». Ovvero i migranti. A spiegarlo è la stessa Guardia di frontiera di Tripoli che, in un messaggio su Facebook, annuncia l’operazione e precisa la collaborazione al progetto di Eubam, la missione Ue – finanziata anche dall’Italia – che per il triennio 2025-27 sosterrà il governo di Tripoli nella gestione delle frontiere con 52 milioni di euro.

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