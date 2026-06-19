Nuovo regolamento sui rimpatri votato dal Parlamento Europeo il 17 giugno 2026
"Ama il prossimo tuo come te stesso"
Il Partito Popolare Europeo (PPE) si ispira storicamente ai valori della dottrina sociale della Chiesa, ma ha votato assieme ai gruppi di destra e di estrema destra per stringere le regole sull'immigrazione. Pedro Sanchez si oppone. Ursula von der Leyen invece dice: "Scelta giusta e ferma".
19 giugno 2026
Redazione PeaceLink
Il Partito Popolare Europeo (PPE) si ispira storicamente ai valori della democrazia cristiana e della dottrina sociale della Chiesa. Ma ha votato assieme ai gruppi di destra e di estrema destra per stringere le regole sull'immigrazione. [1, 2, 3]
Il 17 giugno 2026, il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo regolamento sui rimpatri con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni. Questa stretta, che introduce l'estensione dei tempi di detenzione per i migranti irregolari e apre alla creazione di "hub" e centri di rimpatrio in Paesi terzi, è passata grazie ai voti decisivi del PPE, dei Conservatori dell'ECR, dei Patrioti e dei Sovranisti. [1, 2, 3]
L'alleanza su questi temi con le forze della destra radicale è stata duramente criticata dalle opposizioni di centrosinistra e da diverse organizzazioni umanitarie, e ha sollevato preoccupazioni anche negli ambienti cattolici. In particolare, la COMECE (Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea) ha espresso forti dubbi sull'effettiva tutela dei diritti fondamentali dei migranti nel nuovo regolamento.
Il premier spagnolo Sanchez al Consiglio europeo di Bruxelles è andato dritto al punto: la Spagna è contraria alla nuova stretta europea sull'immigrazione, votata grazie all'asse tra Popolari ed estrema destra.
Invece la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sostiene pienamente e rivendica con forza la linea rigorosa adottata dal PPE e dalle destre sull'immigrazione. La sua posizione politica si riassume nella formula di una risposta europea che sia al contempo "giusta e ferma" (fair and firm). [1, 2, 3, 4]
In una lettera ufficiale inviata ai capi di Stato e di governo della UE il 17 giugno 2026, Ursula von der Leyen ha accolto con grande favore l'approvazione del nuovo regolamento europeo sui rimpatri e la contestuale entrata in vigore del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo. Ha dichiarato esplicitamente che con queste misure l'Europa sta "voltando pagina rispetto a un corpus di regole vecchio di vent'anni". La Commissione guidata da von der Leyen ha aperto alla possibilità di creare centri di rimpatrio al di fuori dei confini comunitari (Return Hubs).
Parole chiave: migranti, europa, sanchez, europa, von der leyen
Articoli correlati
- Albert - bollettino pacifista internazionale
Mobilitazioni per la pace e contro il riarmo nel Regno UnitoIl movimento pacifista britannico mantiene una presenza attiva e organizzata. Le veglie regolari a RAF Lakenheath e nelle città principali mostrano un impegno costante contro le armi nucleari. La sincronizzazione con le campagne "Stop Rearm Europe" evidenzia un movimento ormai transnazionale.18 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
- Non si tratta soltanto di ricordare ma di capire la direzione verso cui stiamo andando
Bakari Sako e la sconfitta di una comunità, quando l'odio diventa normalitàL'iniziativa "Credo negli esseri umani (che hanno il coraggio di essere UMANI)", promossa da ARCI Statte, ANPI Statte e APS Gambe di Mazinga il prossimo 15 giugno a Statte, assume un significato che va oltre il semplice dibattito pubblico. Si tratta di comprendere cosa la sua morte dice di noi.14 giugno 2026 - Giovanni Pugliese
- Strage di Amendolara riguarda tutti noi
«Ci volevano uccidere perché avevamo chiesto un contratto»La chiave della strage di Amendolara è in questa frase di Taj Mohammad Alamyar, lavoratore afghano immigrato in Italia, unico sopravvissuto al rogo dentro l'auto presso la stazione di servizio lungo la statale 106 in Calabria.8 giugno 2026 - Fortapasc in collaborazione con Peacelink nodo di Lecce
- I tragici fatti di Amendolara, la Calabria si stringe attorno ai braccianti bruciati vivi
La furia dei caporali e il grido di Mohammad: “Non ci pagavano”Sabato la CGIL organizza una manifestazione per dire basta al caporalato e allo sfruttamento. Emerge un quadro spaventoso dello sfruttamento degli immigrati nelle campagne della Calabria.4 giugno 2026 - Redazione PeaceLink
sociale.network