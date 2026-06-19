"Ama il prossimo tuo come te stesso"

In una lettera ufficiale inviata ai capi di Stato e di governo della UE il, Ursula von der Leyen ha accolto con grande favore l'approvazione del nuovo regolamento europeo sui rimpatri e la contestuale entrata in vigore del. Ha dichiarato esplicitamente che con queste misure l'Europa sta "voltando pagina rispetto a un corpus di regole vecchio di vent'anni". La Commissione guidata da von der Leyen ha aperto alla possibilità di(Return Hubs).